Kopik a forint ereje, és hátra van még a délutáni felfordulás

Jönnek a fontos adatok – így készül a forint!
Hamarosan érkeznek a fontos amerikai statisztikák, vagyis a munakerőpiaci jelentések és a PCE-inflációs jelentés. Egyelőre nyugodtan várja a forint a közléseket: az euróval szemben 366,2-366,4 között oldalazik a váltás.
A dollárhoz képest a 322,5-ös sávhoz tendál az árfolyam.
Az EURUSD-ben egyelőre a közös európai deviza van jobb formában: 1,1356-ig erősödött a kurzus.
Csúszik vissza a forint
A magyar deviza folytatja a visszagyengülést az euróval szemben, napon belül már csak 0,2 százalékos erősödéssel áll, 366,2 forintnál jár a váltás.
A dollár esetében jobban tartja magát: 322,35 az árfolyam, ami közel 0,4 százalékos erősödést jelent.
Három hónap alatt hatalmasat ugrott az infláció Olaszországban
Az olasz fogyasztói árak szeptemberben az előzetes adatok szerint a várakozásoknál nagyobb mértékben emelkedtek, az EU-harmonizált fogyasztóiár-index éves alapon ugyanis 4,1 százalékra ugrott az augusztusi 3,2 százalékról, ami jelentősen meghaladta az elemzői konszenzust.
Ütik a zlotyt
A megugró lengyel inflációról szóló hírekre a zloty gyorsan gyengülni kezdett: az euróárfolyam 4,36-ig ugrott fel, miközben szerdán már 4,359-nél volt.
A forinttal szemben is bukott a zloty: az árfolyam már 83,83 alá ment.
Megugrott a lengyel infláció, lépnie kell a jegybanknak
A lengyel infláció szeptemberben a jegybanki célsáv felső határa fölé emelkedett, ami fokozza a nyomást a központi bankon a monetáris politika szigorítása érdekében.
Kicsit visszagyengült a forint
A magyar deviza a napi csúcsát jelentő 365,5-ös euróárfolyamról már 366,2-ig csúszott vissza, de napon belül még így is 366,2 alatt jár a váltás.
A dollárral szemben a kurzus 322,7-ig kúszott fel.
Eljött a pillanat, amitől sokan tartottak: példátlan adósságválság fenyegeti az európai nagygazdaságot
A világ egyik legnagyobb vagyonkezelője, a 12 ezer milliárd dollárt kezelő Vanguard arra figyelmeztetett, hogy Franciaország hitelképessége folyamatosan romlik, miközben a kormány képtelen csökkenteni a költségvetési hiányt. Az emelkedő hitelfelvételi költségek így tovább nőhetnek, a jövő áprilisi elnökválasztás pedig további bizonytalanságot hozhat a piacokon - számolt be a Financial Times.
Hiába kongatták meg a vészharangot az olcsó import miatt, váratlan döntést hozott az uniós bíróság a gigantikus kereskedelmi egyezményről
Az Európai Unió Bíróságának elnökhelyettese elutasította Lengyelország kérelmét, amellyel az EU és a Mercosur-országok közötti ideiglenes kereskedelmi megállapodás felfüggesztését szerette volna elérni a megsemmisítési per idejére. A döntés szerint Varsó nem tudta kellően bizonyítani, hogy a megállapodás további alkalmazása súlyos és helyrehozhatatlan kárt okozna az uniós mezőgazdaságnak vagy az élelmiszer-biztonságnak. A bíró rámutatott, hogy a Mercosur-országokból származó termékekre továbbra is az uniós biztonsági előírások vonatkoznak, és az egyezmény sürgősségi intézkedéseket is lehetővé tesz. Az érdemi kérdésről – hogy maga a tanácsi határozat jogszerű volt-e – a Bíróság később dönt.
Lefordult a dollár
Az euró az elmúlt napok gyengülése után erősödik a dollár szemben, 1,135 fölé kapaszkodott vissza a váltás.
Így egyre jobban erősödik a forint is, amely már 322 környékére korrigált a dollárhoz képest.
Az euróárfolyam pedig 365,6 forintnál jár.
Kettős csapás érte Európa vezető gazdaságát: az egekben az árak, miközben fogynak a munkahelyek
Augusztusban tovább erősödött az importált inflációs nyomás Németországban, miközben a kiskereskedelem valamelyest korrigálta a júliusi visszaesést, a munkaerőpiac azonban tovább gyengült.
