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Háromhetes mélyponton járt a forint, de este is vannak izgalmak
Deviza

Háromhetes mélyponton járt a forint, de este is vannak izgalmak

Portfolio
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Széles körben gyengül a forint: az euró hétfő délután 367 forint körül jár, a 365,3–368,4 forintos napi sáv felső részében, míg a dollár jegyzése 323 forint környékén mozog a 320,8–324,1 forintos sávon belül. A magyar deviza a lengyel zlotyval és a cseh koronával szemben is veszít értékéből. A forintra egyszerre helyez nyomást az erős dollár és az, hogy ismét előtérbe került az MNB idei kamatcsökkentésének lehetősége: Kurali Zoltán alelnök szerint kedvező külső feltételek és hiteles kormányzati hiánycsökkentési terv mellett még idén sor kerülhet újabb vágásra. Az MNB legutóbb 5,5 százalékon tartotta az alapkamatot, miközben 3-ról 2,5 százalékra csökkentette az inflációs célt. Az euró közben 1,1372 dollár körül jár, továbbra is többhónapos mélypontja közelében.
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Van egy kis mozgás

Hirtelen erősödött a forint, a 366,5-ös szinten járt az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Eközben az euró/dollár árfolyamban is volt egy rántás.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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367-368 között mozog a forint az esti órákban

Kissé visszaerősödött az elmúlt egy órában a forint az euróval szemben, jelenleg a 367,4-es szinten áll az árfolyam.

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368 körül jár az euró

A magyar deviza a főbb és a régiós pénzekkel szemben is veszít az értékéből. Az euróval szemben 2,7 forintos a gyengülés (0,7 százalék), a jegyzés 368 forint körül, a 365,3–368,4 forintos napi sáv felső részében jár délután.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben 3,3 forintot veszített (1,0 százalék), az árfolyam 324 forint környékén, a 320,8–324,3 forintos napi tartomány felső szélén mozog.

A régiós devizák közül a lengyel zloty 0,8, a cseh korona 0,6 százalékkal erősödik a forinttal szemben. Az euró 0,28 százalékkal gyengül a dollárral szemben, az EURUSD 1,136 körül jár.

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Kritikus szintre került a forint, de már látni, mi dönti el az árfolyam sorsát

Már meghallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. A műsor első részében azt jártuk körbe, milyen tényezők mozgatják a forint árfolyamát és mi várható a közeljövőben a hazai devizától. Vendégünk Beke Károly, a Portfolio makro rovatának elemzője volt. A műsor második részében azt vizsgáltuk, mi áll a hazai ipar és export idei talpra állásának hátterében, és miért nem a hagyományos német konjunktúraciklus számít már a legfontosabb tényezőnek. Babos Andrással, a Portfolio makro rovatának elemzőjével arról is beszélgettünk, milyen új folyamatok körvonalazódnak a magyar ipar és külkereskedelem mögött.

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Kritikus szintre került a forint, de már látni, mi dönti el az árfolyam sorsát
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367 felett jár még mindig az euró

A forint az euróval szemben 1,8 egységgel gyengül (0,5 százalék), a jegyzés 367,1 forint körül jár; az euró eddig ma 365,3 és 368,4 forint között mozgott.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben 2,3 forintot veszített (0,7 százalék), így az árfolyam 323 forint környékén van; a dollár eddig 320,8 és 324,1 forint között járt.

A régiós devizák közül a lengyel zloty 0,6, a cseh korona 0,4 százalékkal erősödik a forinttal szemben. Az euró 0,23 százalékkal gyengül a dollárral szemben, az EURUSD 1,136 körül jár.

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Kicsit korrigál a forint

Egy kicsit korrigál a forint, az euróval szemben 1,9 forintos a gyengülés (0,5 százalék), a jegyzés 367,2 forint körül jár, de korábban volt 368 felett is az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben 2,4 forintot veszített (0,7 százalék), így az árfolyam 323,1 forint környékén mozog.

A régiós devizák közül a lengyel zloty 0,5, a cseh korona 0,4 százalékkal erősödik a forinttal szemben.

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Ez nem a forint napja

Továbbra is gyengül a forint hétfő délután, és a mozgás a főbb, valamint a régiós devizákkal szemben is látszik.

Az euróval szemben 1,9 forintot veszített (0,5 százalék), így az árfolyam 367,2 forint körül jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben 2,1 forintos (0,7 százalék) a gyengülés, a jegyzés 322,8 forint környékén mozog.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A régiós devizák közül a lengyel zloty 0,5, a cseh korona 0,4 százalékkal erősödik a forinttal szemben.

Az euró 0,15 százalékkal gyengül a dollárral szemben, az EURUSD 1,137 körül jár.

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368 felett az euró

Tovább gyengül a forint hétfő kora délután, az euróval szemben már 2,8 forintot veszített (0,8 százalék), így az árfolyam 368,1 körül jár, közel a 368,4-es napi csúcshoz.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben 3 forintos (0,9 százalék) a gyengülés, a jegyzés 323,7 körül mozog, szintén a napi maximum közelében.

A régiós devizák is erősödnek a forinttal szemben: a lengyel zloty 0,7, a cseh korona 0,6 százalékkal.

Az euró eközben 0,17 százalékkal gyengül a dollárral szemben, az EURUSD 1,137 körül jár.

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368 forint közelében az euró

Az euróval szemben 2,6 forintot veszített (0,7 százalék), így az euró már 368 forint közelében jár.

