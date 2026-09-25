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Elszálltak a hosszú hozamok, hullámvasútra ült a forint
Deviza

Elszálltak a hosszú hozamok, hullámvasútra ült a forint

Portfolio
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Csütörtökön a magyar állampapírpiac hosszú vége szakadt meg, miután az 5 és 10 éves referenciahozam egyaránt 19 bázisponttal ugrott egyetlen nap alatt, miközben a rövid vég változatlan maradt. A nemzetközi kép változatlanul szoros: a dollárindex kéthavi csúcsa közelében, az ötéves amerikai hozam 2007 óta először 5 százalék felett, a piac pedig már közel 70 százalékos eséllyel áraz októberi Fed-kamatemelést. A forint a csütörtöki hullámvasút után – 366 fölötti zárás – péntek reggel erősebb szintekről indul: az euró 364,8, a dollár 320,7 forintnál jár.
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Erősek az ellenállások

A forint mai erősödése ismételten megmutatja a 366-368 forintos szinteken található ellenállások erősségét. A magyar fizetőeszköz euróval szembeni árfolyama július közepe óta többször is tesztelte ezen szinteket, tartósan áttörni azonban nem tudta.

A forint őszi kilátásaival és várható mozgásaival alábbi elemzésünkben foglalkoztunk részletesen:

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EURHUF árfolyam alakulása. Forrás: TradingView.
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Erős péntek

Tovább folytatódik a forint pénteki erősödés, a dollár már 320 alatt van, míg az euró ellenében a 364-es szinthez közelít a magyar fizetőeszköz.

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Erősödéssel nyit a forint

Kedvezőbb szintekről indul a péntek: az euró 364,8 forintnál, a dollár 320,7 forintnál jár. Ez a csütörtök esti, 366 forint feletti euróárfolyamhoz képest mintegy 1,2-1,5 egységes erősödés, a dollárral szemben pedig a tegnap délutáni 322 körüli szintekhez képest nagyjából másfél forintos javulás.

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A tegnapi napról

Bár a csütörtök reggeli kereskedésben megrángatták a forintot, a nap végére mégis nagyjából ott kötött ki, ahonnan indult. A reggeli 366 körüli euróárfolyam délelőtt tovább gyengült – a dollár egy ponton 322 forint fölé is felment –, délutánra viszont a magyar deviza visszakorrigált a nap eleji szintekre, kora este pedig 365 alá is benézett, hogy tíz órára ismét 366 fölé kerüljön a jegyzés.

A magyar fizetőeszközt leginkább a kötvénypiac mozgatta.

Az ÁKK csütörtöki referenciahozamai szerint az 5 és a 10 éves magyar papír hozama egyaránt 19 bázisponttal emelkedett, a 15 éves 18, a 20 éves 17 bázisponttal került feljebb, miközben a 3 hónapos és az egyéves hozam még csökkent is 1-1 bázisponttal. A hozamgörbe tehát nem felfelé tolódott, hanem meredekebb lett – ez jellemzően nem a kamatvárakozásokról, hanem a hosszú távú kockázati megítélésről és a nemzetközi hozamkörnyezetről szól.

Emellett az erős dollár és magas olajár továbbra is kockázati tényező a forint szempontjából. A nyersolajat jelenleg 105 dollár körül jegyzik, míg a dollár árfolyam egészen a 101,4-es szintig kúszott fel.

Magyarország energiaimportőri pozíciója miatt a tartósan magas olajár a forintnak közvetlenül kedvezőtlen.

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