12°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS Kármán András: a NER lebontása az alapja egy piaci versenyre épülő gazdasági fejlődésnek
Erősödik a dollár, megbotlott a forint
Deviza

Erősödik a dollár, megbotlott a forint

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az elmúlt hetekben a dollárerő dominálja a devizapiacokat: az erősebb amerikai növekedés, a magas energiaárak és a francia költségvetési problémák egyaránt a dollár malmára hajtották a vizet. A szerda reggeli kereskedésben emelkedő olajár és erősödő dollár közepette gyengül a forint árfolyama. A nap folyamán európai konjunktúraadatokra, valamint a legutóbbi amerikai kamatdöntő ülés jegyzőkönyvére figyelnek a piacok, miközben Budapesten zajlik a Portfolio Economic Forum konferencia.
Megosztás

Erősödik a dollár, megbotlott a forint

Az elmúlt hetekben a dollárerő dominálja a devizapiacokat. Az erősebb amerikai növekedés, a magas energiaárak és és a francia költségvetési problémák egyaránt a dollár malmára hajták a vizet.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A ma reggeli órákban emelkedő olajár és erősödő dollár közepette gyengül a forint árfolyama. Haza fronton pedig zajlik a Portfolió legfontosabb konferenciája, a Budapesti Economic Forum, ahol a magyar gazdasági élet kulcsszereplői tartanak előadásokat.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A mai nap európai konjunktúra adatok, valamint a lgutóbbi amerikai kamatdöntő ülés jegyzőkönyvére figyelnek a piacok.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Megosztás

Kármán András a Budapest Economic Forumon bemutatja, hogyan indítja újra a kormány a növekedést

Kármán András pénzügyminiszter előadásával kezdődik a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciája. A tárcavezető előadásáról élőben tudósítunk.

Tovább a cikkhez
Kármán András a Budapest Economic Forumon bemutatja, hogyan indítja újra a kormány a növekedést

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Befektetési klub 2026

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hajókat támadtak egy NATO-tagállam partjainál, letaglózó számokat kapott Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden
Tisza-kormány: változik a vagyonadó terve és a kata is
A forint visszagyengült, de megtartotta délelőtti előnyét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility