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A forint viszi a prímet a régióban, a lej visszaadott az S&P utáni erősödésből
Deviza

A forint viszi a prímet a régióban, a lej visszaadott az S&P utáni erősödésből

Portfolio
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A román lej kedden gyengült, ezzel részben visszaadta az előző napi erősödését, miközben a magyar forint felülteljesítette a közép-európai devizákat – írja a Reuters. A lej 0,2 százalékkal 5,3520-ig gyengült az euróval szemben, miután hétfőn még az segítette a román devizát, hogy az S&P megerősítette Románia befektetésre ajánlott hitelminősítését.  

A Commerzbank szerint a hitelminősítés megerősítése átmeneti támaszt adhat a román devizának, de a fundamentális problémákat nem oldja meg. „A megerősítés lehetővé teszi, hogy a Román Nemzeti Bank ismét kontroll alá vonja az EUR/RON árfolyamot. Az ilyen támogatás azonban nem képes tartósan ellensúlyozni a politikai bénultságot, a magas inflációt, valamint a strukturálisan gyenge költségvetési és külső pozíciókat” – írták az elemzők.

Október 2-án az S&P megerősítette Románia hosszú és rövid távú, devizában és helyi valutában fennálló államadós-besorolását BBB-/A-3 szinten, a kilátást azonban továbbra is negatívon hagyta. A hitelminősítő szerint a kormányalakítás elhúzódása ellenére a 2026-os fiskális konszolidáció pályán maradt, és Románia szeptemberig az uniós helyreállítási források több mint 90%-át biztosította. Ugyanakkor a költségvetési és külső egyensúly romlása miatt az ország sérülékenyebbé vált a kamatemelkedéssel és a befektetői hangulat változásával szemben.

„A negatív kilátás azt tükrözi, hogy megítélésünk szerint továbbra is magasak a végrehajtási kockázatok Románia államháztartásának konszolidációja és külső hiányainak szűkítése kapcsán. A kilátás azt is tükrözi, hogy Románia érzékeny a befektetői bizalom változásaira, mivel jelentősek a külső finanszírozási igényei, és magas a nem rezidensek kezében lévő államadósság aránya” – írta az S&P.

A román lej a múlt héten történelmi mélypontra, 5,39-es euróárfolyamig gyengült, miután a politikai válság növelte a finanszírozási költségeket, és veszélybe sodorta az ország befektetésre ajánlott minősítését. Hétfőn ugyan átmenetileg erősödött a román deviza, miután az S&P megerősítette Románia hitelminősítését, hétfő este pedig Nicușor Dan román államfő Luca Niculescu diplomatát jelölte miniszterelnöknek; ez már a negyedik kísérlet öt hónapon belül a válság lezárására és a szükséges költségvetési kiigazítás elindítására. Kedden azonban a lej részben visszaadta az előző napi nyereségét.

A régióban eközben a forint teljesít a legjobban: a magyar deviza kedden 0,5 százalékkal, 365,90-ig erősödött az euróval szemben.

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Egy budapesti devizakereskedő szerint

az alacsonyabb energiaárak segítik a forintot, és a jegybankári megszólalások is támogatták, amelyek megerősítették az ország euróövezeti csatlakozás melletti elköteleződését.

A Reuters ezzel kapcsolatban Kurali Zoltán mai megszólalását emelte ki: az MNB alelnöke a Portfolio Back to Europe konferenciáján arról beszélt, hogy ha a kormány középtávú makrogazdasági konvergenciaterve sikeres és hiteles lesz, akkor akkor Magyarországnak nem érdemes halogatnia az ERM II.-be, vagyis az euró előszobájának tekintett árfolyam-mechanizmusba való belépést.

A forintot idén eddig a régió legjobban teljesítő devizájaként tartja számon a Reuters, amit az uniós forrásokról szóló megállapodás és a kormány euróövezeti csatlakozási vállalása is támogatott. A lengyel zloty kedden 0,2 százalékkal erősödött, 4,3740-es euróárfolyam mellett, miközben a lengyel jegybank monetáris tanácsa megkezdte kétnapos ülését; az elemzők nem várnak kamatváltozást a szerdai döntésen.

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A Bank Millennium szerint „a keddi hazai pénzügyi piaci kereskedést ismét technikai tényezők és a külső környezet mozgathatja”. A cseh korona érdemben nem mozdult, 24,4520 körül járt az euróval szemben, miközben a kedden megjelent adatok szerint a cseh éves infláció szeptemberben a vártnál kissé nagyobb mértékben, 2,5 százalékra emelkedett.

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