Este is tartja magát a forint

Az esti órákban sem moccan a forint
Késő este is 367-as szintnél jár a hazai fizetőeszköz az euróval szemben.
Kis hullámzás
Délután 367 környékén mozog a forint az euróval szemben.
Váratlanul gyengült az amerikai munkaerőpiac
Az elemzői várakozásoknál is jobban visszaesett az amerikai álláskínálat augusztusban, a fogyasztói bizalom pedig szeptemberben nagyot romlott. Mindkét adat az amerikai gazdaság lassulásának kockázatát erősíti, így némileg fékezheti a Fed kamatemeléseivel kapcsolatos várakozásokat.
Kisebb korrekció, de a fordulat hiányzik
Az euróárfolyam jelenleg 366,5 forint környékén jár. Ez az utóbbi napok gyengülése után kisebb korrekciót jelent, az egy hete látott, 360-as szintektől azonban továbbra is messze van. A gyengülés okáról a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzserei úgy vélekedtek, hogy a jelenlegi folyamatok mögött két fundamentális ok azonosítható:
- A Hormuzi-szoros körüli geopolitikai feszültségek rendezetlensége: A kínálati kockázatok tartósan magasan tartják a kőolaj- és földgázárakat, ami a finomítói marzsok, például a dízel crack spread szignifikáns tágulásában és tartósan magas szintjében is tükröződik.
- A dollár felértékelődési hulláma: A felfelé tolódó amerikai kamatvárakozások nyomán erősödő dollár folyamatos tőkekiáramlást és leértékelődési nyomást generál a feltörekvő piaci devizákban.
Megy tovább a forint
14 óra után 366,36-nál jár a forint az euróval szemben, ezzel teljes napi hátrányát ledolgozta, és mostanra már napon belül erősödésben van a forint.
Fordulat a devizapiacon, nagyot erősödött a forint
A reggeli gyengülés után fordulat következett a devizapiacon, az euró-forint kurzus pedig az elmúlt percekben már 367 alatt is járt.
Ez azt jelenti, hogy 2,5 egységnyi forintgyengülést mintegy 3 egységnyi erősödés követett a jegyzésben.
A dollár-forint árfolyamban hasonló fordulat történt, a zöldhasú jegyzése pedig mostanra egészen 323,5 forintig süllyedt.
Idén negyedszer emelt kamatot az ausztrál jegybank - Ez vár a többi fejlett országra is?
Kedden 4,6 százalékra – 15 éves csúcsra – emelte az irányadó kamatot az ausztrál jegybank. A lépés célja az inflációs nyomás megfékezése, amelyet a belföldi kereslet ellenálló képessége és az emelkedő energiaárak egyaránt fűtenek - számolt be a Bloomberg.
Három éves csúcson az infláció a mediterrán országban, az egész eurózóna megérezheti a hatásait
Spanyolországban szeptemberben váratlanul 5 százalékra gyorsult az infláció, ami tovább erősíti az Európai Központi Bank (EKB) kamatemelési várakozásait. Az adat jóval meghaladja a jegybank 2 százalékos célját, és az euróövezet többi tagállamánál is lényegesen magasabb áremelkedési ütemet jelez - tudósított a Bloomberg.
Esik tovább a forint
Délelőtt 369,069-nél is megfordult a forint az euróval szemben, majd 368,3-ig korrigált vissza.
Utoljára szeptember elején volt olyan gyenge a forint, mint ma.
Ütéseket kap a forint
Az elmúlt napokban gyengülő pályán halad a forint. Kedden reggel 368,4 körül is megfordult az euróval szemben.
Délelőtt 9 órához közeledve 367,9 közelében mozog a kurzus.
A dollárral szemben 323,79-nél áll az árfolyam.
- Kedden Európában a spanyol szeptemberi infláció, valamint az euróövezet fogyasztói bizalmi és gazdasági hangulatindexei érkeznek. A spanyol adat már előzetes jelzést adhat a pénteki euróövezeti infláció előtt.
- Az Egyesült Államokban a júliusi lakásárak mellett az augusztusi JOLTS-jelentés kerül fókuszba: a betöltetlen álláshelyek és a kilépések alakulása a munkaerőpiaci helyzet megítéléséhez ad támpontot.
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