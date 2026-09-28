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Komoly gyengüléssel indít a forint
Deviza

Komoly gyengüléssel indít a forint

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Több tényező is összejött most ahhoz, hogy gyengüljön a forint: a dollár erős a nemzetközi devizapiacon, miközben ismét napirendre került az MNB idei kamatcsökkentésének lehetősége. Az euró 0,1 százalékkal 1,1379 dollárra gyengült, ezzel többhónapos mélypontja közelében jár. Kurali Zoltán, az MNB alelnöke a múlt héten arról beszélt, hogy kedvező külső feltételek és hiteles kormányzati hiánycsökkentési terv esetén még idén sor kerülhet újabb kamatvágásra. A jegybank legutóbb 5,5 százalékon tartotta az alapkamatot, miközben 3-ról 2,5 százalékra csökkentette az inflációs célt. A forint hétfő reggel széles körben gyengül: az euró 1,6 forinttal 367 közelébe, a dollár pedig 1,8 forinttal 322,5 forint környékére emelkedett.
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A nemzetközi környezet a közép-kelet-európai devizák ellen hat

Az S&P pénteken pozitívra javította Csehország AA- besorolásának kilátását, a hétvégén pedig cseh és magyar jegybanki tisztviselők is megszólaltak. A hét elején a régiós makrogazdasági naptár viszonylag eseményszegény, a nemzetközi piaci környezet pedig továbbra is a közép-kelet-európai devizák ellen hat - írja elemzésében az ING.

Az S&P kilátásjavításról szóló döntése a pénteki piaczárás után érkezett, így annak piaci hatása várhatóan korlátozott marad. A hétvégén Eva Zamrazilová, a cseh jegybank alelnöke megerősítette, hogy a novemberi kamatdöntő ülésen a kamattartás és a kamatemelés opciói között mérlegelnek majd. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke, Kurali Zoltán arról beszélt, hogy a kormány által rövidesen bemutatandó hiteles költségvetési pálya csökkentheti az ország kockázati felárát, és hozzájárulhat a hitelminősítői felminősítésekhez, ami teljesen más környezetet teremtene.

A meghatározó tényező továbbra is a globális piaci háttér, amely az előző héthez hasonlóan a közép-kelet-európai devizák ellen hat.

Az erősebb dollár, a magasabb üzemanyagárak és az emelkedő hozamok régiós szinten ellenszelet jelentenek, bár a helyi kötvénypiaci eladási hullám némileg fékezheti az árfolyamgyengülést.

Összességében az elemzők pesszimisták maradnak, és arra számítanak, hogy a zloty alulteljesíti majd régiós társait a régió legmagasabb inflációja és a laza jegybanki politika miatt.

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367 forint közelében az euró

Gyengül a forint hétfő reggel, ráadásul a mozgás széles körű: az euró 1,6 forinttal került feljebb (0,4 százalék), így már 367 forint közelében jár, míg a dollár 1,8 forinttal erősödött (0,6 százalék), 322,5 forint környékére.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A régiós devizákkal szemben is gyengül a magyar fizetőeszköz, a lengyel zloty és a cseh korona egyaránt 0,3 százalékkal erősödött a forinthoz képest.

Az euró eközben 0,13 százalékkal gyengült a dollárral szemben, az EURUSD 1,138 körül jár.

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Komoly gyengüléssel indít a forint

Az olaj ára több mint 1 százalékkal emelkedett hétfőn, a Brent hordónkénti jegyzése 106 dollár fölé került, miután Donald Trump amerikai elnök

elutasította az Iránnal kötendő békemegállapodást, amely a konfliktus rendezését és a Hormuzi-szoros megnyitását célozta volna.

Az energiaellátási kockázatok és az erős amerikai makrogazdasági fundamentumok erősítették az inflációs aggodalmakat, ami a Fed szigorúbb monetáris politikájának beárazása felé terelte a piacot.

A jen 0,3 százalékkal gyengült, 157,7 körül járt a dollárral szemben. Pénteken még átmenetileg erősödött, miután Katajama Szacuki japán és Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter telefonon megerősítette, hogy a jen alulértékeltsége aggodalomra ad okot, és szorosabb együttműködésre törekednek a kérdésben.

Az euró-forint hétfő reggel a 366–367-es szint körül mozog, a forint enyhe gyengüléssel kezdte a napot.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár-forint 322 felett jár hétfő reggel, miközben a dollár a nemzetközi devizapiacon is erős szinteken mozog.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A magyar makronaptár hétfőn üres, az Egyesült Államokban viszont megjelenik az augusztusi chicagói Fed-index, amely a hét első amerikai konjunktúramutatója lesz.

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