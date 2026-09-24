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Ütik a kötvénypiacot, mozdul a forint
Deviza

Ütik a kötvénypiacot, mozdul a forint

Portfolio
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A dollár kéthavi csúcsa közelében kezdi a csütörtöki kereskedést, az amerikai kötvényhozamok többéves rekordokat döntögetnek, a piac egyre több esélyt ad a Federal Reserve újabb kamatemelésére. A geopolitikai kockázatok sem tűntek el, bár a Brent a szerdai közel 4 százalékos ugrás után csütörtök reggel valamelyest korrigál, továbbra is 102 dollár körül jár. A forint számára ma is elsősorban a dollár, az amerikai hozamok és a Fed kamatpályájával kapcsolatos várakozások jelenthetik a legfontosabb külső mozgatórugókat.
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Elszálltak a magyar hosszú hozamok

Éles hozamemelkedés látszik a magyar állampapírpiac hosszú végén: az Államadósság Kezelő Központ csütörtöki referenciahozamai szerint az 5 és 10 éves papírok hozama egyaránt 19 bázisponttal emelkedett egyetlen nap alatt, miközben a 15 éves hozam 18, a 20 éves 17 bázisponttal került feljebb. A rövid lejáratok lényegében változatlanok maradtak, a 3 hónapos és az egyéves referenciahozam még 1-1 bázisponttal csökkent is. A hozamgörbe tehát látványosan meredekebbé vált.

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Elszálltak a magyar hosszú hozamok
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A kötvénypiac vezeti a forintot is

A forint árfolyama valamelyest elkezdett visszaerősödni a dollárral szemben, jelenleg valamivel 322 alatt az árfolyam. Az összkép azonban változatlan. Folyamatosan emelkednek a nemzetközi kötvényhozamok, az amerikai növekedés kiemelkedő, miközben Európa egy komoly energiaválság küszöbén állhat.

Ilyen helyzetban a dollár biztos pontnak tűnik, a forint viszont ilyenkor jellemzően rosszabbul teljesít.

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MNB: 2022 óta nem látott rossz éve van a magyar mezőgazdaságnak, de az ipar meglepetést okozott

A forint áprilisi erősödése a vártnál gyorsabban megjelent a fogyasztói árakban, ezért az MNB idén is csak 1,8 százalékos átlagos inflációval számol - derült ki a jegybank friss Inflációs jelentéséből. A nyugalom azonban átmeneti: a drágább energia és élelmiszer, valamint a dohánytermékekre kivetett magasabb jövedéki adó miatt a jegybank 3,1 százalékra emelte 2027-es inflációs előrejelzését. Eközben az aszály sújtotta mezőgazdaság idén 1,8 százalékra fékezi le a növekedést, míg a gyenge beruházási dinamika a hosszú távú versenyképességet rontja majd.

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MNB: 2022 óta nem látott rossz éve van a magyar mezőgazdaságnak, de az ipar meglepetést okozott
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Kezdhet túlfeszítetté válni a dollár rali

A dollár tegnap nagyot erősödött, a dollárindex 101 fölé került, amit a vártnál jóval erősebb amerikai BMI-adatok, a magasabb olajár és a gyenge kockázati hangulat egyaránt támogatott. Az ING szerint azonban

a rali kezd túlfeszítetté válni a fundamentumokhoz képest.

Rövid távon még jöhet további dollárerő, főleg akkor, ha az amerikai adatok ismét pozitív irányba lepik meg a piacot, és elkezd teljesen beárazódni egy októberi Fed-kamatemelés. Ha azonban ez elmarad, az ING a következő hetekben korrekcióra számít, és a DXY visszatérhet a 100–100,5-ös sávba. Kockázatot jelenthet a dollár számára a dollár-jen árfolyam is: a gyors emelkedés ismét japán devizapiaci beavatkozást válthat ki, ami a dollár gyengélkedését okozhatja. Ha nincs intervenció, akkor a 160 feletti szintek ismét könnyen elérhetővé válhatnak.

