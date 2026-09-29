Este is tartja magát a forint

A reggeli gyengülés után fordulat következett a devizapiacon, az euró-forint kurzus pedig az elmúlt percekben már 367 alatt is járt.

Ez azt jelenti, hogy 2,5 egységnyi forintgyengülést mintegy 3 egységnyi erősödés követett a jegyzésben.

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A dollár-forint árfolyamban hasonló fordulat történt, a zöldhasú jegyzése pedig mostanra egészen 323,5 forintig süllyedt.