Ez háromhetes mélypont.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben 2,7 forintos (0,8 százalék) a gyengülés, 323,4 forint körüli árfolyam mellett.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A régiós devizák is erősödnek a forinttal szemben, a lengyel zloty és a cseh korona egyaránt 0,6 százalékkal.

Az euró 0,12 százalékkal gyengül a dollárhoz képest, az EURUSD 1,138 körül jár.

A nemzetközi piaci környezet továbbra is a közép-kelet-európai devizák ellen hat, miközben a dollár erős, és ismét napirendre került az MNB idei kamatcsökkentésének lehetősége.

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367 körül a forint

Gyengül a forint hétfő délelőtt, és a mozgás széles körű: az euró 1,5 forinttal erősödött vele szemben (0,4 százalék), így 367 forint közelében jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár szintén 1,5 forinttal került feljebb (0,5 százalék), 322,1 forint környékére.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A régiós devizák közül a lengyel zloty 0,4, a cseh korona 0,3 százalékkal erősödik a forinttal szemben.

A nemzetközi piaci környezet továbbra is a közép-kelet-európai devizák ellen hat, miközben a dollár erős, és ismét napirendre került az MNB idei kamatcsökkentésének lehetősége.

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367 forintnál az euró

Gyengül a forint hétfő délelőtt, és az elmozdulás széles körű: az euró 1,7 forinttal erősödött vele szemben (0,5 százalék), így már 367 forint körül jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár 1,9 forinttal került feljebb (0,6 százalék), 322,6 forint közelébe.

A régiós devizák közül a lengyel zloty és a cseh korona egyaránt 0,4 százalékkal erősödik a forinttal szemben. Az euró eközben 0,14 százalékkal gyengül a dollárhoz képest, az EURUSD 1,138 körül mozog.

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A nemzetközi környezet a közép-kelet-európai devizák ellen hat

Az S&P pénteken pozitívra javította Csehország AA- besorolásának kilátását, a hétvégén pedig cseh és magyar jegybanki tisztviselők is megszólaltak. A hét elején a régiós makrogazdasági naptár viszonylag eseményszegény, a nemzetközi piaci környezet pedig továbbra is a közép-kelet-európai devizák ellen hat - írja elemzésében az ING.

Az S&P kilátásjavításról szóló döntése a pénteki piaczárás után érkezett, így annak piaci hatása várhatóan korlátozott marad. A hétvégén Eva Zamrazilová, a cseh jegybank alelnöke megerősítette, hogy a novemberi kamatdöntő ülésen a kamattartás és a kamatemelés opciói között mérlegelnek majd. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke, Kurali Zoltán arról beszélt, hogy a kormány által rövidesen bemutatandó hiteles költségvetési pálya csökkentheti az ország kockázati felárát, és hozzájárulhat a hitelminősítői felminősítésekhez, ami teljesen más környezetet teremtene.

A meghatározó tényező továbbra is a globális piaci háttér, amely az előző héthez hasonlóan a közép-kelet-európai devizák ellen hat.

Az erősebb dollár, a magasabb üzemanyagárak és az emelkedő hozamok régiós szinten ellenszelet jelentenek, bár a helyi kötvénypiaci eladási hullám némileg fékezheti az árfolyamgyengülést.

Összességében az elemzők pesszimisták maradnak, és arra számítanak, hogy a zloty alulteljesíti majd régiós társait a régió legmagasabb inflációja és a laza jegybanki politika miatt.

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367 forint közelében az euró

Gyengül a forint hétfő reggel, ráadásul a mozgás széles körű: az euró 1,6 forinttal került feljebb (0,4 százalék), így már 367 forint közelében jár, míg a dollár 1,8 forinttal erősödött (0,6 százalék), 322,5 forint környékére.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A régiós devizákkal szemben is gyengül a magyar fizetőeszköz, a lengyel zloty és a cseh korona egyaránt 0,3 százalékkal erősödött a forinthoz képest.

Az euró eközben 0,13 százalékkal gyengült a dollárral szemben, az EURUSD 1,138 körül jár.

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Komoly gyengüléssel indít a forint

Az olaj ára több mint 1 százalékkal emelkedett hétfőn, a Brent hordónkénti jegyzése 106 dollár fölé került, miután Donald Trump amerikai elnök

elutasította az Iránnal kötendő békemegállapodást, amely a konfliktus rendezését és a Hormuzi-szoros megnyitását célozta volna.

Az energiaellátási kockázatok és az erős amerikai makrogazdasági fundamentumok erősítették az inflációs aggodalmakat, ami a Fed szigorúbb monetáris politikájának beárazása felé terelte a piacot.

A jen 0,3 százalékkal gyengült, 157,7 körül járt a dollárral szemben. Pénteken még átmenetileg erősödött, miután Katajama Szacuki japán és Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter telefonon megerősítette, hogy a jen alulértékeltsége aggodalomra ad okot, és szorosabb együttműködésre törekednek a kérdésben.

Az euró-forint hétfő reggel a 366–367-es szint körül mozog, a forint enyhe gyengüléssel kezdte a napot.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár-forint 322 felett jár hétfő reggel, miközben a dollár a nemzetközi devizapiacon is erős szinteken mozog.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A magyar makronaptár hétfőn üres, az Egyesült Államokban viszont megjelenik az augusztusi chicagói Fed-index, amely a hét első amerikai konjunktúramutatója lesz.

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