Estére megnyugodott a devizapiac

Erős dollárral indult a szerda a nemzetközi devizapiacon: az amerikai fizetőeszköz az idei csúcs közelében járt az euróval szemben, és szeptemberben mintegy 2,5 százalékkal erősödött a közös európai devizához képest, ami 14 hónapja a legnagyobb havi emelkedése lehet.

Az EURUSD kedden 1,1312-ig, 2025 májusa óta nem látott mélységbe esett, szerda reggel pedig 1,1337 körül járt.

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A dollárt az amerikai gazdaság váratlan ereje és a magasabb amerikai kamatok támogatják, miközben Európában az energiaellátással és a francia államadóssággal kapcsolatos aggodalmak nehezednek az euróra.

A dollár jennel szembeni mozgása ezzel ellentétes képet mutat: az USDJPY szerda reggel 156,38-ig süllyedt, ami közel kéthetes mélypontnak felel meg.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár szeptemberben mintegy 2, a harmadik negyedév egészében pedig csaknem 3,8 százalékot veszített a jennel szemben. A japán devizát az is támogatja, hogy a júliusi amerikai–japán jen-vásárlási intervenció óta a piac óvatosabban fogad a további gyengülésére, miközben Japánban gyorsult a kamatemelések üteme.

A kínai jüan eközben sorozatban hetedik negyedéves erősödése felé tart a dollárral szemben, mielőtt az október 1–7. közötti ünnepi időszak miatt bezárnak a kínai piacok.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint szerda reggel erősödött mindkét fő devizával szemben. Fél kilenc előtt az EURHUF 366,30 körül járt, mintegy 0,2 százalékkal az előző napi szint alatt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár 322,57 forint környékén mozgott, ami 0,3 százalékos forinterősödésnek felelt meg.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Szeptember egészében ugyanakkor az euró 0,28, a dollár pedig 2,6 százalékkal került feljebb a forinttal szemben.

A nap legfontosabb devizapiaci eseményei közé az inflációs és növekedési adatok tartoznak: Kínából hajnalban megérkeztek a szeptemberi hivatalos és RatingDog beszerzésimenedzser-indexek, Európában pedig a francia, az olasz és a német inflációs adatok kerülnek fókuszba.

A német tartományi számok 10 órától érkeznek, a teljes német szeptemberi inflációs adatot pedig 14 órakor teszik közzé. Délután az Egyesült Államokból a második negyedéves GDP második becslése, valamint a Fed által kiemelten figyelt augusztusi PCE-infláció, illetve a háztartások jövedelmi és fogyasztási adatai jelennek meg 14:30-kor.

A dollár szempontjából különösen a PCE-adat lehet fontos, miközben a piac már a pénteki amerikai munkaerőpiaci jelentésre is készül. Az amerikai kamatemelési várakozások valamelyest mérséklődtek, miután John Williams, a New York-i Fed elnöke azt mondta, nincs szükség sürgős kamatemelésre. A kétéves amerikai állampapírhozam erre mintegy 3,5 bázisponttal csökkent, a határidős piac pedig a következő havi kamatemelés valószínűségét 71 százalékról 50 százalékra árazta vissza.

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