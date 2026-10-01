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Hatalmas a nyomás a forinton, a kormányváltás óta nem volt ilyen állás
Deviza

Hatalmas a nyomás a forinton, a kormányváltás óta nem volt ilyen állás

Portfolio
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Erős dollár és magas amerikai kötvényhozamok mellett indul a csütörtöki kereskedés, ami a forintra is nyomást helyezhet. Délelőtt az európai feldolgozóipari adatok, délután pedig az amerikai munkaerőpiaci és ipari mutatók alakíthatják a devizapiaci hangulatot és a kamatvárakozásokat. Itthon a beszerzésimenedzser-indexre és az állampapír-aukciók eredményeire figyelhetnek a befektetők.
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Átlépte a forint a 369-et

Az esti órákra napi leggyengébb állásával fordul rá a magyar deviza, ami az euróval szemben 5 óra után átlépte a 369-es szintet. A jelenlegi tendenciák mellett nem kizárt, hogy a forint ma meghaladja a kormányváltás óta jegyzett leggyengébb, szeptember eleji 371 feletti állását.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben még drasztikusabb a helyzet, hiszen itt az elmúlt fél évben jegyzett legmélyebb szint valamivel 327 körül alakult, viszont jelenleg csupán 1-2 tízed választja el a forintot a 328-as állástól.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Ismét 368 felett járt a forint

Továbbra is rángatják a forintot, de a kora délutáni fokozatosan javuló tendencia helyett, most hasonló gyengülés létszik az árfolyamban, így az euróval szemben rövid időre ismét a 368-as szint felé ugrott a magyar deviza.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Továbbra is nagyon erős az amerikai feldolgozóipar

Szeptemberben az ISM feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe kissé csökkent, 54,6 pontról 54,5 pontra, elmaradva az 55 pontos várakozástól. Az amerikai feldolgozóipar ennek ellenére továbbra is kirobbanó formában van: az új megrendelések és a foglalkoztatottsági alindex egyaránt emelkedett. Aggodalomra ad okot ugyanakkor, hogy az árkomponens 71,1 pontról 77,9 pontra ugrott, jelezve a növekvő inflációs nyomást. A szakértők szerint az adatok egyértelműen a további kamatemelések irányába mutatnak.

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Továbbra is nagyon erős az amerikai feldolgozóipar
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Továbbra is rángatják a magyar devizát

Bár egyre szűkülőbb sávban, de ütemszerű kilengések jellemzik a forint csütörtöki alakulását. Bár a magyar fizetőeszköz kétszer is visszakerült 367 alá az euróval szemben, jelenleg éppen gyengül, és ismét 367,5 felett jár az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben is hasonló mintázat rajzolódik ki, ahol a forint jelenleg éppen ismét a 326-os szinthez közelít.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Tardos Gergely: "Újabb kötvénypiaci rali indulhat az euróbevezetési menetrend bejelentése után"

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) vezetője szerint a magyar állampapírhozamok további jelentős csökkenésére van esély, amennyiben a kormány hiteles költségvetési pályát mutat be az euróövezeti csatlakozáshoz, ellenkező esetben viszont komoly piaci visszarendeződésre kell számítani. Az ÁKK első embere a Reutersnek adott interjúban beszélt minderről.

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Tardos Gergely:
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Újra 367-en a forint

Némileg stabilizálni látszik magát a magyar deviza, amely a 369-közeli mélypontja után most már 367 határán jár az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Kisebb hullámvasúton a magyar deviza

A délt megelőző erősödés után egy egységnyit gyengült, majd újból 367,3-ig erősödött a forint az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Eközben a dollárral szemben elérte napi leggyengébb állásást a forint kicsivel 327 felett. Jelenleg ismét 325,2 körül jár a kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Kezdi összekapni magát a forint

A 369 közeli mélypontról mostanra 367,4-ig erősödött a magyar deviza az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben egészen 326,5-ig gyengült a forint, de azóta itt is közel másfél egységet javított, és jelenleg 325,2 körül jár a kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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A 369-et is megkarcolta a magyar deviza

Továbbra is nagy a nyomás a forintom, ami fél 11 körül már 368,75-ön járt az euróval szemben. Bár azóta sikerült több mint fél egységnyit javítania, egyelőre nem túl biztatóak a csütörtöki kilátások.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint gyengülése a dollár erősödésével és a nemzetközi kötvényhozamok emelkedésével párhuzamosan zajlik: az euró mintegy 0,3 százalékos eséssel 1,13 dollár alá, 17 havi mélypontra került. Kedvezőtlen háttértényező a magas olajár is, a Brent délelőtt hordónként 99 dollár közelében járt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Tovább zuhan a forint

A 367 átlépése után, tovább gyengül a forint ami az euróval szemben jelenleg már csak 0,2-re van a 368-as egységhatártól.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az amerikai dollárral szemben eközben a 326-or súrolta a magyar deviza, így az új napi mélypontja itt 325,82.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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367 felett a magyar deviza

Ugyan 9 óra előtt volt egy pillanatnyi leszúrás 366,6-ig, mostanra ismét 367 felett a forint az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben is megvan a nap eddigi leggyengébb értéke, és a forint jelenleg is 324 felett jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Zuhanásnak indult a forint

Rövid idő alatt további fél egységet gyengült a forint az euróval szemben, így jelenleg alig egy tized választja el a 367-es szinttől.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Gyorsan megtorpant a reggeli lendület

A magyar deviza egy kisebb leszúrással 8 óra után a 366,1-es szint közelébe került az euróval szemben, azonban gyorsan visszapattant és jelenleg már a 366,5-höz közelít.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben 323,3 alá sikerült benéznie a forintnak, a közel félegységes gyengülése előtt, bár ezzel még mindig nem érte el a reggel 7 óra körüli 324-es negatív napi csúcsát.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Fontos adatok érkeznek, új irányt vehet a forint

Enyhe gyengüléssel kezdte az októbert a forint: a kora reggeli órákban az euróval szemben 366,5 körül alakult az árfolyam, ám a mintegy 0,16 százalékos elmozdulás után erősödésnek indult, és már 366,3 alá is benézett a magyar fizetőeszköz. A nap folyamán a hazai és nemzetközi feldolgozóipari adatok, valamint az amerikai kötvényhozamok alakulása adhat új irányt a kereskedésnek.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben szintén kissé gyengébben áll a magyar fizetőeszköz. Reggel 7 óra körüli 324-es mélypontjához képest most 323,5 forint körül jegyzik az amerikai devizát, nagyjából 0,18 százalékkal az előző záróérték felett.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az amerikai dollárt jelenleg az emelkedő amerikai állampapírhozamok támogatják, a dollárindex több mint háromhavi csúcsot ért el. Az euró–dollár jegyzése az ázsiai kereskedésben 1,1317 körül alakult, az európai deviza enyhén gyengült. A vártnál kedvezőbb amerikai inflációs adat csökkentette az októberi Fed-kamatemelésre tett fogadásokat, a hosszú hozamok azonban magasan maradtak, míg Európában az energiaárakkal és az államháztartásokkal kapcsolatos aggodalmak terhelik a közös fizetőeszközt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A japán jen ugyancsak gyengült, a dollárral szemben jelenleg már 158,3-as szint felett jár az árfolyam. A japán jegybank ma közzétett dokumentuma szerint egyes döntéshozók gyorsabb kamatemeléseket tartanának indokoltnak, és a negyedéves Tankan-felmérésük szerint nyolcéves csúcsra emelkedett vállalati bizalom. A japán szigorítás a forint szempontjából is figyelmet érdemel: ha felgyorsul, drágíthatja a jenből finanszírozott, magasabb kamatozású devizákra épülő befektetéseket, és ezek leépítése a magyar fizetőeszközt is nyomás alá helyezheti.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Délelőtt a végleges szeptemberi európai feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexek kerülnek előtérbe. A német adat és az euróövezeti összesítés 10 óra körül érkezik, majd 11 órakor közzéteszik az eurózóna munkanélküliségi rátáját is. A vártnál jobb ipari adatok támogathatják az európai növekedési kilátások megítélését és ezen keresztül a régiós devizákat is.

Délután 14:30-kor az amerikai heti munkanélküli-segélykérelmek, 16 órakor pedig az amerikai beszerzésmenedzsment-intézet (ISM) feldolgozóipari indexe lehet a legfontosabb piacmozgató adat. Az erős aktivitás vagy a vártnál nagyobb árnyomás ismét növelheti az amerikai kamatemelési várakozásokat, ami a dollár erősödésén és a hozamok emelkedésén keresztül kedvezőtlen lehet a forintnak.

A hazai naptárban a szeptemberi feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index és a három-, öt- és tízéves államkötvények aukciói szerepelnek, utóbbiaknál a kereslet és a kialakuló hozamok adhatnak jelzést a magyar eszközök megítéléséről.

Délután a kormány és a főváros egyeztetéséről is várhatók bejelentések, de ezek devizapiaci jelentősége a konkrét pénzügyi vállalásoktól függhet.

A forint mozgását így ma elsősorban a nemzetközi dollár- és hozamkörnyezet, valamint az adatközlések meglepetései alakíthatják.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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