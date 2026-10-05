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Április óta nem látott mélypontra gyengült a forint a dollárral szemben, aztán jött a fordulat
Deviza

Április óta nem látott mélypontra gyengült a forint a dollárral szemben, aztán jött a fordulat

Portfolio
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Hétfőn 330-ig gyengült a forint a dollárral szemben, ami április óta a leggyengébb árfolyamot jelenti. A dollárt a Fed várható további kamatemelései erősítik, miközben az euró gyengélkedik. Az uniós közös valuta 2025 májusa óta nem látott mélypontra, 1,1161 dollárig esett a francia és spanyol politikai kockázatok hatására.
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Történelmi rali a brazil piacokon a választási meglepetés után

Történelmi rali bontakozott ki a brazil piacokon, miután az elnökválasztás első fordulójában Flávio Bolsonaro meglepetésre megelőzte a hivatalban lévő Luiz Inácio Lula da Silvát, a befektetők pedig a költségvetési konszolidáció és a kamatcsökkentések növekvő esélyét árazzák - írta elemzésében a Bloomberg.

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Történelmi rali a brazil piacokon a választási meglepetés után
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Oldalazik a forint

Nem történt érdemi elmozdulás délután a forint euróval és dollárral szembeni árfolyamában. A közös európai fizetőeszköz jegyzése továbbra is elmarad a pénteki zárószintektől (367,7), míg a dollár-forint kurzus visszafordult a délelőtt tesztelt 330-as szintekről és mostanra 328,1 forintig mérséklődött.

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Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Volt jegybanki döntéshozó kongatja a vészharangot: újabb adósságstressz jöhet Európában, ha nem lép az EKB

Az európai kötvénypiacokon az elmúlt hónapokban meredeken emelkedtek a hosszú lejáratú hozamok, miközben a mag- és a perifériaállamok állampapírjai közötti hozamfelárak ismét tágulnak, ráadásul Franciaországot már a perifériához sorolják a piacon. Lorenzo Bini Smaghi, az Európai Központi Bank (EKB) korábbi igazgatótanácsi tagjának véleménye szerint ebben a helyzetben az Európai Központi Banknak fel kellene függesztenie a mennyiségi szigorítást - írta a Financial Times.

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Volt jegybanki döntéshozó kongatja a vészharangot: újabb adósságstressz jöhet Európában, ha nem lép az EKB
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Nagy kilengések a brazil piacokon az elnökválasztási meglepetés után

Flávio Bolsonaro szerzett előnyt a brazil elnökválasztás vasárnapi első fordulójában, a jelenlegi elnök, Luiz Inácio Lula da Silva ellenében, amely alaposan meglepte a befektetőket is. A választások változó kilátásaira a brazil részvény- és devizapiac is erősen reagált:

az amerikai dollár brazil reállal szembeni árfolyama például a választások előtti 5,22-es szintről 5 alá csökkent, ami mintegy 5 százalékos reál-erősödést jelent.

Brazília gazdasági kilátásairól és a kapcsolódó piaci lehetőségekről alábbi elemzésünkben írtunk:

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USDBRL árfolyam alakulása. Forrás: TradingView.
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Bivaly erős az amerikai gazdaság

Az ISM szolgáltatószektori beszerzésimenedzser-indexe novemberben 54,9 pontra mérséklődött az előző havi 55,4 pontról, ami kissé elmaradt a várakozásoktól. Az amerikai szolgáltatószektor továbbra is erős: a foglalkoztatottsági komponens 50,1 pontra emelkedett, az új megrendelések és az üzleti aktivitás pedig bőven az 50 pontos bővülési küszöb felett maradtak. Az egyetlen aggasztó jel az árkomponens további emelkedése 74 pontra, ami tartós árnyomásra utal. Ez az egyik fő oka annak, hogy az infláció egyelőre nem tudja megközelíteni a 2 százalékos célt.

