Menne tovább a dollár - vajon ma is megütik a forintot?

Az elmúlt hetek meghatározó fejleménye a devizapiacokon a dollár markáns erősödése, amelyet az erős amerikai gazdaság, a szigorodó monetáris politika és az energiaválság egyaránt táplál. A dollárindex tegnap közel 0,6%-ot emelkedett, az euró-dollár árfolyam 1,13 alá süllyedt, a jen pedig a 158-as szintet is megütötte. A forint is meggyengült: a dollárral szemben 327 fölé, az euróval szemben 368 fölé került az árfolyam. A mai napon európai inflációs és amerikai munkaerőpiaci adatok érkeznek, amelyek további piacmozgató hatással lehetnek.

Az elmúlt hetek legfontosabb fejleménye a devizapiacokon a dollár erősödése. Az erős amerikai gazdaság, a szigorodó monetáris politika, valamint az energiaválság egyaránt a dollár malmára hajtja a vizet. Nem csoda, hogy tegnap is közel 0,6%-ot emelkedett a dollárindex, az EURUSD pedig 1,13 alá süllyedt, az USDJPY pedig a 158-at is megütötte.

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A forint árfolyama emiatt 327 fölé gyengült a dollárral szemben és 368 fölé az euróval szemben.

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A mai nap európai inflációs adatok, valamint amerikai munkaerőpiaci adatok érkeznek. Mindkettő piacmozgató hatású lehet.

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