Nagyot erősödött a japán jen Trump és Takaicsi találkozója után

A japán fizetőeszköz napközben 1,2 százalékkal erősödött, így a dollárral szemben a 156,98-as szintig ugrott, amivel a G10-devizák között a legjobban teljesített.

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Takaicsi Szanae miniszterelnök a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott egyeztetésén problémásnak nevezte az alulértékelt jent, ami a piaci szereplők körében fokozta az esetleges intervenciótól való óvatosságot. Katajama Szacuki pénzügyminiszter és Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter pénteki videóhívásuk során szintén megerősítette, hogy a jen gyengülése napirenden szerepel – közölte a Kjódó hírügynökség.

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Az intervenciós kockázatnak gátat kell szabnia a jen további gyengülésének

– mondta Moh Siong Sim, az Oversea-Chinese Banking Corp. stratégája. Hozzátette, hogy a jen fordulóponthoz közelíthet, mivel Trump aggályai az amerikai–japán koordináció elmélyülésére utalnak.

A jen az elmúlt hetekben ismét nyomás alá került, mivel a Fed kamatvárakozásai miatt tág maradt az amerikai–japán kamatkülönbözet.

A japán jegybank monetáris szigorítását övező bizonytalanság szintén gyengítette a devizát, amely a kritikusnak tekintett 160-as szint felé mozdult el. Bár a tisztségviselők az árfolyammozgások gyorsaságát és heves voltát hangsúlyozták, a piac a 160-as szint környékét tekinti annak a küszöbnek, ahol jelentősen megnő a beavatkozás kockázata.

Japán és az Egyesült Államok idén nyáron hajtotta végre az 1998 óta első összehangolt jenpiaci intervencióját, miután az árfolyam 160 fölé gyengült. A japán pénzügyminisztérium adatai alapján Tokió rekordösszegű, 15 400 milliárd jen (97,4 milliárd dollár) értékben avatkozott be az augusztus 26-ig tartó egy hónapos időszakban.

A jen opciós piacán a hangulat az utóbbi időben egyértelműen a deviza erősödését valószínűsítő irányba fordult, ami a japán beavatkozási kockázattal szembeni megnövekedett fedezési igényt tükrözi. A CFTC adatai szerint a tőkeáttételes kereskedők a szeptember 15-ig tartó héten felszámolták a jen gyengülésére kötött pozícióikat, és a deviza erősödésére kezdtek spekulálni. Bessent folyamatosan jelezte, hogy támogat egy erősebb jent, ami a japán figyelmeztetéseknek a korábbi gyengülési hullámokhoz képest nagyobb súlyt adhat.

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