Felülteljesítő a forint a régióban, jót tett a jegybanki nyilatkozat az euróövezeti csatlakozásról

A forint viszi a prímet a régióban, a lej visszaadott az S&P utáni erősödésből
A román lej kedden gyengült, ezzel részben visszaadta az előző napi erősödését, miközben a magyar forint felülteljesítette a közép-európai devizákat – írja a Reuters. A lej 0,2 százalékkal 5,3520-ig gyengült az euróval szemben, miután hétfőn még az segítette a román devizát, hogy az S&P megerősítette Románia befektetésre ajánlott hitelminősítését.
Az euró/forint jelenleg 365.60 körül mozog, vagy inkább álldogál.
A Morgan Stanley a font gyengülésére játszana a brit költségvetés előtt
A Morgan Stanley szerint a font árfolyama túl kevés költségvetési kockázatot áraz a brit őszi költségvetés előtt, ezért a bank short pozíció felvételét javasolja a devizában - jelentette kedden a Reuters. Az elemzőház arra számít, hogy a font a jelenlegi 1,3220 dolláros szintről 1,2850 dollárig gyengülhet, ami nagyjából 2,8 százalékos esést jelentene.
18 éves csúcsról jönnek vissza a francia államkötvényhozamok, ennek örül a forint is
Az elmúlt hetekben a befektetők egyre jobban elkezdtek aggódni a francia államadósság fenntarthatóságával kapcsolatban, ami miatt a 10 éves francia államkötvény hozama 18 éves csúcsra emelkedett.
A mai nap azonban már fordulnak vissza a francia és az angol államkötvényhozamok is, gyengülni kezdett a dollár és ez a befektetői hangulatjavulás erősíti most forintot is.
Nyugalom van és oldalazás
Az EUR/HUF továbbra is a 367-es szint közelében oldalaz, a reggeli kilengések ellenére nem alakult ki érdemi irány; a forint euróval szembeni mozgása egyelőre technikai jellegű. A dollárral szemben kissé gyengült a forint, az USD/HUF a 327–328-as sáv felső része felé kapaszkodott, de ez sem jelent még markáns kitörést.
Ledolgozta hétfői veszteségeit a forint: ma a Portfolio konferenciájáról érkezhet lökés
Gyengüléssel indult, de korrekcióval zárult a hétfői kereskedés a forint piacán. A dollár-forint kurzus a délelőtti órákban a 330-as szintig emelkedett – amire legutóbb idén áprilisban volt példa –, a délutáni órákban azonban megfordult a mozgás iránya. Az amerikai deviza lendületvesztésével párhuzamosan a jegyzés estére 327,3 környékére tért vissza, ledolgozva a korábbi elmozdulást.
Az euróval szemben szűkebb sávban zajlott a kereskedés: a délelőtti 368,3-as szintről a kurzus a nap végére a 367,0–367,6 közötti sávba mérséklődött, ami jelezte, hogy a délelőtti nyomást nem hazai egyedi kockázatok, hanem a nemzetközi dollárerősödés és az euró gyengülése okozta.
A hétfői mozgásokat alapvetően a nemzetközi piaci folyamatok határozták meg.
A közel-keleti konfliktus nyomán emelkedő energiaárak és az amerikai szolgáltatószektor tartós árnyomása felerősítették a Federal Reserve további kamatemeléseit árazó várakozásokat, ami egyéves csúcsa közelébe emelte a dollárindexet. Ezzel párhuzamosan az euró érezhetően gyengült:
az EUR/USD jegyzése 17 hónapos mélypontra, 1,1161-ig süllyedt
a francia költségvetési viták, a táguló európai állampapír-felárak, valamint a spanyol politikai bizonytalanság hatására. A dollár erősödése és a fejlett hozamok emelkedése kedvezőtlen környezetet teremtett a feltörekvő piaci devizák számára, a forint azonban a hétfői zárásra stabilizálódni tudott.
Kedden a hazai események kerülhetnek az érdeklődés homlokterébe.
A KSH reggel publikálja az augusztusi ipari és kiskereskedelmi statisztikákat, amelyek árnyalják a harmadik negyedéves konjunktúraképet. Emellett a befektetők kiemelt figyelme a Portfolio délelőtti Back to Europe konferenciájára irányul, ahol Kurali Zoltán MNB-alelnök az euróbevezetés lehetséges forgatókönyveiről tart előadást. A devizapiacon a közös valuta és az ERM-II árfolyamrendszer kapcsán elhangzó jegybanki üzenetek bírhatnak érdemi súllyal, mivel a konvergencianarratíva az elmúlt hónapokban fontos támaszt jelentett a hazai eszközök számára.
Az alábbi grafikonokon az EUR/HUF 367-es, valamint az USD/HUF 327–328-as szintje szolgál támpontként a mai kereskedésben.
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