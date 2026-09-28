Háromhetes mélyponton a forint

368 forint közelében az euró
Az euróval szemben 2,6 forintot veszített (0,7 százalék), így az euró már 368 forint közelében jár.
Ez háromhetes mélypont.
A dollárral szemben 2,7 forintos (0,8 százalék) a gyengülés, 323,4 forint körüli árfolyam mellett.
A régiós devizák is erősödnek a forinttal szemben, a lengyel zloty és a cseh korona egyaránt 0,6 százalékkal.
Az euró 0,12 százalékkal gyengül a dollárhoz képest, az EURUSD 1,138 körül jár.
A nemzetközi piaci környezet továbbra is a közép-kelet-európai devizák ellen hat, miközben a dollár erős, és ismét napirendre került az MNB idei kamatcsökkentésének lehetősége.
367 körül a forint
Gyengül a forint hétfő délelőtt, és a mozgás széles körű: az euró 1,5 forinttal erősödött vele szemben (0,4 százalék), így 367 forint közelében jár.
A dollár szintén 1,5 forinttal került feljebb (0,5 százalék), 322,1 forint környékére.
A régiós devizák közül a lengyel zloty 0,4, a cseh korona 0,3 százalékkal erősödik a forinttal szemben.
A nemzetközi piaci környezet továbbra is a közép-kelet-európai devizák ellen hat, miközben a dollár erős, és ismét napirendre került az MNB idei kamatcsökkentésének lehetősége.
367 forintnál az euró
Gyengül a forint hétfő délelőtt, és az elmozdulás széles körű: az euró 1,7 forinttal erősödött vele szemben (0,5 százalék), így már 367 forint körül jár.
A dollár 1,9 forinttal került feljebb (0,6 százalék), 322,6 forint közelébe.
A régiós devizák közül a lengyel zloty és a cseh korona egyaránt 0,4 százalékkal erősödik a forinttal szemben. Az euró eközben 0,14 százalékkal gyengül a dollárhoz képest, az EURUSD 1,138 körül mozog.
A nemzetközi környezet a közép-kelet-európai devizák ellen hat
Az S&P pénteken pozitívra javította Csehország AA- besorolásának kilátását, a hétvégén pedig cseh és magyar jegybanki tisztviselők is megszólaltak. A hét elején a régiós makrogazdasági naptár viszonylag eseményszegény, a nemzetközi piaci környezet pedig továbbra is a közép-kelet-európai devizák ellen hat - írja elemzésében az ING.
Az S&P kilátásjavításról szóló döntése a pénteki piaczárás után érkezett, így annak piaci hatása várhatóan korlátozott marad. A hétvégén Eva Zamrazilová, a cseh jegybank alelnöke megerősítette, hogy a novemberi kamatdöntő ülésen a kamattartás és a kamatemelés opciói között mérlegelnek majd. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke, Kurali Zoltán arról beszélt, hogy a kormány által rövidesen bemutatandó hiteles költségvetési pálya csökkentheti az ország kockázati felárát, és hozzájárulhat a hitelminősítői felminősítésekhez, ami teljesen más környezetet teremtene.
A meghatározó tényező továbbra is a globális piaci háttér, amely az előző héthez hasonlóan a közép-kelet-európai devizák ellen hat.
Az erősebb dollár, a magasabb üzemanyagárak és az emelkedő hozamok régiós szinten ellenszelet jelentenek, bár a helyi kötvénypiaci eladási hullám némileg fékezheti az árfolyamgyengülést.
Összességében az elemzők pesszimisták maradnak, és arra számítanak, hogy a zloty alulteljesíti majd régiós társait a régió legmagasabb inflációja és a laza jegybanki politika miatt.
367 forint közelében az euró
Gyengül a forint hétfő reggel, ráadásul a mozgás széles körű: az euró 1,6 forinttal került feljebb (0,4 százalék), így már 367 forint közelében jár, míg a dollár 1,8 forinttal erősödött (0,6 százalék), 322,5 forint környékére.
A régiós devizákkal szemben is gyengül a magyar fizetőeszköz, a lengyel zloty és a cseh korona egyaránt 0,3 százalékkal erősödött a forinthoz képest.
Az euró eközben 0,13 százalékkal gyengült a dollárral szemben, az EURUSD 1,138 körül jár.
Komoly gyengüléssel indít a forint
Az olaj ára több mint 1 százalékkal emelkedett hétfőn, a Brent hordónkénti jegyzése 106 dollár fölé került, miután Donald Trump amerikai elnök
elutasította az Iránnal kötendő békemegállapodást, amely a konfliktus rendezését és a Hormuzi-szoros megnyitását célozta volna.
Az energiaellátási kockázatok és az erős amerikai makrogazdasági fundamentumok erősítették az inflációs aggodalmakat, ami a Fed szigorúbb monetáris politikájának beárazása felé terelte a piacot.
A jen 0,3 százalékkal gyengült, 157,7 körül járt a dollárral szemben. Pénteken még átmenetileg erősödött, miután Katajama Szacuki japán és Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter telefonon megerősítette, hogy a jen alulértékeltsége aggodalomra ad okot, és szorosabb együttműködésre törekednek a kérdésben.
Az euró-forint hétfő reggel a 366–367-es szint körül mozog, a forint enyhe gyengüléssel kezdte a napot.
A dollár-forint 322 felett jár hétfő reggel, miközben a dollár a nemzetközi devizapiacon is erős szinteken mozog.
A magyar makronaptár hétfőn üres, az Egyesült Államokban viszont megjelenik az augusztusi chicagói Fed-index, amely a hét első amerikai konjunktúramutatója lesz.
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