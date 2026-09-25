Nagyot erősödött a japán jen Trump és Takaicsi találkozója után

A japán fizetőeszköz napközben 1,2 százalékkal erősödött, így a dollárral szemben a 156,98-as szintig ugrott, amivel a G10-devizák között a legjobban teljesített.
Takaicsi Szanae miniszterelnök a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott egyeztetésén problémásnak nevezte az alulértékelt jent, ami a piaci szereplők körében fokozta az esetleges intervenciótól való óvatosságot. Katajama Szacuki pénzügyminiszter és Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter pénteki videóhívásuk során szintén megerősítette, hogy a jen gyengülése napirenden szerepel – közölte a Kjódó hírügynökség.
Az intervenciós kockázatnak gátat kell szabnia a jen további gyengülésének
– mondta Moh Siong Sim, az Oversea-Chinese Banking Corp. stratégája. Hozzátette, hogy a jen fordulóponthoz közelíthet, mivel Trump aggályai az amerikai–japán koordináció elmélyülésére utalnak.
A jen az elmúlt hetekben ismét nyomás alá került, mivel a Fed kamatvárakozásai miatt tág maradt az amerikai–japán kamatkülönbözet.
A japán jegybank monetáris szigorítását övező bizonytalanság szintén gyengítette a devizát, amely a kritikusnak tekintett 160-as szint felé mozdult el. Bár a tisztségviselők az árfolyammozgások gyorsaságát és heves voltát hangsúlyozták, a piac a 160-as szint környékét tekinti annak a küszöbnek, ahol jelentősen megnő a beavatkozás kockázata.
Japán és az Egyesült Államok idén nyáron hajtotta végre az 1998 óta első összehangolt jenpiaci intervencióját, miután az árfolyam 160 fölé gyengült. A japán pénzügyminisztérium adatai alapján Tokió rekordösszegű, 15 400 milliárd jen (97,4 milliárd dollár) értékben avatkozott be az augusztus 26-ig tartó egy hónapos időszakban.
A jen opciós piacán a hangulat az utóbbi időben egyértelműen a deviza erősödését valószínűsítő irányba fordult, ami a japán beavatkozási kockázattal szembeni megnövekedett fedezési igényt tükrözi. A CFTC adatai szerint a tőkeáttételes kereskedők a szeptember 15-ig tartó héten felszámolták a jen gyengülésére kötött pozícióikat, és a deviza erősödésére kezdtek spekulálni. Bessent folyamatosan jelezte, hogy támogat egy erősebb jent, ami a japán figyelmeztetéseknek a korábbi gyengülési hullámokhoz képest nagyobb súlyt adhat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Katasztrófa a spéci kötvénypiacon: ilyet még csak kétszer láttunk a 2008-as pénzügyi válság óta
A legbiztonságosabbnak hitt kötvények is elértéktelenednek.
Az AI már részvényt is vesz helyettünk – új világ jön a kisbefektetőknek
Mit nyerhetünk a változásokkal, és milyen kockázatokra érdemes felkészülni?
Az Anthropic hatalmas megbízása felrakhatja az Akamait az AI-térképre
A 11,6 milliárd dolláros szerződés azt üzeni, hogy az AI-infrastruktúra piacán a nagy felhőóriások mellett is van hely.
Alapos ráncfelvarrást kapott Moszkva büszkesége: Ukrajna miatt átszabták az ötödik generációs Szu-57 vadászgépet
Komoly fejlesztéseket kapott.
Elzárják a pénzcsapot az európai bankok a gázberuházások elől
Csak pár stratégiai kivétel van.
Hollandia kivezetné az uniós gáztárolási célokat, amivel Magyarország is jól járhatna
Fogyasztáshoz, ne kapacitáshoz kössék.
Ismét Európa legerősebb gazdasága menti meg Magyarországot? Öt pontban a 2026-os fordulatról
Mutatjuk, mi áll a háttérben.
Közel 3 millió autót hív vissza a Volkswagen világszerte - Mutatjuk, melyik modelleket érinti
Esetleges kormánymű-meghibásodás miatt.
Vényköteles gyógyszerek 0%-os ÁFA-kulcsa
A vényköteles gyógyszerek értékesítése 2026. szeptember 1-jétől 0%-os áfakulcs alá került. A változás elsősorban a gyógyszerforgalmazókat érinti, de a gyógyszer-nagykereskedők, a gyógy
Eladnád a meglévő lakásodat és nagyobbat vennél? Így működhet a finanszírozás
Gyakori igény, hogy valaki a meglévő ingatlanját szeretné lecserélni egy újabb, nagyobbra, amely az igényeiket jobban kielégíti. Azonban felmerül a kérdés, hogy hogyan lehetséges ez, ha még
MNB-kamatdöntés: 5,5%-os alapkamat és új inflációs cél
A Magyar Nemzeti Bank szeptemberben változatlanul 5,5 százalékon hagyta az alapkamatot, miközben 2028-tól 2,5 százalékra csökkenti az inflációs célt. Az alacsony augusztusi infláció ellenére
Kína meghúzza a madzagot, és az egész gazdaság megmozdul
Költsenek többet, tegyenek félre kevesebbet, vállaljanak több gyermeket - a kínai gazdaság gondjaira látszólag kézenfekvő a recept. Csakhogy ami felülről gazdasági egyensúlytalanságnak lát
A városi biodiverzitás titka: nem több zöldterület, hanem egyetlen rendszer kell
A városi zöldterület önmagában nem egyenlő az élőhellyel. A kutatások egyre inkább azt mutatják, hogy a városi biodiverzitás nem az egyes zöld elemeken - beépített t
Egy kép, 5 átverés - egy biztosítás (UL) eladása
Már sokat írtam arról, hogy a megtakarítási egységgel egybekötött biztosítás nem jó konstrukció. Legfőképpen drága. Nyilván azért értékesítik agyba-főbe, mert az értékesítő ebből
Minden hetedik magyar túlzsúfolt lakásban él - pedig a régióban csak Szlovénia áll jobban
Nem mindegy, kié egy lakás, mennyibe kerül, és az sem, hányan osztoznak rajta. A BB tengely országaiban az elmúlt másfél évtizedben általában csökkent a túlzsúfoltság,... The post Minden he
Kettős hátszél az olajcégeknek: olajsokk és szűkös dízelkínálat
A geopolitikai feszültségek egyszerre emelték a nyersolaj árát és szűkítették a dízel kínálatát, így az integrált olajvállalatok két oldalról is támogatást kaptak. Meddig tarthat a maga
2007 óta nem láttunk ilyet Amerikában - Mi lesz most a piacokkal?
5 százalék felett tízéves hozam.
Visszatért a kínai elnök Amerikába: ez a történelmi találkozó igazi tétje
Terítéken egy sor kulcskérdés.
Ez a mediterrán növény lehet a magyar kertek új sztárja? Egyre többen ültetik
Jön a füge és az olajfa?
Portfólióépítés mesterfokon
Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.