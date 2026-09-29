Nincs megállás a lejtőn, sorra kapja az ütéseket a forint

Délelőtt 369,069-nél is megfordult a forint az euróval szemben, majd 368,3-ig korrigált vissza.

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Utoljára szeptember elején volt olyan gyenge a forint, mint ma.