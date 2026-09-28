Komoly gyengüléssel indít a forint

Az S&P pénteken pozitívra javította Csehország AA- besorolásának kilátását, a hétvégén pedig cseh és magyar jegybanki tisztviselők is megszólaltak. A hét elején a régiós makrogazdasági naptár viszonylag eseményszegény, a nemzetközi piaci környezet pedig továbbra is a közép-kelet-európai devizák ellen hat - írja elemzésében az ING.

Az S&P kilátásjavításról szóló döntése a pénteki piaczárás után érkezett, így annak piaci hatása várhatóan korlátozott marad. A hétvégén Eva Zamrazilová, a cseh jegybank alelnöke megerősítette, hogy a novemberi kamatdöntő ülésen a kamattartás és a kamatemelés opciói között mérlegelnek majd. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke, Kurali Zoltán arról beszélt, hogy a kormány által rövidesen bemutatandó hiteles költségvetési pálya csökkentheti az ország kockázati felárát, és hozzájárulhat a hitelminősítői felminősítésekhez, ami teljesen más környezetet teremtene.

A meghatározó tényező továbbra is a globális piaci háttér, amely az előző héthez hasonlóan a közép-kelet-európai devizák ellen hat.

Az erősebb dollár, a magasabb üzemanyagárak és az emelkedő hozamok régiós szinten ellenszelet jelentenek, bár a helyi kötvénypiaci eladási hullám némileg fékezheti az árfolyamgyengülést.

Összességében az elemzők pesszimisták maradnak, és arra számítanak, hogy a zloty alulteljesíti majd régiós társait a régió legmagasabb inflációja és a laza jegybanki politika miatt.