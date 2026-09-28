Korrigál a forint, miután háromhetes mélyponton járt

A forint az euróval szemben 1,8 egységgel gyengül (0,5 százalék), a jegyzés 367,1 forint körül jár; az euró eddig ma 365,3 és 368,4 forint között mozgott.

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A dollárral szemben 2,3 forintot veszített (0,7 százalék), így az árfolyam 323 forint környékén van; a dollár eddig 320,8 és 324,1 forint között járt.

A régiós devizák közül a lengyel zloty 0,6, a cseh korona 0,4 százalékkal erősödik a forinttal szemben. Az euró 0,23 százalékkal gyengül a dollárral szemben, az EURUSD 1,136 körül jár.