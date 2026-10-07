Félelem a piacokon: adják a kötvényeket, ütik az eurót

Nem jut levegőhöz a forint
0,4%-os gyengülés az euróval és 1% feletti gyengülés a dollárral szemben. A francia problémák nyomasszák az európai piacokat.
Tardos Gergely: "az euróbevezetés lefelezhetné a magyar költségvetés kamatterhét"
Az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója, Tardos Gergely a Portfolio Budapest Economic Forumon arról beszélt, hogy a gazdaságpolitikai fordulat és az euróbevezetés ígérete nyomán a magyar hozamfelárak mintegy 200 bázisponttal csökkentek, a külföldi befektetők forintalapú állampapír-állománya pedig 6000 milliárdról 11 000 milliárd forintra nőtt. Az előadást panelbeszélgetés követte, melynek résztvevői rámutattak, hogy a magyar megtakarítások túlzottan koncentráltak ingatlanban és állampapírban, miközben a részvénykitettség alacsony, a készpénztartás pedig kiugróan magas. A résztvevők szerint a lakossági állampapírok kamatainak intézményi szintre csökkentése új helyzetet teremt, de a diverzifikáció ösztönzéséhez az intézményrendszer versenyképesebbé tétele lenne szükséges. A beszélgetés végén a szakértők egyöntetűen úgy nyilatkoztak, hogy az euróbevezetési tervek megvalósíthatóak, így a magyar államkötvények a következő években is jó befektetésnek bizonyulhatnak.
367-et ostromolja az árfolyam
Az euróval szemben.
Nagyot gyengül a forint is
A dollárral szemben már majdnem 328 az árfolyam.
1,12 alá ütötték az eurót
A befektetők látszólag továbbra is anggódnak a francia helyzet miatt. A mai nap emelkednek a francia államkötvényhozamok, miután az EKB egyik döntéshozója bemondta, hogy a francia helyzet nem olyan, hogy a jegybanknak be kéne adatkoznia.
327 fölé ütötték a forintot
A dollárral szemben.
Hiába stagnált a maginfláció, emelhet a svéd jegybank
Szeptemberben stagnált a svéd maginflációs mutató, ami egyelőre nem írja felül a Riksbank várható negyed százalékpontos kamatemelési pályáját, annak ellenére sem, hogy az friss adat a piaci és a jegybanki várakozásoknál is valamivel alacsonyabb lett - írja a Bloomberg.
IMF a Magyarországon szükséges reformokról: nem szabad a kevésbé termelékeny vállalatokat védeni a versenytől
Közép- és Kelet-Európa elmúlt két évtizede "valódi sikertörténet" volt, a korábbi növekedési modell lendülete azonban kifulladóban van. A következő felzárkózási szakaszhoz már nem lesz elég az olcsó munkaerőre, a külföldi tőkére és az exportvezérelt iparosításra támaszkodni: makrogazdasági stabilitásra, jóval gyorsabb termelékenységnövekedésre és mélyebb európai integrációra van szükség – mondta Kristina Kostial, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) Európai Főosztályának igazgatóhelyettese a Budapest Economic Forumon. Magyarország esetében mindehhez kiszámíthatóbb üzleti környezetet és az állam gazdasági szerepének csökkentését is szükségesnek nevezte.
Emelkednek a francia kötvényhozamok
A mai nap újra emelkednek a francia kötvényhozam és fenáll a veszélye, hogy újra 5% felé veszi az irányt. Ez 18 éves csúcs lenne ismét.
Behódolt a kötvénypiacnak a japán vezetés
Takaicsi Szanae japán miniszterelnök a parlament előtt kijelentette, hogy kormánya kész felülvizsgálni kiadási és bevételi terveit, amennyiben az államkötvény-hozamok váratlan irányba mozdulnának el - írja a Bloomberg. Ezzel párhuzamosan az élelmiszerek fogyasztási adójának ideiglenes csökkentéséhez kéri a törvényhozás támogatását.
Nem avatkozik be az EKB a francia kötvénypiacon
Az Európai Központi Bank Kormányzótanácsának tagja, Emmanuel Moulin szerint a francia kötvénypiac helyzete ugyan komoly és összetett, az EKB beavatkozásának feltételei jelenleg nem állnak fenn. A francia jegybankelnök emellett a közeledő elnökválasztási kampány keltette politikai nyomásra is reagált - írja a Bloomberg.
