19°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Ebből még baj lesz: megugrott a japán infláció
Deviza

Ebből még baj lesz: megugrott a japán infláció

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Tokióban meredeken emelkedett az infláció szeptemberben, miután több átmeneti kormányzati intézkedés hatása kifutott. A friss adat alátámasztja a japán jegybank (BOJ) álláspontját az irányadó kamat további emelése mellett.
Budapest Economic Forum 2026
Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.
Információ és jelentkezés

A friss élelmiszerek árát nem tartalmazó tokiói fogyasztói árindex szeptemberben éves alapon 2,7 százalékkal nőtt, ami jóval meghaladta az elemzői várakozásokban szereplő 2,3 százalékos mediánt, és lényegesen magasabb az előző havi 1,8 százalékos értéknél. A mutató január óta először haladta meg a 2 százalékos szintet - írja a Bloomberg. A friss élelmiszereket és az energiát egyaránt kiszűrő maginfláció 3 százalékra ugrott az egy hónappal korábbi 2 százalékról.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az inflációs nyomás annak ellenére erősödött, hogy Takaicsi Szanae miniszterelnök energiatámogatási intézkedései közel 0,4 százalékponttal még mindig fékezték a főmutatót. Az áremelkedés fő hajtóerejét a feldolgozott élelmiszerek drágulása jelentette, amely éves összevetésben 3,6 százalékos növekedést mutatott. A Teikoku Databank felmérése szerint a nagy japán élelmiszer- és italgyártók szeptemberben 4965 termék árát emelték meg, ami több mint a duplája az egy évvel korábbi értéknek.

A mutató gyorsulásához a vízdíjak mintegy 66 százalékos éves emelkedése is hozzájárult – miután a fővárosban megszűnt a korábbi nyári díjmentesség –, valamint a szállásdíjak újbóli drágulása, amely az előző havi 1,4 százalékos csökkenés után 4,6 százalékos emelkedésbe fordult. A szolgáltatások árai 2,3 százalékkal nőttek éves alapon, ami 2023 novembere óta a leggyorsabb ütemű emelkedés, ez pedig a keresletvezérelt inflációs nyomás erősödésére utal.

A japán jegybank három hónapon belül már másodszor emelt kamatot szeptemberben, ilyen ütemű szigorításra pedig 1990 óta nem volt példa.

Még több Deviza

Indul az olaj, mozdul a forint

Hatalmas a nyomás a forinton, a kormányváltás óta nem volt ilyen

Padlóra küldte az eurót a szeptemberi dollárerő - Hol lesz a vége a vesszőfutásnak?

A vártnál magasabb inflációs adat megerősíti a jegybank azon aggodalmait, hogy a mögöttes árdinamika tartósan meghaladhatja a 2 százalékos inflációs célt. A Daiichi Life Research Institute vezető közgazdásza, Sinke Josiki szerint decemberben újabb kamatemelés várható. A BOJ negyedéves Tankan-felmérése alapján a nagyvállalati üzleti bizalom már a hatodik egymást követő negyedévben javult, míg a vállalati nyereségek rekordot döntöttek a második negyedévben.

Az inflációs nyomást a gyenge jen és a magas olajárak is fenntartják. A japán fizetőeszköz a júliusi koordinált devizapiaci intervenció ellenére a dollárral szembeni 160-as lélektani határ közelében maradt, a friss adatok közzététele után viszont kissé erősödött, és a 157,88-as szinten forgott. A BOJ szeptemberi ülésének jegyzőkönyve ugyanakkor nem utalt arra, hogy sürgős lenne az októberi kamatemelés, míg a kormány továbbra is óvatos a szigorítás ütemét illetően.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Benzinársapka-e az ingyen parkolás?

HOLD After Hours a napszemüveges zombi Lacival, aki először szerepel a választások óta. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;Yo

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Nem áll le a nukleáris fenyegetéssel Putyin, olyan fegyvert vetett be Ukrajna, mint azelőtt soha – Háborús híreink pénteken
Hatalmas a nyomás a forinton, a kormányváltás óta nem volt ilyen
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility