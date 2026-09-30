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Megjött a hét legfontosabb adata – így reagál a forint
Deviza

Megjött a hét legfontosabb adata – így reagál a forint

Portfolio
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A dollár erősödéssel kezdte a szerda reggelt, az amerikai fizetőeszköz az idei csúcs közelében járt az euróval szemben, de a jenhez képest gyengült, míg a kínai jüan sorozatban hetedik negyedéves erősödése felé tart. A nap kiemelt eseményei közé tartoznak az európai inflációs adatok és az amerikai PCE-infláció, amelyek a Fed következő lépéseit is befolyásolhatják. A forint szerda reggel erősödött mind az euróval, mind a dollárral szemben, szeptemberben összességében azonban gyengült mindkét devizához képest.
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Felemás adatok jöttek az Egyesült Államokból

A fontos amerikai adatokra – munkaerőpiaci és PCE-inflációs mutatók – egyelőre nem indult nagy csapkodás a piacokon. Így a forint az euróval szemben maradt a 366,2–366,4-es sávban.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárhoz képest először 321,5-ig szúrt le a forint, de mostanra visszatért az elmúlt órák oldalazását adó 322,5 körüli sávba.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Eurizon: az amerikai kötvényhozamok már túl magasak

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Eurizon Asset Management írását olvashatják.

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Itt a fordulat a gazdaságban: bejelzett az egyik legerősebb mutató

Amikor gyengélkedik a gazdaság, akkor csökken a betöltetlen álláshelyek száma. Amikor viszont beindul a növekedés, akkor a vállalatok gőzerővel toboroznak. Megmutatjuk, hogy milyen konjunkturális és munkaerőpiaci helyzet vár Magyarországra az egyik legfontosabb mutató alapján.

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Itt a fordulat a gazdaságban: bejelzett az egyik legerősebb mutató
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Jönnek a fontos adatok – így készül a forint!

Hamarosan érkeznek a fontos amerikai statisztikák, vagyis a munakerőpiaci jelentések és a PCE-inflációs jelentés. Egyelőre nyugodtan várja a forint a közléseket: az euróval szemben 366,2-366,4 között oldalazik a váltás.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárhoz képest a 322,5-ös sávhoz tendál az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az EURUSD-ben egyelőre a közös európai deviza van jobb formában: 1,1356-ig erősödött a kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Csúszik vissza a forint

A magyar deviza folytatja a visszagyengülést az euróval szemben, napon belül már csak 0,2 százalékos erősödéssel áll, 366,2 forintnál jár a váltás.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár esetében jobban tartja magát: 322,35 az árfolyam, ami közel 0,4 százalékos erősödést jelent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Három hónap alatt hatalmasat ugrott az infláció Olaszországban

Az olasz fogyasztói árak szeptemberben az előzetes adatok szerint a várakozásoknál nagyobb mértékben emelkedtek, az EU-harmonizált fogyasztóiár-index éves alapon ugyanis 4,1 százalékra ugrott az augusztusi 3,2 százalékról, ami jelentősen meghaladta az elemzői konszenzust.

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Három hónap alatt hatalmasat ugrott az infláció Olaszországban
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Ütik a zlotyt

A megugró lengyel inflációról szóló hírekre a zloty gyorsan gyengülni kezdett: az euróárfolyam 4,36-ig ugrott fel, miközben szerdán már 4,359-nél volt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forinttal szemben is bukott a zloty: az árfolyam már 83,83 alá ment.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Megugrott a lengyel infláció, lépnie kell a jegybanknak

A lengyel infláció szeptemberben a jegybanki célsáv felső határa fölé emelkedett, ami fokozza a nyomást a központi bankon a monetáris politika szigorítása érdekében.

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Megugrott a lengyel infláció, lépnie kell a jegybanknak
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Kicsit visszagyengült a forint

A magyar deviza a napi csúcsát jelentő 365,5-ös euróárfolyamról már 366,2-ig csúszott vissza, de napon belül még így is 366,2 alatt jár a váltás.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben a kurzus 322,7-ig kúszott fel.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Eljött a pillanat, amitől sokan tartottak: példátlan adósságválság fenyegeti az európai nagygazdaságot

A világ egyik legnagyobb vagyonkezelője, a 12 ezer milliárd dollárt kezelő Vanguard arra figyelmeztetett, hogy Franciaország hitelképessége folyamatosan romlik, miközben a kormány képtelen csökkenteni a költségvetési hiányt. Az emelkedő hitelfelvételi költségek így tovább nőhetnek, a jövő áprilisi elnökválasztás pedig további bizonytalanságot hozhat a piacokon - számolt be a Financial Times.

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Eljött a pillanat, amitől sokan tartottak: példátlan adósságválság fenyegeti az európai nagygazdaságot
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Hiába kongatták meg a vészharangot az olcsó import miatt, váratlan döntést hozott az uniós bíróság a gigantikus kereskedelmi egyezményről

Az Európai Unió Bíróságának elnökhelyettese elutasította Lengyelország kérelmét, amellyel az EU és a Mercosur-országok közötti ideiglenes kereskedelmi megállapodás felfüggesztését szerette volna elérni a megsemmisítési per idejére. A döntés szerint Varsó nem tudta kellően bizonyítani, hogy a megállapodás további alkalmazása súlyos és helyrehozhatatlan kárt okozna az uniós mezőgazdaságnak vagy az élelmiszer-biztonságnak. A bíró rámutatott, hogy a Mercosur-országokból származó termékekre továbbra is az uniós biztonsági előírások vonatkoznak, és az egyezmény sürgősségi intézkedéseket is lehetővé tesz. Az érdemi kérdésről – hogy maga a tanácsi határozat jogszerű volt-e – a Bíróság később dönt.

