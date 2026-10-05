17 hónapos mélypontra zuhant az euró hétfőn

Az euró a hétfői kereskedésben már 0,8 százalékot is esett.

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A már így is borús hangulatot Spanyolország is rontotta: a hírek szerint a kormány emberei előrehozott választásra készülnek. Mindez a francia kötvénypiaci feszültségre rakódott rá. Pénteken a francia és a német állampapírok közötti hozamkülönbség, vagyis a kockázati felár, több mint egy évtizedes csúcsra emelkedett.

A francia 10 éves hozam közel 4,9 százalékra nőtt, ami az euró bevezetése óta a legmagasabb szint. A kereskedők attól tartanak, hogy a kötvénypiaci feszültség, ahogy a 2010-es évek elején, átterjed a közös valutára is. Franciaország, Olaszország és Belgium magas adóssága emelkedő kamatkörnyezetben különösen sérülékeny.

A kötvény- és devizapiacok egyértelmű jelzést adnak arról, hogy a befektetők aggódnak a francia kormány növekvő instabilitása és a költségvetési fegyelem gyengülése miatt a 2027-es választások előtt

– mondta Homin Lee, a Lombard Odier szingapúri makrostratégája.

A francia ellenzék alig mutat hajlandóságot a kompromisszumra Emmanuel Macron távozó kormányával. Egy múlt heti felmérés szerint a jövő évi elnökválasztás második fordulójába Marine Le Pen és a szélsőbaloldali Jean-Luc Mélenchon jutna be. Ed Yardeni, a Yardeni Research elnöke szerint Franciaország egy teljes adósságválság szélén állhat.

A JPMorgan stratégái szerint az euró árfolyamába még be sem árazódott a francia kötvénypiaci feszültség, ezért további esésre is van tér, főleg a svájci frankkal és a jennel szemben.

Az euró–svájci frank árfolyam túl magas, és tovább korrigálhat lefelé

– írták.

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Az euró hétfőn sorozatban harmadik napja gyengült a frankkal szemben, mintegy 0,4 százalékkal. A fonttal szemben 0,3 százalékot esett, és idei mélypontja közelében jár. A jennel szemben 0,6 százalékos eséssel 2025 óta nem látott szintre került.

A gyengeséghez a dollár erősödése is hozzájárul. A piac arra számít, hogy a Fed – amely szeptemberben már emelt – még háromszor emelhet kamatot, hogy megfékezze az inflációt. A Bloomberg dollárindexe június vége óta nem látott szintre emelkedett.

Egy ponton viszont nyugodtabb a kép. A Commerzbank deviza- és nyersanyagkutatási vezetője, Thu Lan Nguyen szerint a német Bundokat eddig nem érintette a hullám. Amíg ez így marad, az euró esési potenciálja szerinte korlátozott.

A forintra is nyomás alatt: hétfő reggel 368,3-on állt az euró és 329-en a dollár. Pénteken az euró már a 370-es szint közelébe ért. A héten a szerdai inflációs adat és az MNB euróbevezetésről szóló keddi megszólalása is mozgathatja az árfolyamot.

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