Hatalmas a nyomás a forinton, a kormányváltás óta nem volt ilyen állás

Átlépte a forint a 369-et
Az esti órákra napi leggyengébb állásával fordul rá a magyar deviza, ami az euróval szemben 5 óra után átlépte a 369-es szintet. A jelenlegi tendenciák mellett nem kizárt, hogy a forint ma meghaladja a kormányváltás óta jegyzett leggyengébb, szeptember eleji 371 feletti állását.
A dollárral szemben még drasztikusabb a helyzet, hiszen itt az elmúlt fél évben jegyzett legmélyebb szint valamivel 327 körül alakult, viszont jelenleg csupán 1-2 tízed választja el a forintot a 328-as állástól.
Ismét 368 felett járt a forint
Továbbra is rángatják a forintot, de a kora délutáni fokozatosan javuló tendencia helyett, most hasonló gyengülés létszik az árfolyamban, így az euróval szemben rövid időre ismét a 368-as szint felé ugrott a magyar deviza.
Továbbra is nagyon erős az amerikai feldolgozóipar
Szeptemberben az ISM feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe kissé csökkent, 54,6 pontról 54,5 pontra, elmaradva az 55 pontos várakozástól. Az amerikai feldolgozóipar ennek ellenére továbbra is kirobbanó formában van: az új megrendelések és a foglalkoztatottsági alindex egyaránt emelkedett. Aggodalomra ad okot ugyanakkor, hogy az árkomponens 71,1 pontról 77,9 pontra ugrott, jelezve a növekvő inflációs nyomást. A szakértők szerint az adatok egyértelműen a további kamatemelések irányába mutatnak.
Továbbra is rángatják a magyar devizát
Bár egyre szűkülőbb sávban, de ütemszerű kilengések jellemzik a forint csütörtöki alakulását. Bár a magyar fizetőeszköz kétszer is visszakerült 367 alá az euróval szemben, jelenleg éppen gyengül, és ismét 367,5 felett jár az árfolyam.
A dollárral szemben is hasonló mintázat rajzolódik ki, ahol a forint jelenleg éppen ismét a 326-os szinthez közelít.
Tardos Gergely: "Újabb kötvénypiaci rali indulhat az euróbevezetési menetrend bejelentése után"
Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) vezetője szerint a magyar állampapírhozamok további jelentős csökkenésére van esély, amennyiben a kormány hiteles költségvetési pályát mutat be az euróövezeti csatlakozáshoz, ellenkező esetben viszont komoly piaci visszarendeződésre kell számítani. Az ÁKK első embere a Reutersnek adott interjúban beszélt minderről.
Újra 367-en a forint
Némileg stabilizálni látszik magát a magyar deviza, amely a 369-közeli mélypontja után most már 367 határán jár az euróval szemben.
Kisebb hullámvasúton a magyar deviza
A délt megelőző erősödés után egy egységnyit gyengült, majd újból 367,3-ig erősödött a forint az euróval szemben.
Eközben a dollárral szemben elérte napi leggyengébb állásást a forint kicsivel 327 felett. Jelenleg ismét 325,2 körül jár a kurzus.
Kezdi összekapni magát a forint
A 369 közeli mélypontról mostanra 367,4-ig erősödött a magyar deviza az euróval szemben.
A dollárral szemben egészen 326,5-ig gyengült a forint, de azóta itt is közel másfél egységet javított, és jelenleg 325,2 körül jár a kurzus.
A 369-et is megkarcolta a magyar deviza
Továbbra is nagy a nyomás a forintom, ami fél 11 körül már 368,75-ön járt az euróval szemben. Bár azóta sikerült több mint fél egységnyit javítania, egyelőre nem túl biztatóak a csütörtöki kilátások.
A forint gyengülése a dollár erősödésével és a nemzetközi kötvényhozamok emelkedésével párhuzamosan zajlik: az euró mintegy 0,3 százalékos eséssel 1,13 dollár alá, 17 havi mélypontra került. Kedvezőtlen háttértényező a magas olajár is, a Brent délelőtt hordónként 99 dollár közelében járt.
Tovább zuhan a forint
A 367 átlépése után, tovább gyengül a forint ami az euróval szemben jelenleg már csak 0,2-re van a 368-as egységhatártól.
Az amerikai dollárral szemben eközben a 326-or súrolta a magyar deviza, így az új napi mélypontja itt 325,82.
