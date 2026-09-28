Háromhetes mélyponton járt a forint, de este is vannak izgalmak

A magyar deviza a főbb és a régiós pénzekkel szemben is veszít az értékéből. Az euróval szemben 2,7 forintos a gyengülés (0,7 százalék), a jegyzés 368 forint körül, a 365,3–368,4 forintos napi sáv felső részében jár délután.

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A dollárral szemben 3,3 forintot veszített (1,0 százalék), az árfolyam 324 forint környékén, a 320,8–324,3 forintos napi tartomány felső szélén mozog.

A régiós devizák közül a lengyel zloty 0,8, a cseh korona 0,6 százalékkal erősödik a forinttal szemben. Az euró 0,28 százalékkal gyengül a dollárral szemben, az EURUSD 1,136 körül jár.