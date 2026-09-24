Nagyot erősödött este a forint, majd visszagyengült

A magyar fizetőeszköz már szerdán komoly nyomás alá került: az euró jegyzése napközben 366 forint közelébe emelkedett, a dollár 322 forint felett is járt, amire az áprilisi választás óta nem volt példa. Estére az EUR/HUF 365,4, az USD/HUF pedig 321 környékére korrigált. A gyengülés nemcsak a dollár erejéről szólt, hiszen a forint a lengyel zlotyval és a cseh koronával szemben is veszített értékéből.

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A csütörtök reggeli nemzetközi kép egyelőre nem sok segítséget ad a feltörekvő piaci devizáknak. A dollárindex 101,1 körül, kéthavi csúcsa közelében mozog, az euró pedig 1,14 dollár alatt, szintén kéthavi mélypontja közelében jár.

Az amerikai devizát egyszerre támogatja az erős gazdasági kép és a hozamok emelkedése:

a vártnál jobb amerikai beszerzésimenedzser-index újra felerősítette az inflációs aggodalmakat, egy gyenge ötéves állampapír-aukció pedig újabb eladási hullámot indított el a kötvénypiacon. Az ötéves amerikai hozam 2007 óta először 5 százalék fölé került, a tízéves pedig csütörtök reggel már 5,1 százalék felett járt.

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Ezzel párhuzamosan gyorsan változnak a Fed következő lépésével kapcsolatos várakozások is. Michael Barr Fed-kormányzó szerdán további kamatemelések szükségességéről beszélt, a piac pedig már közel 70 százalékos esélyt ad egy újabb szigorításnak az októberi ülésen, szemben az egy héttel korábbi mintegy 50 százalékkal. Csütörtökön ezért a Fed több döntéshozójának megszólalását is kiemelten figyelhetik, és az amerikai heti munkanélküli-segély kérelmek friss számai is új információt adhatnak a gazdaság erejéről.

Az olaj továbbra is külön kockázatot jelent a forint számára. A Brent szerdán csaknem 4 százalékkal drágult az iráni–amerikai konfliktussal kapcsolatos újabb feszültségek és az amerikai dízelexport esetleges korlátozásáról szóló hírek közepette. Csütörtök reggel ugyan 102 dollár környékére süllyedt az ár, miután Irán jelezte, hogy továbbra is nyitott a diplomáciai rendezésre, de a két fél álláspontja még messze van egymástól. Magyarország energiaimportőri helyzete miatt a tartósan magas olajár a forint szempontjából is kedvezőtlen tényező lehet.

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Itthon éppen kedvezőbb jelzések érkeztek a magyar eszközök számára. Az MNB kedden változatlanul 5,5 százalékon tartotta az alapkamatot, miközben 2028-tól 3-ról 2,5 százalékra csökkentette inflációs célját. A Reutersnek nyilatkozó piaci szereplők szerint a lépés erősítette a magyar euróbevezetési pályával kapcsolatos várakozásokat, és a külföldi befektetők állománya is jelentősen nőtt a forintban denominált magyar állampapírok piacán. Rövid távon azonban a pozitív hazai történetet egyelőre felülírja a kedvezőtlen nemzetközi környezet.

A forint és a nemzetközi devizapiac csütörtöki mozgásairól ebben a cikkben folyamatosan beszámolunk.

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