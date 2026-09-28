Háromhetes mélyponton a forint

Az euróval szemben 2,6 forintot veszített (0,7 százalék), így az euró már 368 forint közelében jár.

Ez háromhetes mélypont.

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A dollárral szemben 2,7 forintos (0,8 százalék) a gyengülés, 323,4 forint körüli árfolyam mellett.

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A régiós devizák is erősödnek a forinttal szemben, a lengyel zloty és a cseh korona egyaránt 0,6 százalékkal.

Az euró 0,12 százalékkal gyengül a dollárhoz képest, az EURUSD 1,138 körül jár.

A nemzetközi piaci környezet továbbra is a közép-kelet-európai devizák ellen hat, miközben a dollár erős, és ismét napirendre került az MNB idei kamatcsökkentésének lehetősége.