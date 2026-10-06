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Felülteljesítő a forint a régióban, jót tett a jegybanki nyilatkozat az euróövezeti csatlakozásról
Deviza

Felülteljesítő a forint a régióban, jót tett a jegybanki nyilatkozat az euróövezeti csatlakozásról

Portfolio
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A forint kedden erősödni tudott, miután enyhült a nyomás a fejlett piaci kötvénypiacokon: a 18 éves csúcsra kapaszkodó francia hozamok, valamint a brit állampapírhozamok is visszafordultak, a dollár pedig gyengülni kezdett. A hangulatjavulás a feltörekvő devizáknak is kedvez, miközben a piac továbbra is figyeli a francia költségvetési aggodalmakat és a brit büdzsé körüli kockázatokat, amelyek miatt a Morgan Stanley már a font shortolását ajánlja. A Reuters friss összesítése alapján a forint felülteljesítő a közép-európai devizák között, míg a lej gyengült.
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A forint viszi a prímet a régióban, a lej visszaadott az S&P utáni erősödésből

A román lej kedden gyengült, ezzel részben visszaadta az előző napi erősödését, miközben a magyar forint felülteljesítette a közép-európai devizákat – írja a Reuters. A lej 0,2 százalékkal 5,3520-ig gyengült az euróval szemben, miután hétfőn még az segítette a román devizát, hogy az S&P megerősítette Románia befektetésre ajánlott hitelminősítését.  

Az euró/forint jelenleg 365.60 körül mozog, vagy inkább álldogál.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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A forint viszi a prímet a régióban, a lej visszaadott az S&P utáni erősödésből
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A Morgan Stanley a font gyengülésére játszana a brit költségvetés előtt

A Morgan Stanley szerint a font árfolyama túl kevés költségvetési kockázatot áraz a brit őszi költségvetés előtt, ezért a bank short pozíció felvételét javasolja a devizában - jelentette kedden a Reuters. Az elemzőház arra számít, hogy a font a jelenlegi 1,3220 dolláros szintről 1,2850 dollárig gyengülhet, ami nagyjából 2,8 százalékos esést jelentene.

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A Morgan Stanley a font gyengülésére játszana a brit költségvetés előtt
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18 éves csúcsról jönnek vissza a francia államkötvényhozamok, ennek örül a forint is

Az elmúlt hetekben a befektetők egyre jobban elkezdtek aggódni a francia államadósság fenntarthatóságával kapcsolatban, ami miatt a 10 éves francia államkötvény hozama 18 éves csúcsra emelkedett.

18 francia

A mai nap azonban már fordulnak vissza a francia és az angol államkötvényhozamok is, gyengülni kezdett a dollár és ez a befektetői hangulatjavulás erősíti most forintot is.

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Nyugalom van és oldalazás

Az EUR/HUF továbbra is a 367-es szint közelében oldalaz, a reggeli kilengések ellenére nem alakult ki érdemi irány; a forint euróval szembeni mozgása egyelőre technikai jellegű. A dollárral szemben kissé gyengült a forint, az USD/HUF a 327–328-as sáv felső része felé kapaszkodott, de ez sem jelent még markáns kitörést.

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Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Ledolgozta hétfői veszteségeit a forint: ma a Portfolio konferenciájáról érkezhet lökés

Gyengüléssel indult, de korrekcióval zárult a hétfői kereskedés a forint piacán. A dollár-forint kurzus a délelőtti órákban a 330-as szintig emelkedett – amire legutóbb idén áprilisban volt példa –, a délutáni órákban azonban megfordult a mozgás iránya. Az amerikai deviza lendületvesztésével párhuzamosan a jegyzés estére 327,3 környékére tért vissza, ledolgozva a korábbi elmozdulást.

Az euróval szemben szűkebb sávban zajlott a kereskedés: a délelőtti 368,3-as szintről a kurzus a nap végére a 367,0–367,6 közötti sávba mérséklődött, ami jelezte, hogy a délelőtti nyomást nem hazai egyedi kockázatok, hanem a nemzetközi dollárerősödés és az euró gyengülése okozta.

A hétfői mozgásokat alapvetően a nemzetközi piaci folyamatok határozták meg.

A közel-keleti konfliktus nyomán emelkedő energiaárak és az amerikai szolgáltatószektor tartós árnyomása felerősítették a Federal Reserve további kamatemeléseit árazó várakozásokat, ami egyéves csúcsa közelébe emelte a dollárindexet. Ezzel párhuzamosan az euró érezhetően gyengült:

az EUR/USD jegyzése 17 hónapos mélypontra, 1,1161-ig süllyedt

a francia költségvetési viták, a táguló európai állampapír-felárak, valamint a spanyol politikai bizonytalanság hatására. A dollár erősödése és a fejlett hozamok emelkedése kedvezőtlen környezetet teremtett a feltörekvő piaci devizák számára, a forint azonban a hétfői zárásra stabilizálódni tudott.

Kedden a hazai események kerülhetnek az érdeklődés homlokterébe.

A KSH reggel publikálja az augusztusi ipari és kiskereskedelmi statisztikákat, amelyek árnyalják a harmadik negyedéves konjunktúraképet. Emellett a befektetők kiemelt figyelme a Portfolio délelőtti Back to Europe konferenciájára irányul, ahol Kurali Zoltán MNB-alelnök az euróbevezetés lehetséges forgatókönyveiről tart előadást. A devizapiacon a közös valuta és az ERM-II árfolyamrendszer kapcsán elhangzó jegybanki üzenetek bírhatnak érdemi súllyal, mivel a konvergencianarratíva az elmúlt hónapokban fontos támaszt jelentett a hazai eszközök számára.

Az alábbi grafikonokon az EUR/HUF 367-es, valamint az USD/HUF 327–328-as szintje szolgál támpontként a mai kereskedésben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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