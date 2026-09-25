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Trumpnak is szemet szúrt a gyenge jen: érzékeny részleteket árult el a japán pénzügyminiszter
Deviza

Trumpnak is szemet szúrt a gyenge jen: érzékeny részleteket árult el a japán pénzügyminiszter

Portfolio
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Donald Trump amerikai elnök fejezte ki aggodalmát a jen gyengesége miatt a japán miniszterelnökkel, Szanae Takaicssal folytatott találkozóján – ezt maga a szigetország pénzügyminisztere erősítette meg. A japán döntéshozók összehangolt nyilatkozatai a jen erősítését célozták, a valuta pedig reagált is a megszólalásokra.

Katajama Szacuki pénzügyminiszter pénteken, a kormányülést követő sajtótájékoztatón árulta el, hogy

Trump a New York-i csúcstalálkozón szóvá tette a jen alulértékeltségét

- írta meg a Bloomberg.

Takaicsi válaszában maga is problémásnak nevezte a japán fizetőeszköz gyengeségét. Katajama hangsúlyozta, hogy a részleteket csak a miniszterelnöki hivatal jóváhagyásával hozta nyilvánosságra, ami jelzi az ügy rendkívüli érzékenységét. A tárcavezető hozzátette, hogy továbbra is szorosan egyeztet amerikai kollégájával, Scott Bessenttel, többek között devizapiaci kérdésekről is.

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Katajama megszólalásával egyidejűleg Kiucsi Minoru növekedési stratégiáért felelős miniszter kijelentette, hogy az agresszív monetáris lazítás és rugalmas fiskális politika korszaka véget ért. Kiucsi szerint Japán már nem a monetáris lazítás korszakában van, hanem egy olyan szakaszba lépett, amelyben az árak fokozatosan emelkednek, és a kamatok is növekednek.

A tisztviselők összehangoltnak tűnő nyilatkozatai azt a célt szolgálták, hogy eloszlassák azokat a piaci várakozásokat, miszerint Japánban továbbra is túlságosan laza monetáris kondíciók uralkodnak. A jen a megszólalások hatására erősödött, a dollárral szembeni árfolyam a korábbi 158,70-ről mintegy 158,33-ra javult. Elemzők ugyanakkor szkeptikusak a fordulat tartósságával kapcsolatban. Charu Chanana, a Saxo Markets vezető befektetési stratégája rámutatott, hogy ez elsősorban verbális intervenció, amely tényleges szakpolitikai lépések – koordinált beavatkozás vagy a jegybank egyértelmű szigorítási pályája – nélkül érdemben nem változtatja meg a jen kilátásait.

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Az Egyesült Államok és Japán korábban, tavaly júliusban már közösen avatkozott be a devizapiacon a jen erősítése érdekében, ami mintegy 28 év után az első ilyen összehangolt lépés volt. A két ország pénzügyminiszterei egy évvel ezelőtt közös nyilatkozatot adtak ki, amelyben leszögezték, hogy a túlzott árfolyammozgások ártanak a gazdaságnak, a devizapiaci intervenciót pedig továbbra is érvényes eszköznek tekintik a volatilitás kezelésére. Katajama szerint az elnöki találkozón most újra megerősítették ezeket az elveket.

A háttérben a Fed és a Bank of Japan közötti kamatkülönbözet áll: a japán jegybank szeptemberben 1,25 százalékra emelte az irányadó kamatot, Ueda Kazuo jegybankelnök pedig nem zárta ki a további emelést. A Fed azonban szintén szigorított, és a piaci várakozások szerint októberben újabb emelés jöhet, ami a dollár javára billenti a mérleget. A japán hatóságok a jen gyengülésére reagálva a múlt héten a New York-i kereskedési időszakban "rate checket" hajtottak végre – azaz a bankoknál az aktuális árfolyamokról érdeklődtek –, ami általában az érdemi devizapiaci intervenció előjele.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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