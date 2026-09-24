Megállt a bizalom romlása, új egyensúly alakulhat ki a magyar gazdaságban
Szeptemberben minimálisan javult a gazdasági szereplők hangulata: a GKI konjunktúraindexe 1 ponttal emelkedett az augusztusi visszaesés után. Az üzleti szférában enyhe javulás következett be, a fogyasztói bizalom lényegében stagnált. A vállalkozások foglalkoztatási hajlandósága kissé erősödött, és valamivel kiszámíthatóbbnak érzik a gazdálkodási környezetet is.
Kéthavi csúcson a dollár, nyomás alatt maradhat a forint
A magyar fizetőeszköz már szerdán komoly nyomás alá került: az euró jegyzése napközben 366 forint közelébe emelkedett, a dollár 322 forint felett is járt, amire az áprilisi választás óta nem volt példa. Estére az EUR/HUF 365,4, az USD/HUF pedig 321 környékére korrigált. A gyengülés nemcsak a dollár erejéről szólt, hiszen a forint a lengyel zlotyval és a cseh koronával szemben is veszített értékéből.
A csütörtök reggeli nemzetközi kép egyelőre nem sok segítséget ad a feltörekvő piaci devizáknak. A dollárindex 101,1 körül, kéthavi csúcsa közelében mozog, az euró pedig 1,14 dollár alatt, szintén kéthavi mélypontja közelében jár.
Az amerikai devizát egyszerre támogatja az erős gazdasági kép és a hozamok emelkedése:
a vártnál jobb amerikai beszerzésimenedzser-index újra felerősítette az inflációs aggodalmakat, egy gyenge ötéves állampapír-aukció pedig újabb eladási hullámot indított el a kötvénypiacon. Az ötéves amerikai hozam 2007 óta először 5 százalék fölé került, a tízéves pedig csütörtök reggel már 5,1 százalék felett járt.
Ezzel párhuzamosan gyorsan változnak a Fed következő lépésével kapcsolatos várakozások is. Michael Barr Fed-kormányzó szerdán további kamatemelések szükségességéről beszélt, a piac pedig már közel 70 százalékos esélyt ad egy újabb szigorításnak az októberi ülésen, szemben az egy héttel korábbi mintegy 50 százalékkal. Csütörtökön ezért a Fed több döntéshozójának megszólalását is kiemelten figyelhetik, és az amerikai heti munkanélküli-segély kérelmek friss számai is új információt adhatnak a gazdaság erejéről.
Az olaj továbbra is külön kockázatot jelent a forint számára. A Brent szerdán csaknem 4 százalékkal drágult az iráni–amerikai konfliktussal kapcsolatos újabb feszültségek és az amerikai dízelexport esetleges korlátozásáról szóló hírek közepette. Csütörtök reggel ugyan 102 dollár környékére süllyedt az ár, miután Irán jelezte, hogy továbbra is nyitott a diplomáciai rendezésre, de a két fél álláspontja még messze van egymástól. Magyarország energiaimportőri helyzete miatt a tartósan magas olajár a forint szempontjából is kedvezőtlen tényező lehet.
Itthon éppen kedvezőbb jelzések érkeztek a magyar eszközök számára. Az MNB kedden változatlanul 5,5 százalékon tartotta az alapkamatot, miközben 2028-tól 3-ról 2,5 százalékra csökkentette inflációs célját. A Reutersnek nyilatkozó piaci szereplők szerint a lépés erősítette a magyar euróbevezetési pályával kapcsolatos várakozásokat, és a külföldi befektetők állománya is jelentősen nőtt a forintban denominált magyar állampapírok piacán. Rövid távon azonban a pozitív hazai történetet egyelőre felülírja a kedvezőtlen nemzetközi környezet.
