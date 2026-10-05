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Egyéves csúcsán a dollár, a forint a hazai adatokra vár
Deviza

Egyéves csúcsán a dollár, a forint a hazai adatokra vár

Portfolio
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Pénteken ismét a 370-es lélektani szintet közelítette az euró jegyzése, a forintot ugyanis továbbra is nyomás alatt tartja az egyéves csúcs közelében járó dollár és a több éves rekordokat döntögető fejlett hosszú hozamok együttállása. Hétfő reggel 368,3-nál jár az euró és 329-nél a dollár. A héten szokatlan módon a hazai naptár a súlyosabb: kedden Kurali Zoltán MNB-alelnök beszél az euróbevezetésről, szerdán érkezik a szeptemberi infláció, Kármán András pénzügyminiszter pedig a Budapest Economic Forumon tartja a nyitóelőadást. A nemzetközi színtéren főként a szerda esti Fed-jegyzőkönyvből próbálhatnak új információt kiolvasni a befektetők.
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17 hónapos mélypontra zuhant az euró hétfőn

2025 májusa óta nem látott szintre, 1,1161 dollárig esett az euró hétfőn az ázsiai kereskedésben, mert a befektetők egyre jobban aggódnak a régió politikai és költségvetési kockázatai miatt – írja a Bloomberg.

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17 hónapos mélypontra zuhant az euró hétfőn
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Megszólalnak a magyar gazdaság nagyágyúi és záporoznak a fontos adatok

A héten több fontos makroadat is érkezik hazai frontról, melyek akár a forint további sorsára is hatással lehetnek. Emellett érdemes lesz figyelni a Portfolio gazdasági csúcskonferenciáira is, melyeken megszólal többek között az MNB alelnöke és Kármán András pénzügyminiszter is. A nemzetközi porondon valamivel csendesebb lesz a hét, a geopolitikai hírek mellett a jegybanki jegyzőkönyvekből próbálhatnak új információkat kiolvasni a befektetők.

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Megszólalnak a magyar gazdaság nagyágyúi és záporoznak a fontos adatok
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Kezdődik a hétfői kereskedés

A forint hétfő reggel az euróval szemben 368,3-nál, a dollárral szemben 329-nél áll.

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Sűrű hét vár a forintra

A nemzetközi porondon viszonylag csendes napok következnek: a geopolitikai híreken túl főként a jegybanki jegyzőkönyvekből próbálhatnak új információt kiolvasni a befektetők.

Itthon viszont egymást érik a piacmozgató adatok és felszólalások.

A hét itthon hétfőn a Pénzügyminisztérium államháztartási gyorstájékoztatójával indul. A szeptemberi adatot mindig kiemelten figyelik a befektetők, bár a piac most már inkább a 2027-es büdzsé tervére és az ígért középtávú fiskális pályára koncentrál.

Kedden a KSH az ipar és a kiskereskedelem augusztusi adatait publikálja, amelyekből tisztább kép rajzolódhat ki a harmadik negyedéves folyamatokról. Ugyanaznap a Portfolio Back to Europe konferenciáján Kurali Zoltán, az MNB alelnöke beszél az euróbevezetés lehetséges útjáról – a szavaira a szokásosnál is jobban figyelhetnek a piaci szereplők, hiszen az elmúlt hónapokban éppen az eurókonvergencia-sztori volt az egyik tényező, amely a forintot és a magyar állampapírokat támogatta.

A hét csúcspontja szerda. Reggel érkezik a KSH szeptemberi inflációs adata, napközben a Budapest Economic Forumon Kármán András pénzügyminiszter tartja a nyitóelőadást – a jövő évi költségvetés közelgő benyújtása miatt az ő mondatai közvetlenül is hathatnak a forintra –, ott lesz Tardos Gergely, az ÁKK vezérigazgatója is, este pedig megjelenik a Fed legutóbbi ülésének jegyzőkönyve. Csütörtökön az EKB jegyzőkönyve, pénteken a Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi indexe zárja a sort.

Budapest Economic Forum 2026
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