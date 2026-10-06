A Morgan Stanley a font gyengülésére játszana a brit költségvetés előtt

A Morgan Stanley szerint a font árfolyama túl kevés költségvetési kockázatot áraz a brit őszi költségvetés előtt, ezért a bank short pozíció felvételét javasolja a devizában - jelentette kedden a Reuters. Az elemzőház arra számít, hogy a font a jelenlegi 1,3220 dolláros szintről 1,2850 dollárig gyengülhet, ami nagyjából 2,8 százalékos esést jelentene.

A közvetlen eseménykockázatot az október 28-i brit költségvetés adja: az Office for Budget Responsibility, vagyis a brit költségvetési felügyeleti hivatal ezen a napon publikálja friss gazdasági és költségvetési előrejelzését. A Morgan Stanley érvelése szerint a piac túl nyugodtan várja a büdzsét, miközben sok középtávú döntés még nyitott, az adóemelési mozgástér pedig politikailag és gazdaságilag is szűknek tűnik.

Mivel még számos középtávú döntés vár meghozatalra, az adóemelések számtana nehéznek ígérkezik, a piaci szereplők várakozásai pedig – legalábbis a beszélgetéseink alapján – viszonylag nyugodtnak tűnnek ezzel a költségvetéssel kapcsolatban, úgy látjuk, hogy annak bemutatását illetően a lefelé mutató kockázatok jóval hangsúlyosabbak, mint a felfelé mutatók

– idézte a Reuters az elemzőket.

A fiskális háttér érzékeny: a Nemzeti Statisztikai Hivatal (ONS) legfrissebb közpénzügyi adatai szerint a brit közszféra nettó hitelfelvétele augusztusban 18,3 milliárd font volt, ami 2,9 milliárd fonttal haladta meg az egy évvel korábbit, és 3,5 milliárd fonttal volt magasabb az OBR előrejelzésénél. A pénzügyi év első öt hónapjában, áprilistól augusztusig a hiány 77,3 milliárd fontot tett ki, ez 8,1 milliárd fonttal haladta meg az OBR prognózisát; a közszféra nettó adóssága augusztus végén a GDP 93,8 százalékán állt.

A font kilátásait a monetáris környezet is befolyásolja. A Bank of England szeptemberben 3,75 százalékon tartotta az alapkamatot, de a döntés nem volt teljesen egyhangú: hat döntéshozó a tartásra, három pedig 25 bázispontos emelésre szavazott. Ez azt jelzi, hogy az október 28-i költségvetésig a fontot egyszerre mozgathatja a brit fiskális hitelesség, az inflációs kockázatok és a kamatvárakozások alakulása.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Címlapkép forrása: Â© 2026 SOPA Images via Getty Images