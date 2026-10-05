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Aggasztó folyamatok indultak el Japánban: a kamatemelés és az óriási adósság miatt kongatják a vészharangot
Deviza

Aggasztó folyamatok indultak el Japánban: a kamatemelés és az óriási adósság miatt kongatják a vészharangot

Portfolio
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Takaicsi Szanae japán miniszterelnök hétfőn a parlament előtt tartott beszédében igyekezett megnyugtatni a befektetőket, és ígéretet tett az államkötvény-kibocsátás kordában tartására, valamint a piaci turbulenciák esetén történő gyors reagálásra, miközben az ország romló államháztartási helyzete egyre nagyobb aggodalmat kelt.
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A 30 éves japán államkötvények hozama hétfőn új rekordszintre, 4,235 százalékra emelkedett,

amit a növekvő adósságkibocsátástól való félelem és a közel-keleti konfliktus által fűtött inflációs aggodalmak hajtottak fel. Japán államadóssága a GDP mintegy kétszeresét teszi ki, ami a legmagasabb arány a fejlett világban.

Eközben a finanszírozási költségek tovább emelkednek, mivel a japán jegybank (BOJ) kamatot emel és visszafogja kötvényvásárlásait, lezárva az évtizedes monetáris lazítás korszakát.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy

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a kormány felelős és proaktív fiskális politikája a költségvetési fenntarthatóság alapfeltétele.

Az éves kötvénykibocsátást az adóbevételek alakulásához, a kamatszintekhez, az adósságkezelési költségekhez, valamint a gazdasági és piaci folyamatokhoz igazítják majd. Takaicsi ugyanakkor nagyszabású, hosszú távú és kiszámítható költségvetési kiadásokkal kívánja ösztönözni a magánberuházásokat a kiemelt növekedési szektorokban.

A kormány legközelebbi feladata az élelmiszereket érintő, jövő áprilistól tervezett kétéves adócsökkentés törvényi hátterének elfogadása. Ez a terv korábban komoly eladási hullámot váltott ki a kötvénypiacon, mivel nem tisztázták, miből pótolják a kieső bevételeket. Ezzel párhuzamosan már zajlik a 2026-os költségvetés előkészítése is, amelyhez a minisztériumok rekordszintű forrásigényt nyújtottak be.

Ugyanakkor Katajama Szacuki pénzügyminiszter szombaton közölte, hogy

a kormány finomítani fogja a kommunikációját a piaci szereplők megnyugtatása érdekében.

Nem mindenki ért azonban egyet ezzel a narratívával. Vakatabe Maszazumi, a japán jegybank korábbi alelnöke – aki jelenleg a kormány gazdasági tanácsadó testületének tagja – a testület legutóbbi ülésén kifejtette, hogy a japán államkötvény-hozamok emelkedését nem a költségvetési aggodalmak, hanem a további jegybanki kamatemelésekkel kapcsolatos várakozások okozzák. Vakatabe azt is hangsúlyozta, hogy a gazdaságpolitika irányításáért végső soron a kormány felelős, így szoros koordinációra van szükség a jegybank és a kabinet között.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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