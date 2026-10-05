Április óta nem látott mélypontra gyengült a forint a dollárral szemben, aztán jött a fordulat

A nemzetközi porondon viszonylag csendes napok következnek: a geopolitikai híreken túl főként a jegybanki jegyzőkönyvekből próbálhatnak új információt kiolvasni a befektetők.

Itthon viszont egymást érik a piacmozgató adatok és felszólalások.

A hét itthon hétfőn a Pénzügyminisztérium államháztartási gyorstájékoztatójával indul. A szeptemberi adatot mindig kiemelten figyelik a befektetők, bár a piac most már inkább a 2027-es büdzsé tervére és az ígért középtávú fiskális pályára koncentrál.

Kedden a KSH az ipar és a kiskereskedelem augusztusi adatait publikálja, amelyekből tisztább kép rajzolódhat ki a harmadik negyedéves folyamatokról. Ugyanaznap a Portfolio Back to Europe konferenciáján Kurali Zoltán, az MNB alelnöke beszél az euróbevezetés lehetséges útjáról – a szavaira a szokásosnál is jobban figyelhetnek a piaci szereplők, hiszen az elmúlt hónapokban éppen az eurókonvergencia-sztori volt az egyik tényező, amely a forintot és a magyar állampapírokat támogatta.

A hét csúcspontja szerda. Reggel érkezik a KSH szeptemberi inflációs adata, napközben a Budapest Economic Forumon Kármán András pénzügyminiszter tartja a nyitóelőadást – a jövő évi költségvetés közelgő benyújtása miatt az ő mondatai közvetlenül is hathatnak a forintra –, ott lesz Tardos Gergely, az ÁKK vezérigazgatója is, este pedig megjelenik a Fed legutóbbi ülésének jegyzőkönyve. Csütörtökön az EKB jegyzőkönyve, pénteken a Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi indexe zárja a sort.