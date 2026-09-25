Az MNB-alelnök megszólalása után gyengülni kezdett a forint

Gyenge hetet zárhat a forint
Jelentős mínuszban zárhatja a hetet a forint, hiszen a pénteki záráshoz közeledve tovább gyengül a magyar fizetőeszköz. Az euró-forint árfolyam 366,1 míg a dollár-forint 321.
Nagyot erősödött a japán jen Trump és Takaicsi találkozója után
A jen pénteken háromhetes csúcsra erősödött a dollárral szemben, miután a japán kormányzati tisztségviselők nyíltan jelezték, hogy a gyenge deviza komoly problémát jelent, és a kérdést az amerikai partnereikkel is megvitatták - írta a Bloomberg.
Ismét Európa legerősebb gazdasága menti meg Magyarországot? Öt pontban a 2026-os fordulatról
Az ipar és az export talpra állásával fordulat kezdődött idén a magyar gazdaságban. Első pillantásra úgy tűnhet, hogy a fellendülést a hagyományos német konjunktúraciklus vezetheti, a háttérben viszont új folyamatok körvonalazódnak.
Tovább gyengül
Egészen 366 forintig gyengült a forint az euróval szemben Kurali megszólalása után.
Megmozdult a forint a további kamatvágás esélyére
Kurali Zoltán szavaira kicsit meg is mozdult a forint a gyengülés irányába, hiszen az MNB alelnöke további kamatcsökkentés lehetőségéről beszélt, amennyiben a kormány euróbevezetési terve hiteles lesz. Most 365,1 körül jár az euró jegyzése, ami 0,3%-os forinterősödést jelent tegnaphoz képest, de délelőtt 364,5 körül is járt az árfolyam.
Kurali Zoltán: jöhet még idén kamatcsökkentés, ha hiteles lesz a kormány euróálma
Idén még csökkentheti a kamatot a Magyar Nemzeti Bank, amennyiben a külső piaci feltételek kedvezően alakulnak, és a kormány hiteles hiánycsökkentési tervet mutat be az eurócsatlakozás érdekében – nyilatkozta Kurali Zoltán, a jegybank monetáris politikáért felelős alelnöke a Reuters hírügynökségnek adott interjújában.
Emelés jön?
Andrew Bailey, az Egyesült Királyság központi bankjának (BoE) elnöke pénteken kijelentette, hogy
a tartósan magas energiaárak megnehezítik a központi bank számára a kamatlábak változatlan szinten tartását.
„Nem emeltük a banki kamatlábat. Minél tovább tartanak a magas energiaárak, annál nehezebb lesz fenntartani ezt a politikát” – mondta Bailey az Oxfordi Egyetem által szervezett Monetáris Gazdaságtani Konferencián.
Bailey hozzátette, hogy a Bank of England nem engedheti meg magának, hogy megvárja a teljes körű bizonyítékokat arra vonatkozóan, hogy a magas energiaárak milyen mértékben hatnak az inflációs várakozásokra, bár az eddigi bizonyítékokat „meglehetősen visszafogottnak” minősítette.
(Reuters)
Erősek az ellenállások
A forint mai erősödése ismételten megmutatja a 366-368 forintos szinteken található ellenállások erősségét. A magyar fizetőeszköz euróval szembeni árfolyama július közepe óta többször is tesztelte ezen szinteket, tartósan áttörni azonban nem tudta.
A forint őszi kilátásaival és várható mozgásaival alábbi elemzésünkben foglalkoztunk részletesen:
Erős péntek
Tovább folytatódik a forint pénteki erősödés, a dollár már 320 alatt van, míg az euró ellenében a 364-es szinthez közelít a magyar fizetőeszköz.
Ledőlt az első dominó, felgyorsult a verseny az Európai Központi Bank elnöki székéért
Isabel Schnabel, az Európai Központi Bank (EKB) Igazgatóságának német tagja bejelentette, hogy januárban, mandátuma lejárta előtt egy évvel távozik a jegybankból, és a Nemzetközi Valutaalaphoz (IMF) igazol. Lépése felgyorsítja az EKB vezetőségének régóta esedékes személycseréjét, és gyors cselekvésre kényszeríti az uniós kormányokat - tudósított a Bloomberg.
Trumpnak is szemet szúrt a gyenge jen: érzékeny részleteket árult el a japán pénzügyminiszter
Donald Trump amerikai elnök fejezte ki aggodalmát a jen gyengesége miatt a japán miniszterelnökkel, Szanae Takaicssal folytatott találkozóján – ezt maga a szigetország pénzügyminisztere erősítette meg. A japán döntéshozók összehangolt nyilatkozatai a jen erősítését célozták, a valuta pedig reagált is a megszólalásokra.
Erősödéssel nyit a forint
Kedvezőbb szintekről indul a péntek: az euró 364,8 forintnál, a dollár 320,7 forintnál jár. Ez a csütörtök esti, 366 forint feletti euróárfolyamhoz képest mintegy 1,2-1,5 egységes erősödés, a dollárral szemben pedig a tegnap délutáni 322 körüli szintekhez képest nagyjából másfél forintos javulás.
A tegnapi napról
Bár a csütörtök reggeli kereskedésben megrángatták a forintot, a nap végére mégis nagyjából ott kötött ki, ahonnan indult. A reggeli 366 körüli euróárfolyam délelőtt tovább gyengült – a dollár egy ponton 322 forint fölé is felment –, délutánra viszont a magyar deviza visszakorrigált a nap eleji szintekre, kora este pedig 365 alá is benézett, hogy tíz órára ismét 366 fölé kerüljön a jegyzés.
A magyar fizetőeszközt leginkább a kötvénypiac mozgatta.
