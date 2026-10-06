A forint visszagyengült, de megtartotta délelőtti előnyét

Gyengüléssel indult, de korrekcióval zárult a hétfői kereskedés a forint piacán. A dollár-forint kurzus a délelőtti órákban a 330-as szintig emelkedett – amire legutóbb idén áprilisban volt példa –, a délutáni órákban azonban megfordult a mozgás iránya. Az amerikai deviza lendületvesztésével párhuzamosan a jegyzés estére 327,3 környékére tért vissza, ledolgozva a korábbi elmozdulást.

Az euróval szemben szűkebb sávban zajlott a kereskedés: a délelőtti 368,3-as szintről a kurzus a nap végére a 367,0–367,6 közötti sávba mérséklődött, ami jelezte, hogy a délelőtti nyomást nem hazai egyedi kockázatok, hanem a nemzetközi dollárerősödés és az euró gyengülése okozta.

A hétfői mozgásokat alapvetően a nemzetközi piaci folyamatok határozták meg.

A közel-keleti konfliktus nyomán emelkedő energiaárak és az amerikai szolgáltatószektor tartós árnyomása felerősítették a Federal Reserve további kamatemeléseit árazó várakozásokat, ami egyéves csúcsa közelébe emelte a dollárindexet. Ezzel párhuzamosan az euró érezhetően gyengült:

az EUR/USD jegyzése 17 hónapos mélypontra, 1,1161-ig süllyedt

a francia költségvetési viták, a táguló európai állampapír-felárak, valamint a spanyol politikai bizonytalanság hatására. A dollár erősödése és a fejlett hozamok emelkedése kedvezőtlen környezetet teremtett a feltörekvő piaci devizák számára, a forint azonban a hétfői zárásra stabilizálódni tudott.

Kedden a hazai események kerülhetnek az érdeklődés homlokterébe.

A KSH reggel publikálja az augusztusi ipari és kiskereskedelmi statisztikákat, amelyek árnyalják a harmadik negyedéves konjunktúraképet. Emellett a befektetők kiemelt figyelme a Portfolio délelőtti Back to Europe konferenciájára irányul, ahol Kurali Zoltán MNB-alelnök az euróbevezetés lehetséges forgatókönyveiről tart előadást. A devizapiacon a közös valuta és az ERM-II árfolyamrendszer kapcsán elhangzó jegybanki üzenetek bírhatnak érdemi súllyal, mivel a konvergencianarratíva az elmúlt hónapokban fontos támaszt jelentett a hazai eszközök számára.

Az alábbi grafikonokon az EUR/HUF 367-es, valamint az USD/HUF 327–328-as szintje szolgál támpontként a mai kereskedésben.

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