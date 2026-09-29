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Gyorsan magára talált a forint
Deviza

Gyorsan magára talált a forint

Portfolio
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Kedden is eséssel kezdte a napot a hazai deviza, de a délelőtti órákban fordulat következett a devizapiacon, így délutánra az euró és a dollár jegyzése is a hétfő esti szintek alá csökkent.
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Megy tovább a forint

14 óra után 366,36-nál jár a forint az euróval szemben, ezzel teljes napi hátrányát ledolgozta, és mostanra már napon belül erősödésben van a forint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Fordulat a devizapiacon, nagyot erősödött a forint

A reggeli gyengülés után fordulat következett a devizapiacon, az euró-forint kurzus pedig az elmúlt percekben már 367 alatt is járt.

Ez azt jelenti, hogy 2,5 egységnyi forintgyengülést mintegy 3 egységnyi erősödés követett a jegyzésben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár-forint árfolyamban hasonló fordulat történt, a zöldhasú jegyzése pedig mostanra egészen 323,5 forintig süllyedt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Idén negyedszer emelt kamatot az ausztrál jegybank - Ez vár a többi fejlett országra is?

Kedden 4,6 százalékra – 15 éves csúcsra – emelte az irányadó kamatot az ausztrál jegybank. A lépés célja az inflációs nyomás megfékezése, amelyet a belföldi kereslet ellenálló képessége és az emelkedő energiaárak egyaránt fűtenek - számolt be a Bloomberg.

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Idén negyedszer emelt kamatot az ausztrál jegybank - Ez vár a többi fejlett országra is?
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Három éves csúcson az infláció a mediterrán országban, az egész eurózóna megérezheti a hatásait

Spanyolországban szeptemberben váratlanul 5 százalékra gyorsult az infláció, ami tovább erősíti az Európai Központi Bank (EKB) kamatemelési várakozásait. Az adat jóval meghaladja a jegybank 2 százalékos célját, és az euróövezet többi tagállamánál is lényegesen magasabb áremelkedési ütemet jelez - tudósított a Bloomberg.

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Három éves csúcson az infláció a mediterrán országban, az egész eurózóna megérezheti a hatásait
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Esik tovább a forint

Délelőtt 369,069-nél is megfordult a forint az euróval szemben, majd 368,3-ig korrigált vissza.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Utoljára szeptember elején volt olyan gyenge a forint, mint ma.

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Ütéseket kap a forint

Az elmúlt napokban gyengülő pályán halad a forint. Kedden reggel 368,4 körül is megfordult az euróval szemben.

Délelőtt 9 órához közeledve 367,9 közelében mozog a kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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A dollárral szemben 323,79-nél áll az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
  • Kedden Európában a spanyol szeptemberi infláció, valamint az euróövezet fogyasztói bizalmi és gazdasági hangulatindexei érkeznek. A spanyol adat már előzetes jelzést adhat a pénteki euróövezeti infláció előtt.
  • Az Egyesült Államokban a júliusi lakásárak mellett az augusztusi JOLTS-jelentés kerül fókuszba: a betöltetlen álláshelyek és a kilépések alakulása a munkaerőpiaci helyzet megítéléséhez ad támpontot.

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