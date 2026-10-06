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Ledolgozta hétfői veszteségeit a forint: ma a Portfolio konferenciájáról érkezhet lökés
Deviza

Ledolgozta hétfői veszteségeit a forint: ma a Portfolio konferenciájáról érkezhet lökés

Portfolio
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Hétfő estére korrigálta napközbeni gyengülését a forint: a dollárral szemben látott féléves mélypont után visszaerősödött az árfolyam, miközben az euró jegyzése ismét a 367-es szint közelébe süllyedt. A keddi nyitásban a nemzetközi környezet mellett a hazai hírekre figyel a piac: a reggeli KSH-adatok mellett a Portfolio mai, Back to Europe konferenciáján Kurali Zoltán MNB-alelnök euróbevezetésről szóló előadása adhat iránymutatást a kereskedőknek.
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Nyugalom van és oldalazás

Az EUR/HUF továbbra is a 367-es szint közelében oldalaz, a reggeli kilengések ellenére nem alakult ki érdemi irány; a forint euróval szembeni mozgása egyelőre technikai jellegű. A dollárral szemben kissé gyengült a forint, az USD/HUF a 327–328-as sáv felső része felé kapaszkodott, de ez sem jelent még markáns kitörést.

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Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Ledolgozta hétfői veszteségeit a forint: ma a Portfolio konferenciájáról érkezhet lökés

Gyengüléssel indult, de korrekcióval zárult a hétfői kereskedés a forint piacán. A dollár-forint kurzus a délelőtti órákban a 330-as szintig emelkedett – amire legutóbb idén áprilisban volt példa –, a délutáni órákban azonban megfordult a mozgás iránya. Az amerikai deviza lendületvesztésével párhuzamosan a jegyzés estére 327,3 környékére tért vissza, ledolgozva a korábbi elmozdulást.

Az euróval szemben szűkebb sávban zajlott a kereskedés: a délelőtti 368,3-as szintről a kurzus a nap végére a 367,0–367,6 közötti sávba mérséklődött, ami jelezte, hogy a délelőtti nyomást nem hazai egyedi kockázatok, hanem a nemzetközi dollárerősödés és az euró gyengülése okozta.

A hétfői mozgásokat alapvetően a nemzetközi piaci folyamatok határozták meg.

A közel-keleti konfliktus nyomán emelkedő energiaárak és az amerikai szolgáltatószektor tartós árnyomása felerősítették a Federal Reserve további kamatemeléseit árazó várakozásokat, ami egyéves csúcsa közelébe emelte a dollárindexet. Ezzel párhuzamosan az euró érezhetően gyengült:

az EUR/USD jegyzése 17 hónapos mélypontra, 1,1161-ig süllyedt

a francia költségvetési viták, a táguló európai állampapír-felárak, valamint a spanyol politikai bizonytalanság hatására. A dollár erősödése és a fejlett hozamok emelkedése kedvezőtlen környezetet teremtett a feltörekvő piaci devizák számára, a forint azonban a hétfői zárásra stabilizálódni tudott.

Kedden a hazai események kerülhetnek az érdeklődés homlokterébe.

A KSH reggel publikálja az augusztusi ipari és kiskereskedelmi statisztikákat, amelyek árnyalják a harmadik negyedéves konjunktúraképet. Emellett a befektetők kiemelt figyelme a Portfolio délelőtti Back to Europe konferenciájára irányul, ahol Kurali Zoltán MNB-alelnök az euróbevezetés lehetséges forgatókönyveiről tart előadást. A devizapiacon a közös valuta és az ERM-II árfolyamrendszer kapcsán elhangzó jegybanki üzenetek bírhatnak érdemi súllyal, mivel a konvergencianarratíva az elmúlt hónapokban fontos támaszt jelentett a hazai eszközök számára.

Az alábbi grafikonokon az EUR/HUF 367-es, valamint az USD/HUF 327–328-as szintje szolgál támpontként a mai kereskedésben.

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Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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