Megvan az irány, megindult a forint

A forint árfolyama gyengülni kezdett az amerikai munkaerőpiaci adatok után. Szeptemberben a vártnál gyengébben teljesít a munkaerőpiac a világ legnagyobb gazdaságában, ez pedig talán a kamatvárakozások mérséklése irányába hathat, aminek gyengítenie kellene a dollárt, ez pedig a forintra is kedvezően hathat.

Ráadásul a mai nap több, mint 3%-ot esett az olaj is. Ilyen helyzetben elvileg a forintnak erősödnie kellene. Egyelőre még ezt nem látjuk, bár az amerikai adat utáni 1-2 órában jellemzően nagy csapkodás szokott lenni.