A forint és a nemzetközi devizapiac csütörtöki mozgásairól ebben a cikkben folyamatosan beszámolunk.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Zseniális trükkel védekeznének a csalások ellen a bankok: csak akkor fizet a rendszer, ha megkaptad a csomagod
Jönnek a tokenizált betétek.
Magyar gyógyszerjelölt hozhat új irányt több autoimmun betegség, köztük az atópiás dermatitisz kezelésében
Péterfi Zalánt, a VRG Therapeutics igazgatóságának elnökét és ügyvezető igazgatóját kérdeztük.
Gond van az energiacímkékkel: ez sok vásárlót érint
Fontos, ha nem szeretnék "sokat zabáló" eszközt venni.
Betörtek a NATO légterébe: robbanás történt Szolka mellett - Felszálltak az F-16-osok
A térségben felfüggesztették az oktatást.
Orosz gáz nélkül, új piaci szabályok között: mire készüljenek a magyar energiapiac szereplői? Október 8-án kiderül, ne maradjon le!
Kedvezményes jegyek már csak 3 napig!
Elbukott a kormányzó párt, egymillió új munkahelyet ígér a választások győztese Marokkóban
Először lehet női miniszterelnökük.
Vényköteles gyógyszerek 0%-os ÁFA-kulcsa
A vényköteles gyógyszerek értékesítése 2026. szeptember 1-jétől 0%-os áfakulcs alá került. A változás elsősorban a gyógyszerforgalmazókat érinti, de a gyógyszer-nagykereskedők, a gyógy
Hitelkiváltás 2026 őszén: most jó pillanat lehet, de csak ha jól csinálod
A kamatok csökkennek. A régi, drága hiteled viszont nem biztos, hogy magától olcsóbb lesz. 2026 őszén egyszerre több dolog is a hitelkiváltás felé terelheti az adósokat: mérséklődött az al
Kettős hátszél az olajcégeknek: olajsokk és szűkös dízelkínálat
A geopolitikai feszültségek egyszerre emelték a nyersolaj árát és szűkítették a dízel kínálatát, így az integrált olajvállalatok két oldalról is támogatást kaptak. Meddig tarthat a maga
MI-vel kapcsolatos feladatok a Tudományos és Technológiai Minisztériumban
Megjelent a Tudományos és Technológiai Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló miniszteri utasítás (lásd Hivatalos Értesítő, 2026. évi 46. szám), amely a mesterséges
Bajban a Volkswagen - Bajban a német foci
A Volkswagen válsága nem áll meg a gyárkapuknál: a német autóipar megingása a futballpályákon is éreztetheti hatását. Az Audi, a Porsche és a Volkswagen több... The post Bajban a Volkswagen
Fogy a lakosság, de három országban már többen élnek, mint harminc éve
A BB tengely országai harminc év alatt összességében ritkábban lakottá váltak: a régiós átlagos népsűrűség közel hét százalékkal csökkent. A háttérben az alacsony születésszám, az.
Egyetlen számtól retteg a tőzsde - de a múlt alapján nem biztos, hogy kell
Öt százalék - az amerikai részvénypiac mágikus fájdalomküszöbe, amitől a befektetők nagyja retteg. A tízéves állampapír hozama elérte ezt a szintet, és vele együtt erősödik... The post
Rekord a rekord után, hitelből fizetve
Az Nvidia rekordbevételt termel, miközben legnagyobb vevői egyre több tőkét költenek AI-infrastruktúrára. A kereslet továbbra is erős, de a következő évek kulcskérdése az lehet, hogy a bev
Nem onnan jött a nagy AI-dobás, ahonnan vártuk – de valami nem stimmel
Továbbra sem lefutott az AI-verseny.
A győztes nem, de a számok meglepőek az orosz választásokon
Az eredmény erős legitimáció lesz Putyin számára.
Még mindig jobb ha drága a dízel, mint ha nincs: ezért fáj a gazdaságnak az ársokk
Nem javul a helyzet.
Portfólióépítés mesterfokon
Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.