Rendkívüli parlamenti beszédre készül az ázsiai nagygazdaság kormányfője, a befektetők máris kongatják a vészharangot
Takaicsi Szanae japán miniszterelnök a jövő heti rendkívüli parlamenti ülésszak megnyitóján rugalmas és gyors kormányzati reagálást ígér a gazdaságot és a pénzpiacokat érő váratlan fejleményekre. A beszédtervezet szerint a kormány az éves állampapír-kibocsátás mértékét a kamatlábak alakulásának figyelembevételével határozza meg. A bejelentés érzékeny piaci környezetben érkezik: Japán romló költségvetési helyzete miatt az irányadó államkötvény-hozam már az ötödik egymást követő negyedéves, kétszámjegyű emelkedés felé tart. A kormány igyekszik eloszlatni a befektetők aggodalmait, és hangsúlyozza a fiskális fegyelem fontosságát, miközben a kötvénypiaci idegességet továbbra is táplálja az ambiciózus kiadási tervek finanszírozásának tisztázatlansága.
Csúnya külkereskedelmi adatok érkeztek Magyarországról
Augusztusban gyakorlatilag stagnált az export, miközben az import jelentős mértékben nőtt. Ennek eredményeképp 2023 óta nem látott külkereskedelmi hiány jött össze a hónapban.
Idei csúcsán az amerikai dollár, kemény nap vár a forintra
Erős dollárral indult a szerda a nemzetközi devizapiacon: az amerikai fizetőeszköz az idei csúcs közelében járt az euróval szemben, és szeptemberben mintegy 2,5 százalékkal erősödött a közös európai devizához képest, ami 14 hónapja a legnagyobb havi emelkedése lehet.
Az EURUSD kedden 1,1312-ig, 2025 májusa óta nem látott mélységbe esett, szerda reggel pedig 1,1337 körül járt.
A dollárt az amerikai gazdaság váratlan ereje és a magasabb amerikai kamatok támogatják, miközben Európában az energiaellátással és a francia államadóssággal kapcsolatos aggodalmak nehezednek az euróra.
A dollár jennel szembeni mozgása ezzel ellentétes képet mutat: az USDJPY szerda reggel 156,38-ig süllyedt, ami közel kéthetes mélypontnak felel meg.
A dollár szeptemberben mintegy 2, a harmadik negyedév egészében pedig csaknem 3,8 százalékot veszített a jennel szemben. A japán devizát az is támogatja, hogy a júliusi amerikai–japán jen-vásárlási intervenció óta a piac óvatosabban fogad a további gyengülésére, miközben Japánban gyorsult a kamatemelések üteme.
A kínai jüan eközben sorozatban hetedik negyedéves erősödése felé tart a dollárral szemben, mielőtt az október 1–7. közötti ünnepi időszak miatt bezárnak a kínai piacok.
A forint szerda reggel erősödött mindkét fő devizával szemben. Fél kilenc előtt az EURHUF 366,30 körül járt, mintegy 0,2 százalékkal az előző napi szint alatt.
A dollár 322,57 forint környékén mozgott, ami 0,3 százalékos forinterősödésnek felelt meg.
Szeptember egészében ugyanakkor az euró 0,28, a dollár pedig 2,6 százalékkal került feljebb a forinttal szemben.
A nap legfontosabb devizapiaci eseményei közé az inflációs és növekedési adatok tartoznak: Kínából hajnalban megérkeztek a szeptemberi hivatalos és RatingDog beszerzésimenedzser-indexek, Európában pedig a francia, az olasz és a német inflációs adatok kerülnek fókuszba.
A német tartományi számok 10 órától érkeznek, a teljes német szeptemberi inflációs adatot pedig 14 órakor teszik közzé. Délután az Egyesült Államokból a második negyedéves GDP második becslése, valamint a Fed által kiemelten figyelt augusztusi PCE-infláció, illetve a háztartások jövedelmi és fogyasztási adatai jelennek meg 14:30-kor.
A dollár szempontjából különösen a PCE-adat lehet fontos, miközben a piac már a pénteki amerikai munkaerőpiaci jelentésre is készül. Az amerikai kamatemelési várakozások valamelyest mérséklődtek, miután John Williams, a New York-i Fed elnöke azt mondta, nincs szükség sürgős kamatemelésre. A kétéves amerikai állampapírhozam erre mintegy 3,5 bázisponttal csökkent, a határidős piac pedig a következő havi kamatemelés valószínűségét 71 százalékról 50 százalékra árazta vissza.
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