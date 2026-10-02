Ebből még baj lesz: megugrott a japán infláció

A friss élelmiszerek árát nem tartalmazó tokiói fogyasztói árindex szeptemberben éves alapon 2,7 százalékkal nőtt, ami jóval meghaladta az elemzői várakozásokban szereplő 2,3 százalékos mediánt, és lényegesen magasabb az előző havi 1,8 százalékos értéknél. A mutató január óta először haladta meg a 2 százalékos szintet - írja a Bloomberg. A friss élelmiszereket és az energiát egyaránt kiszűrő maginfláció 3 százalékra ugrott az egy hónappal korábbi 2 százalékról.
Az inflációs nyomás annak ellenére erősödött, hogy Takaicsi Szanae miniszterelnök energiatámogatási intézkedései közel 0,4 százalékponttal még mindig fékezték a főmutatót. Az áremelkedés fő hajtóerejét a feldolgozott élelmiszerek drágulása jelentette, amely éves összevetésben 3,6 százalékos növekedést mutatott. A Teikoku Databank felmérése szerint a nagy japán élelmiszer- és italgyártók szeptemberben 4965 termék árát emelték meg, ami több mint a duplája az egy évvel korábbi értéknek.
A mutató gyorsulásához a vízdíjak mintegy 66 százalékos éves emelkedése is hozzájárult – miután a fővárosban megszűnt a korábbi nyári díjmentesség –, valamint a szállásdíjak újbóli drágulása, amely az előző havi 1,4 százalékos csökkenés után 4,6 százalékos emelkedésbe fordult. A szolgáltatások árai 2,3 százalékkal nőttek éves alapon, ami 2023 novembere óta a leggyorsabb ütemű emelkedés, ez pedig a keresletvezérelt inflációs nyomás erősödésére utal.
A japán jegybank három hónapon belül már másodszor emelt kamatot szeptemberben, ilyen ütemű szigorításra pedig 1990 óta nem volt példa.
A vártnál magasabb inflációs adat megerősíti a jegybank azon aggodalmait, hogy a mögöttes árdinamika tartósan meghaladhatja a 2 százalékos inflációs célt. A Daiichi Life Research Institute vezető közgazdásza, Sinke Josiki szerint decemberben újabb kamatemelés várható. A BOJ negyedéves Tankan-felmérése alapján a nagyvállalati üzleti bizalom már a hatodik egymást követő negyedévben javult, míg a vállalati nyereségek rekordot döntöttek a második negyedévben.
Az inflációs nyomást a gyenge jen és a magas olajárak is fenntartják. A japán fizetőeszköz a júliusi koordinált devizapiaci intervenció ellenére a dollárral szembeni 160-as lélektani határ közelében maradt, a friss adatok közzététele után viszont kissé erősödött, és a 157,88-as szinten forgott. A BOJ szeptemberi ülésének jegyzőkönyve ugyanakkor nem utalt arra, hogy sürgős lenne az októberi kamatemelés, míg a kormány továbbra is óvatos a szigorítás ütemét illetően.
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