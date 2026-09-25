Elszálltak a hosszú hozamok, hullámvasútra ült a forint

Bár a csütörtök reggeli kereskedésben megrángatták a forintot, a nap végére mégis nagyjából ott kötött ki, ahonnan indult. A reggeli 366 körüli euróárfolyam délelőtt tovább gyengült – a dollár egy ponton 322 forint fölé is felment –, délutánra viszont a magyar deviza visszakorrigált a nap eleji szintekre, kora este pedig 365 alá is benézett, hogy tíz órára ismét 366 fölé kerüljön a jegyzés.

A magyar fizetőeszközt leginkább a kötvénypiac mozgatta.

Az ÁKK csütörtöki referenciahozamai szerint az 5 és a 10 éves magyar papír hozama egyaránt 19 bázisponttal emelkedett, a 15 éves 18, a 20 éves 17 bázisponttal került feljebb, miközben a 3 hónapos és az egyéves hozam még csökkent is 1-1 bázisponttal. A hozamgörbe tehát nem felfelé tolódott, hanem meredekebb lett – ez jellemzően nem a kamatvárakozásokról, hanem a hosszú távú kockázati megítélésről és a nemzetközi hozamkörnyezetről szól.

Emellett az erős dollár és magas olajár továbbra is kockázati tényező a forint szempontjából. A nyersolajat jelenleg 105 dollár körül jegyzik, míg a dollár árfolyam egészen a 101,4-es szintig kúszott fel.

Magyarország energiaimportőri pozíciója miatt a tartósan magas olajár a forintnak közvetlenül kedvezőtlen.