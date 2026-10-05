Egyéves csúcsán a dollár, a forint a hazai adatokra vár

17 hónapos mélypontra zuhant az euró hétfőn
2025 májusa óta nem látott szintre, 1,1161 dollárig esett az euró hétfőn az ázsiai kereskedésben, mert a befektetők egyre jobban aggódnak a régió politikai és költségvetési kockázatai miatt – írja a Bloomberg.
Megszólalnak a magyar gazdaság nagyágyúi és záporoznak a fontos adatok
A héten több fontos makroadat is érkezik hazai frontról, melyek akár a forint további sorsára is hatással lehetnek. Emellett érdemes lesz figyelni a Portfolio gazdasági csúcskonferenciáira is, melyeken megszólal többek között az MNB alelnöke és Kármán András pénzügyminiszter is. A nemzetközi porondon valamivel csendesebb lesz a hét, a geopolitikai hírek mellett a jegybanki jegyzőkönyvekből próbálhatnak új információkat kiolvasni a befektetők.
Kezdődik a hétfői kereskedés
A forint hétfő reggel az euróval szemben 368,3-nál, a dollárral szemben 329-nél áll.
Sűrű hét vár a forintra
A nemzetközi porondon viszonylag csendes napok következnek: a geopolitikai híreken túl főként a jegybanki jegyzőkönyvekből próbálhatnak új információt kiolvasni a befektetők.
Itthon viszont egymást érik a piacmozgató adatok és felszólalások.
A hét itthon hétfőn a Pénzügyminisztérium államháztartási gyorstájékoztatójával indul. A szeptemberi adatot mindig kiemelten figyelik a befektetők, bár a piac most már inkább a 2027-es büdzsé tervére és az ígért középtávú fiskális pályára koncentrál.
Kedden a KSH az ipar és a kiskereskedelem augusztusi adatait publikálja, amelyekből tisztább kép rajzolódhat ki a harmadik negyedéves folyamatokról. Ugyanaznap a Portfolio Back to Europe konferenciáján Kurali Zoltán, az MNB alelnöke beszél az euróbevezetés lehetséges útjáról – a szavaira a szokásosnál is jobban figyelhetnek a piaci szereplők, hiszen az elmúlt hónapokban éppen az eurókonvergencia-sztori volt az egyik tényező, amely a forintot és a magyar állampapírokat támogatta.
A hét csúcspontja szerda. Reggel érkezik a KSH szeptemberi inflációs adata, napközben a Budapest Economic Forumon Kármán András pénzügyminiszter tartja a nyitóelőadást – a jövő évi költségvetés közelgő benyújtása miatt az ő mondatai közvetlenül is hathatnak a forintra –, ott lesz Tardos Gergely, az ÁKK vezérigazgatója is, este pedig megjelenik a Fed legutóbbi ülésének jegyzőkönyve. Csütörtökön az EKB jegyzőkönyve, pénteken a Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi indexe zárja a sort.
Meglepő jelentés látott napvilágot: a háború előtti szint felett a Hormuzi-szoros olajforgalma, a tűzzóna sem állítja meg a tankereket
Szép csendben folytatódik az olajszállítás a háborús térségben.
Eskü alatt tesz vallomást a fellázadt AI-kutató, aki szerint a mesterséges intelligencia kiirthatja az emberiséget
Az Anthropic korábbi kutatóját a legnagyobb AI-cégek is végighallgatják.
Kifakadt az OpenAI vezére: el kell fogadnunk a mesterséges intelligencia veszélyeit a fejlődésért cserébe
Az OpenAI és az Anthropic teljesen másképpen látja a kockázatokat.
Hiába Moszkva fenyegetése, sorra intenek be az országok az oroszoknak
Egyelőre senkinél nem jött be a rémisztgetés.
Október 15–18. között 30 ország 90 kiállítójával érkezik az Art Market Budapest
Várják a látogatókat az MTK Sportparkban.
Mit tanulhatunk a magyar társadalomtudósok legfrissebb empirikus kutatásaiból? - Hazai Horizont - 2026 nyara
Írásunk a '26 nyarán megjelent tíz legérdekesebb empirikus társadalomtudományi kutatás eredményeit mutatja be és a nyáron publikált munkák tartalmi fókuszait tekinti át. A gimnáziumok telj
Nem a választó lett ostobább - a rendszer változott meg
A demokráciában elvileg minden szavazat ugyanannyit ér. A politikai befolyás azonban soha nem oszlott el egyenlően: akinek több pénze, szervezete vagy médiája van, az könnyebben... The post Nem a
Adóellenőrzés utáni áfakorrekció: az EU Törvényszéke megerősítette a magyar korlátokat
Az Európai Unió Törvényszéke a T-198/25. számú G Kft. ügyben 2026. június 3-án olyan ítéletet hozott, amely érdemben megerősíti az adóellenőrzéssel lezárt időszakok utólagos korrekció
McCormick & Company, Incorporated - elemzés
Az októberi Top 10 tizenegyedik helyezettje, megnézem, mit tud.CégismertetőA McCormick & Company (MKC) 1889-ben alakult, székhelye az amerikai Maryland állambeli Hunt Valley-ben található, és
A magyar termékenységi ráta a régió egyik legdurvább hullámvasútja
A BB tengely országainak termékenységi mutatója két évtizeden át emelkedett, 2021 óta viszont mind a tizenegy országban csökken. A régiós átlag három év alatt 1,62-ről... The post A magyar
Mennyire keresel jól: melyik jövedelmi tizedbe fér be a fizetésed 2026-ban?
A KSH a Bankmonitor kérésére elküldte a keresetek tizedekre bontott adatait 2026 első félévére vonatkozóan. Eszerint havi bruttó 1 270 500 forint felett kezdődött a felső tized, vagyis a telje
Benzinársapka-e az ingyen parkolás?
HOLD After Hours a napszemüveges zombi Lacival, aki először szerepel a választások óta. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, Yo
Minierőművet minden garázsba!
Európa több országában válik üzleti szolgáltatássá a kétirányú töltés: a parkoló elektromos autó akkumulátora akkor veszi fel az áramot, amikor az bőséges és ol
Vége a hegymenetnek? Új trendben az OTP és a Mol
Rég látott pusztítás a magyar tőzsdén.
Mi mozgatja most a részvénypiacokat és mi lesz az OTP-vel?
Óvatosabb a hangulat.
Az Alföldön minden növény veszteséges volt – Vége az ország éléskamrájának?
A családi vagyont élik fel a gazdák.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!