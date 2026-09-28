Háromhetes mélyponton járt a forint, de este is vannak izgalmak

Van egy kis mozgás
Hirtelen erősödött a forint, a 366,5-ös szinten járt az euróval szemben.
Eközben az euró/dollár árfolyamban is volt egy rántás.
367-368 között mozog a forint az esti órákban
Kissé visszaerősödött az elmúlt egy órában a forint az euróval szemben, jelenleg a 367,4-es szinten áll az árfolyam.
368 körül jár az euró
A magyar deviza a főbb és a régiós pénzekkel szemben is veszít az értékéből. Az euróval szemben 2,7 forintos a gyengülés (0,7 százalék), a jegyzés 368 forint körül, a 365,3–368,4 forintos napi sáv felső részében jár délután.
A dollárral szemben 3,3 forintot veszített (1,0 százalék), az árfolyam 324 forint környékén, a 320,8–324,3 forintos napi tartomány felső szélén mozog.
A régiós devizák közül a lengyel zloty 0,8, a cseh korona 0,6 százalékkal erősödik a forinttal szemben. Az euró 0,28 százalékkal gyengül a dollárral szemben, az EURUSD 1,136 körül jár.
Kritikus szintre került a forint, de már látni, mi dönti el az árfolyam sorsát
Már meghallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. A műsor első részében azt jártuk körbe, milyen tényezők mozgatják a forint árfolyamát és mi várható a közeljövőben a hazai devizától. Vendégünk Beke Károly, a Portfolio makro rovatának elemzője volt. A műsor második részében azt vizsgáltuk, mi áll a hazai ipar és export idei talpra állásának hátterében, és miért nem a hagyományos német konjunktúraciklus számít már a legfontosabb tényezőnek. Babos Andrással, a Portfolio makro rovatának elemzőjével arról is beszélgettünk, milyen új folyamatok körvonalazódnak a magyar ipar és külkereskedelem mögött.
367 felett jár még mindig az euró
A forint az euróval szemben 1,8 egységgel gyengül (0,5 százalék), a jegyzés 367,1 forint körül jár; az euró eddig ma 365,3 és 368,4 forint között mozgott.
A dollárral szemben 2,3 forintot veszített (0,7 százalék), így az árfolyam 323 forint környékén van; a dollár eddig 320,8 és 324,1 forint között járt.
A régiós devizák közül a lengyel zloty 0,6, a cseh korona 0,4 százalékkal erősödik a forinttal szemben. Az euró 0,23 százalékkal gyengül a dollárral szemben, az EURUSD 1,136 körül jár.
Kicsit korrigál a forint
Egy kicsit korrigál a forint, az euróval szemben 1,9 forintos a gyengülés (0,5 százalék), a jegyzés 367,2 forint körül jár, de korábban volt 368 felett is az árfolyam.
A dollárral szemben 2,4 forintot veszített (0,7 százalék), így az árfolyam 323,1 forint környékén mozog.
A régiós devizák közül a lengyel zloty 0,5, a cseh korona 0,4 százalékkal erősödik a forinttal szemben.
Ez nem a forint napja
Továbbra is gyengül a forint hétfő délután, és a mozgás a főbb, valamint a régiós devizákkal szemben is látszik.
Az euróval szemben 1,9 forintot veszített (0,5 százalék), így az árfolyam 367,2 forint körül jár.
A dollárral szemben 2,1 forintos (0,7 százalék) a gyengülés, a jegyzés 322,8 forint környékén mozog.
A régiós devizák közül a lengyel zloty 0,5, a cseh korona 0,4 százalékkal erősödik a forinttal szemben.
Az euró 0,15 százalékkal gyengül a dollárral szemben, az EURUSD 1,137 körül jár.
368 felett az euró
Tovább gyengül a forint hétfő kora délután, az euróval szemben már 2,8 forintot veszített (0,8 százalék), így az árfolyam 368,1 körül jár, közel a 368,4-es napi csúcshoz.
A dollárral szemben 3 forintos (0,9 százalék) a gyengülés, a jegyzés 323,7 körül mozog, szintén a napi maximum közelében.
A régiós devizák is erősödnek a forinttal szemben: a lengyel zloty 0,7, a cseh korona 0,6 százalékkal.
Az euró eközben 0,17 százalékkal gyengül a dollárral szemben, az EURUSD 1,137 körül jár.
368 forint közelében az euró
Az euróval szemben 2,6 forintot veszített (0,7 százalék), így az euró már 368 forint közelében jár.
Ez háromhetes mélypont.
A dollárral szemben 2,7 forintos (0,8 százalék) a gyengülés, 323,4 forint körüli árfolyam mellett.
A régiós devizák is erősödnek a forinttal szemben, a lengyel zloty és a cseh korona egyaránt 0,6 százalékkal.
Az euró 0,12 százalékkal gyengül a dollárhoz képest, az EURUSD 1,138 körül jár.