367 felett a magyar deviza
Ugyan 9 óra előtt volt egy pillanatnyi leszúrás 366,6-ig, mostanra ismét 367 felett a forint az euróval szemben.
A dollárral szemben is megvan a nap eddigi leggyengébb értéke, és a forint jelenleg is 324 felett jár.
Zuhanásnak indult a forint
Rövid idő alatt további fél egységet gyengült a forint az euróval szemben, így jelenleg alig egy tized választja el a 367-es szinttől.
Gyorsan megtorpant a reggeli lendület
A magyar deviza egy kisebb leszúrással 8 óra után a 366,1-es szint közelébe került az euróval szemben, azonban gyorsan visszapattant és jelenleg már a 366,5-höz közelít.
A dollárral szemben 323,3 alá sikerült benéznie a forintnak, a közel félegységes gyengülése előtt, bár ezzel még mindig nem érte el a reggel 7 óra körüli 324-es negatív napi csúcsát.
Fontos adatok érkeznek, új irányt vehet a forint
Enyhe gyengüléssel kezdte az októbert a forint: a kora reggeli órákban az euróval szemben 366,5 körül alakult az árfolyam, ám a mintegy 0,16 százalékos elmozdulás után erősödésnek indult, és már 366,3 alá is benézett a magyar fizetőeszköz. A nap folyamán a hazai és nemzetközi feldolgozóipari adatok, valamint az amerikai kötvényhozamok alakulása adhat új irányt a kereskedésnek.
A dollárral szemben szintén kissé gyengébben áll a magyar fizetőeszköz. Reggel 7 óra körüli 324-es mélypontjához képest most 323,5 forint körül jegyzik az amerikai devizát, nagyjából 0,18 százalékkal az előző záróérték felett.
Az amerikai dollárt jelenleg az emelkedő amerikai állampapírhozamok támogatják, a dollárindex több mint háromhavi csúcsot ért el. Az euró–dollár jegyzése az ázsiai kereskedésben 1,1317 körül alakult, az európai deviza enyhén gyengült. A vártnál kedvezőbb amerikai inflációs adat csökkentette az októberi Fed-kamatemelésre tett fogadásokat, a hosszú hozamok azonban magasan maradtak, míg Európában az energiaárakkal és az államháztartásokkal kapcsolatos aggodalmak terhelik a közös fizetőeszközt.
A japán jen ugyancsak gyengült, a dollárral szemben jelenleg már 158,3-as szint felett jár az árfolyam. A japán jegybank ma közzétett dokumentuma szerint egyes döntéshozók gyorsabb kamatemeléseket tartanának indokoltnak, és a negyedéves Tankan-felmérésük szerint nyolcéves csúcsra emelkedett vállalati bizalom. A japán szigorítás a forint szempontjából is figyelmet érdemel: ha felgyorsul, drágíthatja a jenből finanszírozott, magasabb kamatozású devizákra épülő befektetéseket, és ezek leépítése a magyar fizetőeszközt is nyomás alá helyezheti.
Délelőtt a végleges szeptemberi európai feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexek kerülnek előtérbe. A német adat és az euróövezeti összesítés 10 óra körül érkezik, majd 11 órakor közzéteszik az eurózóna munkanélküliségi rátáját is. A vártnál jobb ipari adatok támogathatják az európai növekedési kilátások megítélését és ezen keresztül a régiós devizákat is.
Délután 14:30-kor az amerikai heti munkanélküli-segélykérelmek, 16 órakor pedig az amerikai beszerzésmenedzsment-intézet (ISM) feldolgozóipari indexe lehet a legfontosabb piacmozgató adat. Az erős aktivitás vagy a vártnál nagyobb árnyomás ismét növelheti az amerikai kamatemelési várakozásokat, ami a dollár erősödésén és a hozamok emelkedésén keresztül kedvezőtlen lehet a forintnak.
A hazai naptárban a szeptemberi feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index és a három-, öt- és tízéves államkötvények aukciói szerepelnek, utóbbiaknál a kereslet és a kialakuló hozamok adhatnak jelzést a magyar eszközök megítéléséről.
Délután a kormány és a főváros egyeztetéséről is várhatók bejelentések, de ezek devizapiaci jelentősége a konkrét pénzügyi vállalásoktól függhet.
A forint mozgását így ma elsősorban a nemzetközi dollár- és hozamkörnyezet, valamint az adatközlések meglepetései alakíthatják.
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