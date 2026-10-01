Hatalmas a nyomás a forinton, a kormányváltás óta nem volt ilyen

Enyhe gyengüléssel kezdte az októbert a forint: a kora reggeli órákban az euróval szemben 366,5 körül alakult az árfolyam, ám a mintegy 0,16 százalékos elmozdulás után erősödésnek indult, és már 366,3 alá is benézett a magyar fizetőeszköz. A nap folyamán a hazai és nemzetközi feldolgozóipari adatok, valamint az amerikai kötvényhozamok alakulása adhat új irányt a kereskedésnek.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben szintén kissé gyengébben áll a magyar fizetőeszköz. Reggel 7 óra körüli 324-es mélypontjához képest most 323,5 forint körül jegyzik az amerikai devizát, nagyjából 0,18 százalékkal az előző záróérték felett.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az amerikai dollárt jelenleg az emelkedő amerikai állampapírhozamok támogatják, a dollárindex több mint háromhavi csúcsot ért el. Az euró–dollár jegyzése az ázsiai kereskedésben 1,1317 körül alakult, az európai deviza enyhén gyengült. A vártnál kedvezőbb amerikai inflációs adat csökkentette az októberi Fed-kamatemelésre tett fogadásokat, a hosszú hozamok azonban magasan maradtak, míg Európában az energiaárakkal és az államháztartásokkal kapcsolatos aggodalmak terhelik a közös fizetőeszközt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A japán jen ugyancsak gyengült, a dollárral szemben jelenleg már 158,3-as szint felett jár az árfolyam. A japán jegybank ma közzétett dokumentuma szerint egyes döntéshozók gyorsabb kamatemeléseket tartanának indokoltnak, és a negyedéves Tankan-felmérésük szerint nyolcéves csúcsra emelkedett vállalati bizalom. A japán szigorítás a forint szempontjából is figyelmet érdemel: ha felgyorsul, drágíthatja a jenből finanszírozott, magasabb kamatozású devizákra épülő befektetéseket, és ezek leépítése a magyar fizetőeszközt is nyomás alá helyezheti.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Délelőtt a végleges szeptemberi európai feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexek kerülnek előtérbe. A német adat és az euróövezeti összesítés 10 óra körül érkezik, majd 11 órakor közzéteszik az eurózóna munkanélküliségi rátáját is. A vártnál jobb ipari adatok támogathatják az európai növekedési kilátások megítélését és ezen keresztül a régiós devizákat is.

Délután 14:30-kor az amerikai heti munkanélküli-segélykérelmek, 16 órakor pedig az amerikai beszerzésmenedzsment-intézet (ISM) feldolgozóipari indexe lehet a legfontosabb piacmozgató adat. Az erős aktivitás vagy a vártnál nagyobb árnyomás ismét növelheti az amerikai kamatemelési várakozásokat, ami a dollár erősödésén és a hozamok emelkedésén keresztül kedvezőtlen lehet a forintnak.

A hazai naptárban a szeptemberi feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index és a három-, öt- és tízéves államkötvények aukciói szerepelnek, utóbbiaknál a kereslet és a kialakuló hozamok adhatnak jelzést a magyar eszközök megítéléséről.

Délután a kormány és a főváros egyeztetéséről is várhatók bejelentések, de ezek devizapiaci jelentősége a konkrét pénzügyi vállalásoktól függhet.

A forint mozgását így ma elsősorban a nemzetközi dollár- és hozamkörnyezet, valamint az adatközlések meglepetései alakíthatják.

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