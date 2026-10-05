Április óta nem volt ilyen gyenge a forint a dollárral szemben

Áprilisi mélypontra szaladt a forint a dollárral szemben
Hétfőn egészen 330-ig gyengült a forint a dollárral szemben, ami április óta a leggyengébb szint. A mozgáshoz hozzájárult, hogy a dollár egyéves csúcsa közelében jár, miután a piac arra számít, hogy a Fed még háromszor emelhet kamatot.
A másik oldalon az euró gyengélkedik Az uniós közös valuta hétfőn 2025 májusa óta nem látott szintre, 1,1161 dollárig esett a francia és spanyol politikai kockázatok miatt.
Maradt az oldalazás
A kora délutáni órákban is felemás a kereskedés a forint piacán, nagy elmozdulás nem látszik egyik irányba sem.
Napokon belül érkezik a Tisza-kormány nagy terve - De kit fognak elkápráztatni Magyar Péterék?
Finisébe érkezett a 2027-es költségvetés megalkotása, nem véletlen, hogy a hétvégi kihelyezett kormányülés központi témája is a jövő évi büdzsé volt. Több szempontból is kritikus fontosságú lesz a törvényjavaslat: kiolvasható lesz a tervezetből, hogy milyen, gazdaságpolitikán is túlmutató, társadalompolitikai elképzelései vannak a Tiszának, mennyire gondolja komolyan az euróbevezetés célját és hogy milyen úton tervez odaérni. Nem mellékesen az is kiderülhet, hogy a kabinet mit tud ígérni a különadókkal terhelt szektorok számára.
Kivárás
Továbbra is nagyobb mozgás nélkül a forint, az euróval szemben 368-as szinten van jelenleg.
Csúcstalálkozó készül Törökországban, a magyar jegybank is ott lesz
A világ vezető jegybankárjai gyűlnek össze az Isztambuli Gazdasági Fórumon október 8-án és 9-én, hogy az inflációról, a monetáris politikáról, valamint a globális gazdasági kilátásokról tárgyaljanak.
Mérsékelt hiányt termelt a költségvetés szeptemberben
Szeptemberben 92,8 milliárd forintos hiánnyal zárt az államháztartás központi alrendszere - közölte az előzetes gyorstájékoztatójában a Pénzügyminisztérium. Ezzel a kumulált deficit az első kilenc hónap után 5300 milliárd forintig futott. De ami most ennél is fontosabb kérdés, hogy mi lesz a jövő évi költségvetési tervekből.
Aggasztó folyamatok indultak el Japánban: a kamatemelés és az óriási adósság miatt kongatják a vészharangot
Takaicsi Szanae japán miniszterelnök hétfőn a parlament előtt tartott beszédében igyekezett megnyugtatni a befektetőket, és ígéretet tett az államkötvény-kibocsátás kordában tartására, valamint a piaci turbulenciák esetén történő gyors reagálásra, miközben az ország romló államháztartási helyzete egyre nagyobb aggodalmat kelt.
Hét eleji kivárás
A hétfő délelőtti kereskedés egyelőre eseménytelenül zajlik a forint piacán, mindkét nagyobb devizával szemben oldalazik a magyar fizetőeszköz.
Kiszeretett Magyarországból a piac? Csak egy szavába kerül a kormánynak felmelegíteni a kapcsolatot
Kiválóan indult az év a forint számára, az első félévben semmi panaszunk nem lehetett. Az elmúlt hetekben aztán nagyot fordult a nemzetközi hangulat, a dollár erősödésével párhuzamosan megint megtapasztalhattuk, milyen az, amikor komoly szelek tépázzák a magyar deviza vitorláját. Így mostanra az a faramuci helyzet állt elő, hogy az év első kilenc hónapját nézve még mindig a legnagyobb nyertesek között van a forint a piacon, de a korábbi erősödés szinte teljesen elolvadt, a harmadik negyedévben pedig hirtelen a toplista másik végén találtuk magunkat. Hasonló folyamat ment végbe a kötvénypiacon is, ahol a magyar hozamok is érezhetően emelkedtek már a mélypontról, de ez jórészt a nemzetközi folyamatokkal függött össze. Mi fűtötte ezt a fordulatot és mire lehet számítani az év utolsó három hónapjában?
17 hónapos mélypontra zuhant az euró hétfőn
2025 májusa óta nem látott szintre, 1,1161 dollárig esett az euró hétfőn az ázsiai kereskedésben, mert a befektetők egyre jobban aggódnak a régió politikai és költségvetési kockázatai miatt – írja a Bloomberg.
Megszólalnak a magyar gazdaság nagyágyúi és záporoznak a fontos adatok
A héten több fontos makroadat is érkezik hazai frontról, melyek akár a forint további sorsára is hatással lehetnek. Emellett érdemes lesz figyelni a Portfolio gazdasági csúcskonferenciáira is, melyeken megszólal többek között az MNB alelnöke és Kármán András pénzügyminiszter is. A nemzetközi porondon valamivel csendesebb lesz a hét, a geopolitikai hírek mellett a jegybanki jegyzőkönyvekből próbálhatnak új információkat kiolvasni a befektetők.
Kezdődik a hétfői kereskedés
A forint hétfő reggel az euróval szemben 368,3-nál, a dollárral szemben 329-nél áll.
Sűrű hét vár a forintra
A nemzetközi porondon viszonylag csendes napok következnek: a geopolitikai híreken túl főként a jegybanki jegyzőkönyvekből próbálhatnak új információt kiolvasni a befektetők.
Itthon viszont egymást érik a piacmozgató adatok és felszólalások.
A hét itthon hétfőn a Pénzügyminisztérium államháztartási gyorstájékoztatójával indul. A szeptemberi adatot mindig kiemelten figyelik a befektetők, bár a piac most már inkább a 2027-es büdzsé tervére és az ígért középtávú fiskális pályára koncentrál.
Kedden a KSH az ipar és a kiskereskedelem augusztusi adatait publikálja, amelyekből tisztább kép rajzolódhat ki a harmadik negyedéves folyamatokról. Ugyanaznap a Portfolio Back to Europe konferenciáján Kurali Zoltán, az MNB alelnöke beszél az euróbevezetés lehetséges útjáról – a szavaira a szokásosnál is jobban figyelhetnek a piaci szereplők, hiszen az elmúlt hónapokban éppen az eurókonvergencia-sztori volt az egyik tényező, amely a forintot és a magyar állampapírokat támogatta.
A hét csúcspontja szerda. Reggel érkezik a KSH szeptemberi inflációs adata, napközben a Budapest Economic Forumon Kármán András pénzügyminiszter tartja a nyitóelőadást – a jövő évi költségvetés közelgő benyújtása miatt az ő mondatai közvetlenül is hathatnak a forintra –, ott lesz Tardos Gergely, az ÁKK vezérigazgatója is, este pedig megjelenik a Fed legutóbbi ülésének jegyzőkönyve. Csütörtökön az EKB jegyzőkönyve, pénteken a Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi indexe zárja a sort.
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