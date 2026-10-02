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Menne tovább a dollár - vajon ma is megütik a forintot?
Deviza

Menne tovább a dollár - vajon ma is megütik a forintot?

Portfolio
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Az elmúlt hetek meghatározó fejleménye a devizapiacokon a dollár markáns erősödése, amelyet az erős amerikai gazdaság, a szigorodó monetáris politika és az energiaválság egyaránt táplál. A dollárindex tegnap közel 0,6%-ot emelkedett, az euró-dollár árfolyam 1,13 alá süllyedt, a jen pedig a 158-as szintet is megütötte. A forint is meggyengült: a dollárral szemben 327 fölé, az euróval szemben 368 fölé került az árfolyam. A mai napon európai inflációs és amerikai munkaerőpiaci adatok érkeznek, amelyek további piacmozgató hatással lehetnek.

Az elmúlt hetek legfontosabb fejleménye a devizapiacokon a dollár erősödése. Az erős amerikai gazdaság, a szigorodó monetáris politika, valamint az energiaválság egyaránt a dollár malmára hajtja a vizet. Nem csoda, hogy tegnap is közel 0,6%-ot emelkedett a dollárindex, az EURUSD pedig 1,13 alá süllyedt, az USDJPY pedig a 158-at is megütötte.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint árfolyama emiatt 327 fölé gyengült a dollárral szemben és 368 fölé az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A mai nap európai inflációs adatok, valamint amerikai munkaerőpiaci adatok érkeznek. Mindkettő piacmozgató hatású lehet.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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