A nemzetközi piaci környezet továbbra is a közép-kelet-európai devizák ellen hat, miközben a dollár erős, és ismét napirendre került az MNB idei kamatcsökkentésének lehetősége.
367 körül a forint
Gyengül a forint hétfő délelőtt, és a mozgás széles körű: az euró 1,5 forinttal erősödött vele szemben (0,4 százalék), így 367 forint közelében jár.
A dollár szintén 1,5 forinttal került feljebb (0,5 százalék), 322,1 forint környékére.
A régiós devizák közül a lengyel zloty 0,4, a cseh korona 0,3 százalékkal erősödik a forinttal szemben.
A nemzetközi piaci környezet továbbra is a közép-kelet-európai devizák ellen hat, miközben a dollár erős, és ismét napirendre került az MNB idei kamatcsökkentésének lehetősége.
367 forintnál az euró
Gyengül a forint hétfő délelőtt, és az elmozdulás széles körű: az euró 1,7 forinttal erősödött vele szemben (0,5 százalék), így már 367 forint körül jár.
A dollár 1,9 forinttal került feljebb (0,6 százalék), 322,6 forint közelébe.
A régiós devizák közül a lengyel zloty és a cseh korona egyaránt 0,4 százalékkal erősödik a forinttal szemben. Az euró eközben 0,14 százalékkal gyengül a dollárhoz képest, az EURUSD 1,138 körül mozog.
A nemzetközi környezet a közép-kelet-európai devizák ellen hat
Az S&P pénteken pozitívra javította Csehország AA- besorolásának kilátását, a hétvégén pedig cseh és magyar jegybanki tisztviselők is megszólaltak. A hét elején a régiós makrogazdasági naptár viszonylag eseményszegény, a nemzetközi piaci környezet pedig továbbra is a közép-kelet-európai devizák ellen hat - írja elemzésében az ING.
Az S&P kilátásjavításról szóló döntése a pénteki piaczárás után érkezett, így annak piaci hatása várhatóan korlátozott marad. A hétvégén Eva Zamrazilová, a cseh jegybank alelnöke megerősítette, hogy a novemberi kamatdöntő ülésen a kamattartás és a kamatemelés opciói között mérlegelnek majd. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke, Kurali Zoltán arról beszélt, hogy a kormány által rövidesen bemutatandó hiteles költségvetési pálya csökkentheti az ország kockázati felárát, és hozzájárulhat a hitelminősítői felminősítésekhez, ami teljesen más környezetet teremtene.
A meghatározó tényező továbbra is a globális piaci háttér, amely az előző héthez hasonlóan a közép-kelet-európai devizák ellen hat.
Az erősebb dollár, a magasabb üzemanyagárak és az emelkedő hozamok régiós szinten ellenszelet jelentenek, bár a helyi kötvénypiaci eladási hullám némileg fékezheti az árfolyamgyengülést.
Összességében az elemzők pesszimisták maradnak, és arra számítanak, hogy a zloty alulteljesíti majd régiós társait a régió legmagasabb inflációja és a laza jegybanki politika miatt.
367 forint közelében az euró
Gyengül a forint hétfő reggel, ráadásul a mozgás széles körű: az euró 1,6 forinttal került feljebb (0,4 százalék), így már 367 forint közelében jár, míg a dollár 1,8 forinttal erősödött (0,6 százalék), 322,5 forint környékére.
A régiós devizákkal szemben is gyengül a magyar fizetőeszköz, a lengyel zloty és a cseh korona egyaránt 0,3 százalékkal erősödött a forinthoz képest.
Az euró eközben 0,13 százalékkal gyengült a dollárral szemben, az EURUSD 1,138 körül jár.
Komoly gyengüléssel indít a forint
Az olaj ára több mint 1 százalékkal emelkedett hétfőn, a Brent hordónkénti jegyzése 106 dollár fölé került, miután Donald Trump amerikai elnök
elutasította az Iránnal kötendő békemegállapodást, amely a konfliktus rendezését és a Hormuzi-szoros megnyitását célozta volna.
Az energiaellátási kockázatok és az erős amerikai makrogazdasági fundamentumok erősítették az inflációs aggodalmakat, ami a Fed szigorúbb monetáris politikájának beárazása felé terelte a piacot.
A jen 0,3 százalékkal gyengült, 157,7 körül járt a dollárral szemben. Pénteken még átmenetileg erősödött, miután Katajama Szacuki japán és Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter telefonon megerősítette, hogy a jen alulértékeltsége aggodalomra ad okot, és szorosabb együttműködésre törekednek a kérdésben.
Az euró-forint hétfő reggel a 366–367-es szint körül mozog, a forint enyhe gyengüléssel kezdte a napot.
A dollár-forint 322 felett jár hétfő reggel, miközben a dollár a nemzetközi devizapiacon is erős szinteken mozog.
A magyar makronaptár hétfőn üres, az Egyesült Államokban viszont megjelenik az augusztusi chicagói Fed-index, amely a hét első amerikai konjunktúramutatója lesz.
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