Három év után kamatemelésre kényszerült az indiai jegybank
2023 óta először emelt kamatot az indiai jegybank (RBI), az alapkamatnak számító repókamat 25 bázisponttal 5,50 százalékra nőtt, ami egyéves csúcsot jelent - írja a CNBC. A lépés az egyre makacsabb infláció megfékezését célozza, miközben az indiai gazdaság továbbra is kiemelkedő ütemben bővül.
Várhatóan nem szigorít a lengyel jegybank
A lengyel jegybank várhatóan egymás után hetedszer is változatlanul hagyja az irányadó kamatot, miután a kormány üzemanyagár-csökkentő intézkedései teret adtak a döntéshozóknak az inflációs pálya kiértékelésére - írja a Bloomberg.
Tovább gyengül a forint árfolyama
366,3 felett jár az árfolyam az euróval szemben, a dollárral szemben pedig 326 felett.
Több, mint egy éve nem volt ilyen erős a német ipar
A német ipari termelés augusztusban tavaly március óta nem látott ütemben, 2 százalékkal ugrott meg, ami felülmúlta az elemzői várakozásokat, és a közberuházások által hajtott gazdasági fellendülést erősíti meg - írja a Bloomberg.
Kármán András: a NER lebontása az alapja a növekedés újraindításának
A magyar gazdaság növekedését az elmúlt másfél évtizedben elsősorban a munka és a tőke termelésbe történő bevonása hajtotta, miközben a hatékonyság a régió legalacsonyabbjai között maradt - hangzott el Kármán András pénzügyminiszter előadásában a Portfolio Budapest Economic Forum konferencián. A pénzügyi tárca vezetője szerint a tartós jólét-növekedés motorja a termelékenység javítása, amely a bérfelzárkózás szempontjából is kulcskérdés. A tárcavezető ebben kiemelte a gazdasági szabályozás szerepét, amely ideális esetben a hatékony és innovatív szereplőkhöz allokálja a tőkét. Az elmúlt években azonban ez gyakran nem valósult meg, ezért a kormány az egészséges versenyfeltételek visszaállításával, a beruházási fordulattal és stabil munkaerőpiaci várakozásokkal igyekszik újraindítani a gazdasági növekedést. A pénzügyminiszter várakozásai szerint a változások eredményei idén még várhatóan kisebbek lesznek (a gazdaság 1,7 - 2 százakkal bővülhet), 2027-ben viszont már 2,5 százalék környékére gyorsulhat a magyar GDP bővülési üteme.
Megérkezett a magyar inflációs adat - Itt az újabb meglepetés!
Az augusztusihoz képest kissé magasabb, ám az elemzők által vártnál alacsonyabb szeptemberi inflációs adat érkezett Magyarországról. A friss számok alapján az inflációs nyomás továbbra is visszafogott.
Erősödik a dollár, megbotlott a forint
Az elmúlt hetekben a dollárerő dominálja a devizapiacokat. Az erősebb amerikai növekedés, a magas energiaárak és és a francia költségvetési problémák egyaránt a dollár malmára hajták a vizet.
A ma reggeli órákban emelkedő olajár és erősödő dollár közepette gyengül a forint árfolyama. Haza fronton pedig zajlik a Portfolió legfontosabb konferenciája, a Budapesti Economic Forum, ahol a magyar gazdasági élet kulcsszereplői tartanak előadásokat.
A mai nap európai konjunktúra adatok, valamint a lgutóbbi amerikai kamatdöntő ülés jegyzőkönyvére figyelnek a piacok.
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Kármán András a Budapest Economic Forumon bemutatja, hogyan indítja újra a kormány a növekedést
Kármán András pénzügyminiszter előadásával kezdődik a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciája. A tárcavezető előadásáról élőben tudósítunk.
Elhibázott döntések miatt tarolhat a szervezett bűnözés - Magyarországon is
A dohánypiac ezt jól mutatja.
Az augusztus 20-ai tüzijáték közbeszerzései miatt nyomoz a rendőrség
Versenykorlátozó megállapodás gyanújával.
Tardos Gergely: "az euróbevezetés lefelezhetné a magyar költségvetés kamatterhét"
A beszélgetésen a magyarok megtakarítási szokásai is terítékre kerültek.
A magyar tőzsde jelentéktelen, csak az európai tőkepiac lehet versenyképes – éles vélemények a Portfolio nagyvállalati paneljén
A vagyonadótól az AI-ig számos témát vitattak meg a cégvezetők a BEF beszélgetésén.
Vitézy szerint hamarosan akár NER-es cégeket zárhatnak ki közbeszerzésekből
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