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A dollárindex (DXY) alakulása. Forrás: TradingView.
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

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Megállt a bizalom romlása, új egyensúly alakulhat ki a magyar gazdaságban

Szeptemberben minimálisan javult a gazdasági szereplők hangulata: a GKI konjunktúraindexe 1 ponttal emelkedett az augusztusi visszaesés után. Az üzleti szférában enyhe javulás következett be, a fogyasztói bizalom lényegében stagnált. A vállalkozások foglalkoztatási hajlandósága kissé erősödött, és valamivel kiszámíthatóbbnak érzik a gazdálkodási környezetet is.

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Megállt a bizalom romlása, új egyensúly alakulhat ki a magyar gazdaságban
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Kéthavi csúcson a dollár, nyomás alatt maradhat a forint

A magyar fizetőeszköz már szerdán komoly nyomás alá került: az euró jegyzése napközben 366 forint közelébe emelkedett, a dollár 322 forint felett is járt, amire az áprilisi választás óta nem volt példa. Estére az EUR/HUF 365,4, az USD/HUF pedig 321 környékére korrigált. A gyengülés nemcsak a dollár erejéről szólt, hiszen a forint a lengyel zlotyval és a cseh koronával szemben is veszített értékéből.

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A csütörtök reggeli nemzetközi kép egyelőre nem sok segítséget ad a feltörekvő piaci devizáknak. A dollárindex 101,1 körül, kéthavi csúcsa közelében mozog, az euró pedig 1,14 dollár alatt, szintén kéthavi mélypontja közelében jár.

Az amerikai devizát egyszerre támogatja az erős gazdasági kép és a hozamok emelkedése:

a vártnál jobb amerikai beszerzésimenedzser-index újra felerősítette az inflációs aggodalmakat, egy gyenge ötéves állampapír-aukció pedig újabb eladási hullámot indított el a kötvénypiacon. Az ötéves amerikai hozam 2007 óta először 5 százalék fölé került, a tízéves pedig csütörtök reggel már 5,1 százalék felett járt.

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Ezzel párhuzamosan gyorsan változnak a Fed következő lépésével kapcsolatos várakozások is. Michael Barr Fed-kormányzó szerdán további kamatemelések szükségességéről beszélt, a piac pedig már közel 70 százalékos esélyt ad egy újabb szigorításnak az októberi ülésen, szemben az egy héttel korábbi mintegy 50 százalékkal. Csütörtökön ezért a Fed több döntéshozójának megszólalását is kiemelten figyelhetik, és az amerikai heti munkanélküli-segély kérelmek friss számai is új információt adhatnak a gazdaság erejéről.

Az olaj továbbra is külön kockázatot jelent a forint számára. A Brent szerdán csaknem 4 százalékkal drágult az iráni–amerikai konfliktussal kapcsolatos újabb feszültségek és az amerikai dízelexport esetleges korlátozásáról szóló hírek közepette. Csütörtök reggel ugyan 102 dollár környékére süllyedt az ár, miután Irán jelezte, hogy továbbra is nyitott a diplomáciai rendezésre, de a két fél álláspontja még messze van egymástól. Magyarország energiaimportőri helyzete miatt a tartósan magas olajár a forint szempontjából is kedvezőtlen tényező lehet.

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Itthon éppen kedvezőbb jelzések érkeztek a magyar eszközök számára. Az MNB kedden változatlanul 5,5 százalékon tartotta az alapkamatot, miközben 2028-tól 3-ról 2,5 százalékra csökkentette inflációs célját. A Reutersnek nyilatkozó piaci szereplők szerint a lépés erősítette a magyar euróbevezetési pályával kapcsolatos várakozásokat, és a külföldi befektetők állománya is jelentősen nőtt a forintban denominált magyar állampapírok piacán. Rövid távon azonban a pozitív hazai történetet egyelőre felülírja a kedvezőtlen nemzetközi környezet.

A forint és a nemzetközi devizapiac csütörtöki mozgásairól ebben a cikkben folyamatosan beszámolunk.

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