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Bivaly erős az amerikai gazdaság
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Áprilisi mélypontra szaladt a forint a dollárral szemben

Hétfőn egészen 330-ig gyengült a forint a dollárral szemben, ami április óta a leggyengébb szint. A mozgáshoz hozzájárult, hogy a dollár egyéves csúcsa közelében jár, miután a piac arra számít, hogy a Fed még háromszor emelhet kamatot.

A másik oldalon az euró gyengélkedik Az uniós közös valuta hétfőn 2025 májusa óta nem látott szintre, 1,1161 dollárig esett a francia és spanyol politikai kockázatok miatt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Maradt az oldalazás

A kora délutáni órákban is felemás a kereskedés a forint piacán, nagy elmozdulás nem látszik egyik irányba sem.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Napokon belül érkezik a Tisza-kormány nagy terve - De kit fognak elkápráztatni Magyar Péterék?

Finisébe érkezett a 2027-es költségvetés megalkotása, nem véletlen, hogy a hétvégi kihelyezett kormányülés központi témája is a jövő évi büdzsé volt. Több szempontból is kritikus fontosságú lesz a törvényjavaslat: kiolvasható lesz a tervezetből, hogy milyen, gazdaságpolitikán is túlmutató, társadalompolitikai elképzelései vannak a Tiszának, mennyire gondolja komolyan az euróbevezetés célját és hogy milyen úton tervez odaérni. Nem mellékesen az is kiderülhet, hogy a kabinet mit tud ígérni a különadókkal terhelt szektorok számára.

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Napokon belül érkezik a Tisza-kormány nagy terve - De kit fognak elkápráztatni Magyar Péterék?
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Kivárás

Továbbra is nagyobb mozgás nélkül a forint, az euróval szemben 368-as szinten van jelenleg.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Csúcstalálkozó készül Törökországban, a magyar jegybank is ott lesz

A világ vezető jegybankárjai gyűlnek össze az Isztambuli Gazdasági Fórumon október 8-án és 9-én, hogy az inflációról, a monetáris politikáról, valamint a globális gazdasági kilátásokról tárgyaljanak.

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Csúcstalálkozó készül Törökországban, a magyar jegybank is ott lesz
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Mérsékelt hiányt termelt a költségvetés szeptemberben

Szeptemberben 92,8 milliárd forintos hiánnyal zárt az államháztartás központi alrendszere - közölte az előzetes gyorstájékoztatójában a Pénzügyminisztérium. Ezzel a kumulált deficit az első kilenc hónap után 5300 milliárd forintig futott. De ami most ennél is fontosabb kérdés, hogy mi lesz a jövő évi költségvetési tervekből.

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Mérsékelt hiányt termelt a költségvetés szeptemberben
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Aggasztó folyamatok indultak el Japánban: a kamatemelés és az óriási adósság miatt kongatják a vészharangot

Takaicsi Szanae japán miniszterelnök hétfőn a parlament előtt tartott beszédében igyekezett megnyugtatni a befektetőket, és ígéretet tett az államkötvény-kibocsátás kordában tartására, valamint a piaci turbulenciák esetén történő gyors reagálásra, miközben az ország romló államháztartási helyzete egyre nagyobb aggodalmat kelt.

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Aggasztó folyamatok indultak el Japánban: a kamatemelés és az óriási adósság miatt kongatják a vészharangot
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Hét eleji kivárás

A hétfő délelőtti kereskedés egyelőre eseménytelenül zajlik a forint piacán, mindkét nagyobb devizával szemben oldalazik a magyar fizetőeszköz.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Kiszeretett Magyarországból a piac? Csak egy szavába kerül a kormánynak felmelegíteni a kapcsolatot

