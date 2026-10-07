Erősödik a dollár, megbotlott a forint

Az elmúlt hetekben a dollárerő dominálja a devizapiacokat. Az erősebb amerikai növekedés, a magas energiaárak és és a francia költségvetési problémák egyaránt a dollár malmára hajták a vizet.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A ma reggeli órákban emelkedő olajár és erősödő dollár közepette gyengül a forint árfolyama. Haza fronton pedig zajlik a Portfolió legfontosabb konferenciája, a Budapesti Economic Forum, ahol a magyar gazdasági élet kulcsszereplői tartanak előadásokat.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A mai nap európai konjunktúra adatok, valamint a lgutóbbi amerikai kamatdöntő ülés jegyzőkönyvére figyelnek a piacok.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images