Megvan az irány, megindult a forint

Bevetik a vésztartalékot a világ nagyhatalmai: hatalmas olaj- és dízelkészletet engednek a piacra
A G7-országok akár 100 millió hordónyi stratégiai kőolaj- és dízelkészlet piacra bocsátásáról állapodtak meg az emelkedő üzemanyagárak mérséklése érdekében; a döntés az amerikai kormányzat nyomására született - írja a Bloomberg.
367-et támadja a forint
Az euróval szemben.
326 alá erősödött a forint
A dollárral szemben. Alacsonyabb olajár, lassulú amerikai munkaerőpiaci adat segíti a magyar fizetőeszközt.
Meg van az irányban a forintban
Ahogy az előbb írtuk az olaj és az amerikai munkaerőpiaci adatok hatására erősödnie kellene a forintnak. Most ez meg is történt. 368 alá erősödött a forint az euróval és 327 alá a dollárral szemben.
Érdekesen viselkedik a forint
A forint árfolyama gyengülni kezdett az amerikai munkaerőpiaci adatok után. Szeptemberben a vártnál gyengébben teljesít a munkaerőpiac a világ legnagyobb gazdaságában, ez pedig talán a kamatvárakozások mérséklése irányába hathat, aminek gyengítenie kellene a dollárt, ez pedig a forintra is kedvezően hathat.
Ráadásul a mai nap több, mint 3%-ot esett az olaj is. Ilyen helyzetben elvileg a forintnak erősödnie kellene. Egyelőre még ezt nem látjuk, bár az amerikai adat utáni 1-2 órában jellemzően nagy csapkodás szokott lenni.
Romlik az amerikai munakerőpiac és ennek most örülünk
Az Egyesült Államokban szeptemberben mindössze 29 ezer új munkahelyet teremtettek a nem-mezőgazdasági szektorban, ami jóval elmarad az előző havi 133 ezertől és a várt 90 ezertől is. A munkanélküliségi ráta 4,2%-ra emelkedett, a nominális bérek növekedése pedig 3%-ra lassult, ami reálbércsökkenést jelent. A gyengülő munkaerőpiaci adatok paradox módon kedvezőek lehetnek a részvénypiacok számára, mivel csökkentik az inflációs nyomást és tágítják a Fed monetáris mozgásterét.
Újra gyengül a forint
Bár a nap folyamán 367 alatt is járt a forint árfolyama, azonban 369 fölé gyengült most a magyar fizetőeszköz az euróval szemben.
368 alá erősödött a forint
Az euróval szemben. Az olaj árfolyama eközben több, mint 3%-kal esik ma, ami segít a forintnak is.
Megemelték Magyarország finanszírozási tervét, rekordra ugrott az állam pénzügyi tartaléka
Szeptember végére az éves nettó kibocsátási tervének 94,4 százalékát teljesítette az Államadósság-kezelő Központ (ÁKK), miközben a megnövekedett költségvetési igények és a tartaléképítés miatt megemelte az idei finanszírozási célokat. Az év első kilenc hónapjában történelmi csúcsot ért el a kincstári likviditás, a lakossági megtakarítások terén pedig jelentős átrendeződés ment végbe a fix kamatozású állampapírok javára.
326 alatt is járt a forint
A dollárral szemben. Egyelőre kisebb mozgások jellemzik a devizapiacot ma reggel. A befektetők az európai inflációs és amerikai munkaerőpiaci adatok várnak.
Érződik a háború: gyenge az orosz növekedés
Augusztusban 0,8 százalékkal nőtt az orosz GDP éves összevetésben a júliusi 0,6 százalék után. Bár a növekedés kissé gyorsult, az év első nyolc hónapjában mindössze 0,6 százalékos bővülést mért a gazdaságfejlesztési minisztérium, írja az MTI a TASZSZ nyomán.
Két amerikai jegybanki döntéshozó szerint nem kell elsietni a következő lépést
A Fed több vezető tisztségviselője – köztük Philip Jefferson alelnök – jelezte, hogy a jegybanknak nem kell sietnie az újabb kamatemelési döntéssel, és előbb alaposan ki kell értékelnie a beérkező gazdasági adatokat.
Ebből még baj lesz: megugrott a japán infláció
Tokióban meredeken emelkedett az infláció szeptemberben, miután több átmeneti kormányzati intézkedés hatása kifutott. A friss adat alátámasztja a japán jegybank (BOJ) álláspontját az irányadó kamat további emelése mellett.
Menne tovább a dollár - vajon ma is megütik a forintot?
Az elmúlt hetek legfontosabb fejleménye a devizapiacokon a dollár erősödése. Az erős amerikai gazdaság, a szigorodó monetáris politika, valamint az energiaválság egyaránt a dollár malmára hajtja a vizet. Nem csoda, hogy tegnap is közel 0,6%-ot emelkedett a dollárindex, az EURUSD pedig 1,13 alá süllyedt, az USDJPY pedig a 158-at is megütötte.
A forint árfolyama emiatt 327 fölé gyengült a dollárral szemben és 368 fölé az euróval szemben.
A mai nap európai inflációs adatok, valamint amerikai munkaerőpiaci adatok érkeznek. Mindkettő piacmozgató hatású lehet.
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