Kiválóan indult az év a forint számára, az első félévben semmi panaszunk nem lehetett. Az elmúlt hetekben aztán nagyot fordult a nemzetközi hangulat, a dollár erősödésével párhuzamosan megint megtapasztalhattuk, milyen az, amikor komoly szelek tépázzák a magyar deviza vitorláját. Így mostanra az a faramuci helyzet állt elő, hogy az év első kilenc hónapját nézve még mindig a legnagyobb nyertesek között van a forint a piacon, de a korábbi erősödés szinte teljesen elolvadt, a harmadik negyedévben pedig hirtelen a toplista másik végén találtuk magunkat. Hasonló folyamat ment végbe a kötvénypiacon is, ahol a magyar hozamok is érezhetően emelkedtek már a mélypontról, de ez jórészt a nemzetközi folyamatokkal függött össze. Mi fűtötte ezt a fordulatot és mire lehet számítani az év utolsó három hónapjában?

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Kiszeretett Magyarországból a piac? Csak egy szavába kerül a kormánynak felmelegíteni a kapcsolatot
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17 hónapos mélypontra zuhant az euró hétfőn

2025 májusa óta nem látott szintre, 1,1161 dollárig esett az euró hétfőn az ázsiai kereskedésben, mert a befektetők egyre jobban aggódnak a régió politikai és költségvetési kockázatai miatt – írja a Bloomberg.

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17 hónapos mélypontra zuhant az euró hétfőn
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Megszólalnak a magyar gazdaság nagyágyúi és záporoznak a fontos adatok

A héten több fontos makroadat is érkezik hazai frontról, melyek akár a forint további sorsára is hatással lehetnek. Emellett érdemes lesz figyelni a Portfolio gazdasági csúcskonferenciáira is, melyeken megszólal többek között az MNB alelnöke és Kármán András pénzügyminiszter is. A nemzetközi porondon valamivel csendesebb lesz a hét, a geopolitikai hírek mellett a jegybanki jegyzőkönyvekből próbálhatnak új információkat kiolvasni a befektetők.

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Megszólalnak a magyar gazdaság nagyágyúi és záporoznak a fontos adatok
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Kezdődik a hétfői kereskedés

A forint hétfő reggel az euróval szemben 368,3-nál, a dollárral szemben 329-nél áll.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Sűrű hét vár a forintra

A nemzetközi porondon viszonylag csendes napok következnek: a geopolitikai híreken túl főként a jegybanki jegyzőkönyvekből próbálhatnak új információt kiolvasni a befektetők.

Itthon viszont egymást érik a piacmozgató adatok és felszólalások.

A hét itthon hétfőn a Pénzügyminisztérium államháztartási gyorstájékoztatójával indul. A szeptemberi adatot mindig kiemelten figyelik a befektetők, bár a piac most már inkább a 2027-es büdzsé tervére és az ígért középtávú fiskális pályára koncentrál.

Kedden a KSH az ipar és a kiskereskedelem augusztusi adatait publikálja, amelyekből tisztább kép rajzolódhat ki a harmadik negyedéves folyamatokról. Ugyanaznap a Portfolio Back to Europe konferenciáján Kurali Zoltán, az MNB alelnöke beszél az euróbevezetés lehetséges útjáról – a szavaira a szokásosnál is jobban figyelhetnek a piaci szereplők, hiszen az elmúlt hónapokban éppen az eurókonvergencia-sztori volt az egyik tényező, amely a forintot és a magyar állampapírokat támogatta.

A hét csúcspontja szerda. Reggel érkezik a KSH szeptemberi inflációs adata, napközben a Budapest Economic Forumon Kármán András pénzügyminiszter tartja a nyitóelőadást – a jövő évi költségvetés közelgő benyújtása miatt az ő mondatai közvetlenül is hathatnak a forintra –, ott lesz Tardos Gergely, az ÁKK vezérigazgatója is, este pedig megjelenik a Fed legutóbbi ülésének jegyzőkönyve. Csütörtökön az EKB jegyzőkönyve, pénteken a Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi indexe zárja a sort.

Budapest Economic Forum 2026
Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.
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