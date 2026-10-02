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Indul az olaj, mozdul a forint
Deviza

Indul az olaj, mozdul a forint

Portfolio
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Az elmúlt hetek meghatározó fejleménye a devizapiacokon a dollár markáns erősödése, amelyet az erős amerikai gazdaság, a szigorodó monetáris politika és az energiaválság egyaránt táplál. A dollárindex tegnap közel 0,6%-ot emelkedett, az euró-dollár árfolyam 1,13 alá süllyedt, a jen pedig a 158-as szintet is megütötte. A forint is meggyengült: a dollárral szemben 327 fölé, az euróval szemben 368 fölé került az árfolyam. A mai napon európai inflációs és amerikai munkaerőpiaci adatok érkeznek, amelyek további piacmozgató hatással lehetnek.
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368 alá erősödött a forint

Az euróval szemben. Az olaj árfolyama eközben több, mint 3%-kal esik ma, ami segít a forintnak is.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Megemelték Magyarország finanszírozási tervét, rekordra ugrott az állam pénzügyi tartaléka

Szeptember végére az éves nettó kibocsátási tervének 94,4 százalékát teljesítette az Államadósság-kezelő Központ (ÁKK), miközben a megnövekedett költségvetési igények és a tartaléképítés miatt megemelte az idei finanszírozási célokat. Az év első kilenc hónapjában történelmi csúcsot ért el a kincstári likviditás, a lakossági megtakarítások terén pedig jelentős átrendeződés ment végbe a fix kamatozású állampapírok javára.

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Megemelték Magyarország finanszírozási tervét, rekordra ugrott az állam pénzügyi tartaléka
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326 alatt is járt a forint

A dollárral szemben. Egyelőre kisebb mozgások jellemzik a devizapiacot ma reggel. A befektetők az európai inflációs és amerikai munkaerőpiaci adatok várnak.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Érződik a háború: gyenge az orosz növekedés

Augusztusban 0,8 százalékkal nőtt az orosz GDP éves összevetésben a júliusi 0,6 százalék után. Bár a növekedés kissé gyorsult, az év első nyolc hónapjában mindössze 0,6 százalékos bővülést mért a gazdaságfejlesztési minisztérium, írja az MTI a TASZSZ nyomán.

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Érződik a háború: gyenge az orosz növekedés
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Két amerikai jegybanki döntéshozó szerint nem kell elsietni a következő lépést

A Fed több vezető tisztségviselője – köztük Philip Jefferson alelnök – jelezte, hogy a jegybanknak nem kell sietnie az újabb kamatemelési döntéssel, és előbb alaposan ki kell értékelnie a beérkező gazdasági adatokat.

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Két amerikai jegybanki döntéshozó szerint nem kell elsietni a következő lépést
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Ebből még baj lesz: megugrott a japán infláció

Tokióban meredeken emelkedett az infláció szeptemberben, miután több átmeneti kormányzati intézkedés hatása kifutott. A friss adat alátámasztja a japán jegybank (BOJ) álláspontját az irányadó kamat további emelése mellett.

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Ebből még baj lesz: megugrott a japán infláció
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Menne tovább a dollár - vajon ma is megütik a forintot?

Az elmúlt hetek legfontosabb fejleménye a devizapiacokon a dollár erősödése. Az erős amerikai gazdaság, a szigorodó monetáris politika, valamint az energiaválság egyaránt a dollár malmára hajtja a vizet. Nem csoda, hogy tegnap is közel 0,6%-ot emelkedett a dollárindex, az EURUSD pedig 1,13 alá süllyedt, az USDJPY pedig a 158-at is megütötte.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint árfolyama emiatt 327 fölé gyengült a dollárral szemben és 368 fölé az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A mai nap európai inflációs adatok, valamint amerikai munkaerőpiaci adatok érkeznek. Mindkettő piacmozgató hatású lehet.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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