Az ÁKK csütörtöki referenciahozamai szerint az 5 és a 10 éves magyar papír hozama egyaránt 19 bázisponttal emelkedett, a 15 éves 18, a 20 éves 17 bázisponttal került feljebb, miközben a 3 hónapos és az egyéves hozam még csökkent is 1-1 bázisponttal. A hozamgörbe tehát nem felfelé tolódott, hanem meredekebb lett – ez jellemzően nem a kamatvárakozásokról, hanem a hosszú távú kockázati megítélésről és a nemzetközi hozamkörnyezetről szól.
Emellett az erős dollár és magas olajár továbbra is kockázati tényező a forint szempontjából. A nyersolajat jelenleg 105 dollár körül jegyzik, míg a dollár árfolyam egészen a 101,4-es szintig kúszott fel.
Magyarország energiaimportőri pozíciója miatt a tartósan magas olajár a forintnak közvetlenül kedvezőtlen.
Évek óta nem látott hátszelet kapott a forint, mégsem tud erősödni: ez a két jel dönti el, merre fordul az árfolyam
Július közepe óta egy szűk sávban mozog az euró-forint árfolyam, közben viszont egyre gyűlnek azok a jelek, amelyek kimozdíthatják az árfolyamot a jelenlegi egyensúlyából. A fundamentumok mellett ráadásul most a technikai kép is érdekessé vált, így megnéztük, merre fordulhat a forint az őszi időszakban.
Katasztrófa a spéci kötvénypiacon: ilyet még csak kétszer láttunk a 2008-as pénzügyi válság óta
A legbiztonságosabbnak hitt kötvények is elértéktelenednek.
Az AI már részvényt is vesz helyettünk – új világ jön a kisbefektetőknek
Mit nyerhetünk a változásokkal, és milyen kockázatokra érdemes felkészülni?
Az Anthropic hatalmas megbízása felrakhatja az Akamait az AI-térképre
A 11,6 milliárd dolláros szerződés azt üzeni, hogy az AI-infrastruktúra piacán a nagy felhőóriások mellett is van hely.
Alapos ráncfelvarrást kapott Moszkva büszkesége: Ukrajna miatt átszabták az ötödik generációs Szu-57 vadászgépet
Komoly fejlesztéseket kapott.
Elzárják a pénzcsapot az európai bankok a gázberuházások elől
Csak pár stratégiai kivétel van.
Hollandia kivezetné az uniós gáztárolási célokat, amivel Magyarország is jól járhatna
Fogyasztáshoz, ne kapacitáshoz kössék.
Ismét Európa legerősebb gazdasága menti meg Magyarországot? Öt pontban a 2026-os fordulatról
Mutatjuk, mi áll a háttérben.
Közel 3 millió autót hív vissza a Volkswagen világszerte - Mutatjuk, melyik modelleket érinti
Esetleges kormánymű-meghibásodás miatt.
Vényköteles gyógyszerek 0%-os ÁFA-kulcsa
A vényköteles gyógyszerek értékesítése 2026. szeptember 1-jétől 0%-os áfakulcs alá került. A változás elsősorban a gyógyszerforgalmazókat érinti, de a gyógyszer-nagykereskedők, a gyógy
Eladnád a meglévő lakásodat és nagyobbat vennél? Így működhet a finanszírozás
Gyakori igény, hogy valaki a meglévő ingatlanját szeretné lecserélni egy újabb, nagyobbra, amely az igényeiket jobban kielégíti. Azonban felmerül a kérdés, hogy hogyan lehetséges ez, ha még
MNB-kamatdöntés: 5,5%-os alapkamat és új inflációs cél
A Magyar Nemzeti Bank szeptemberben változatlanul 5,5 százalékon hagyta az alapkamatot, miközben 2028-tól 2,5 százalékra csökkenti az inflációs célt. Az alacsony augusztusi infláció ellenére
Kína meghúzza a madzagot, és az egész gazdaság megmozdul
Költsenek többet, tegyenek félre kevesebbet, vállaljanak több gyermeket - a kínai gazdaság gondjaira látszólag kézenfekvő a recept. Csakhogy ami felülről gazdasági egyensúlytalanságnak lát
A városi biodiverzitás titka: nem több zöldterület, hanem egyetlen rendszer kell
A városi zöldterület önmagában nem egyenlő az élőhellyel. A kutatások egyre inkább azt mutatják, hogy a városi biodiverzitás nem az egyes zöld elemeken - beépített t
Egy kép, 5 átverés - egy biztosítás (UL) eladása
Már sokat írtam arról, hogy a megtakarítási egységgel egybekötött biztosítás nem jó konstrukció. Legfőképpen drága. Nyilván azért értékesítik agyba-főbe, mert az értékesítő ebből
Minden hetedik magyar túlzsúfolt lakásban él - pedig a régióban csak Szlovénia áll jobban
Nem mindegy, kié egy lakás, mennyibe kerül, és az sem, hányan osztoznak rajta. A BB tengely országaiban az elmúlt másfél évtizedben általában csökkent a túlzsúfoltság,... The post Minden he
Kettős hátszél az olajcégeknek: olajsokk és szűkös dízelkínálat
A geopolitikai feszültségek egyszerre emelték a nyersolaj árát és szűkítették a dízel kínálatát, így az integrált olajvállalatok két oldalról is támogatást kaptak. Meddig tarthat a maga
Portfólióépítés mesterfokon
Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
2007 óta nem láttunk ilyet Amerikában - Mi lesz most a piacokkal?
5 százalék felett tízéves hozam.
Visszatért a kínai elnök Amerikába: ez a történelmi találkozó igazi tétje
Terítéken egy sor kulcskérdés.
Ez a mediterrán növény lehet a magyar kertek új sztárja? Egyre többen ültetik
Jön a füge és az olajfa?