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Hiába kongatták meg a vészharangot az olcsó import miatt, váratlan döntést hozott az uniós bíróság a gigantikus kereskedelmi egyezményről
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Lefordult a dollár

Az euró az elmúlt napok gyengülése után erősödik a dollár szemben, 1,135 fölé kapaszkodott vissza a váltás.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Így egyre jobban erősödik a forint is, amely már 322 környékére korrigált a dollárhoz képest.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az euróárfolyam pedig 365,6 forintnál jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Kettős csapás érte Európa vezető gazdaságát: az egekben az árak, miközben fogynak a munkahelyek

Augusztusban tovább erősödött az importált inflációs nyomás Németországban, miközben a kiskereskedelem valamelyest korrigálta a júliusi visszaesést, a munkaerőpiac azonban tovább gyengült.

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Kettős csapás érte Európa vezető gazdaságát: az egekben az árak, miközben fogynak a munkahelyek
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Rendkívüli parlamenti beszédre készül az ázsiai nagygazdaság kormányfője, a befektetők máris kongatják a vészharangot

Takaicsi Szanae japán miniszterelnök a jövő heti rendkívüli parlamenti ülésszak megnyitóján rugalmas és gyors kormányzati reagálást ígér a gazdaságot és a pénzpiacokat érő váratlan fejleményekre. A beszédtervezet szerint a kormány az éves állampapír-kibocsátás mértékét a kamatlábak alakulásának figyelembevételével határozza meg. A bejelentés érzékeny piaci környezetben érkezik: Japán romló költségvetési helyzete miatt az irányadó államkötvény-hozam már az ötödik egymást követő negyedéves, kétszámjegyű emelkedés felé tart. A kormány igyekszik eloszlatni a befektetők aggodalmait, és hangsúlyozza a fiskális fegyelem fontosságát, miközben a kötvénypiaci idegességet továbbra is táplálja az ambiciózus kiadási tervek finanszírozásának tisztázatlansága.

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Rendkívüli parlamenti beszédre készül az ázsiai nagygazdaság kormányfője, a befektetők máris kongatják a vészharangot
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Csúnya külkereskedelmi adatok érkeztek Magyarországról

Augusztusban gyakorlatilag stagnált az export, miközben az import jelentős mértékben nőtt. Ennek eredményeképp 2023 óta nem látott külkereskedelmi hiány jött össze a hónapban.

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Csúnya külkereskedelmi adatok érkeztek Magyarországról
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Idei csúcsán az amerikai dollár, kemény nap vár a forintra

Erős dollárral indult a szerda a nemzetközi devizapiacon: az amerikai fizetőeszköz az idei csúcs közelében járt az euróval szemben, és szeptemberben mintegy 2,5 százalékkal erősödött a közös európai devizához képest, ami 14 hónapja a legnagyobb havi emelkedése lehet.

Az EURUSD kedden 1,1312-ig, 2025 májusa óta nem látott mélységbe esett, szerda reggel pedig 1,1337 körül járt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárt az amerikai gazdaság váratlan ereje és a magasabb amerikai kamatok támogatják, miközben Európában az energiaellátással és a francia államadóssággal kapcsolatos aggodalmak nehezednek az euróra.

A dollár jennel szembeni mozgása ezzel ellentétes képet mutat: az USDJPY szerda reggel 156,38-ig süllyedt, ami közel kéthetes mélypontnak felel meg.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár szeptemberben mintegy 2, a harmadik negyedév egészében pedig csaknem 3,8 százalékot veszített a jennel szemben. A japán devizát az is támogatja, hogy a júliusi amerikai–japán jen-vásárlási intervenció óta a piac óvatosabban fogad a további gyengülésére, miközben Japánban gyorsult a kamatemelések üteme.

A kínai jüan eközben sorozatban hetedik negyedéves erősödése felé tart a dollárral szemben, mielőtt az október 1–7. közötti ünnepi időszak miatt bezárnak a kínai piacok.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint szerda reggel erősödött mindkét fő devizával szemben. Fél kilenc előtt az EURHUF 366,30 körül járt, mintegy 0,2 százalékkal az előző napi szint alatt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár 322,57 forint környékén mozgott, ami 0,3 százalékos forinterősödésnek felelt meg.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Szeptember egészében ugyanakkor az euró 0,28, a dollár pedig 2,6 százalékkal került feljebb a forinttal szemben.

A nap legfontosabb devizapiaci eseményei közé az inflációs és növekedési adatok tartoznak: Kínából hajnalban megérkeztek a szeptemberi hivatalos és RatingDog beszerzésimenedzser-indexek, Európában pedig a francia, az olasz és a német inflációs adatok kerülnek fókuszba.

A német tartományi számok 10 órától érkeznek, a teljes német szeptemberi inflációs adatot pedig 14 órakor teszik közzé. Délután az Egyesült Államokból a második negyedéves GDP második becslése, valamint a Fed által kiemelten figyelt augusztusi PCE-infláció, illetve a háztartások jövedelmi és fogyasztási adatai jelennek meg 14:30-kor.

A dollár szempontjából különösen a PCE-adat lehet fontos, miközben a piac már a pénteki amerikai munkaerőpiaci jelentésre is készül. Az amerikai kamatemelési várakozások valamelyest mérséklődtek, miután John Williams, a New York-i Fed elnöke azt mondta, nincs szükség sürgős kamatemelésre. A kétéves amerikai állampapírhozam erre mintegy 3,5 bázisponttal csökkent, a határidős piac pedig a következő havi kamatemelés valószínűségét 71 százalékról 50 százalékra árazta vissza.

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