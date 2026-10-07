Hiába stagnált a maginfláció, emelhet a svéd jegybank

Út a magyar euróhoz Mikor jöhet a magyar euró? Találkozzunk a Portfolio első dokumentumfilmjének premier előtti vetítésén.

A Svéd Statisztikai Hivatal szerdán közzétett előzetes adatai szerint az energiaáraktól megtisztított CPIF-mutató éves alapon 0,5 százalékon maradt szeptemberben. Ez elmaradt a Bloomberg elemzői felmérésében szereplő 0,7 százalékos mediánértéktől, ami egyben a Riksbank saját becslése is volt. A főmutatónak számító teljes CPIF-infláció ugyanakkor a várakozásoknak megfelelően 1,5 százalékra emelkedett éves összevetésben, ami több mint a duplája az előző havi értéknek.

A CPIF-mutató január óta tartósan a Riksbank 2 százalékos inflációs célja alatt tartózkodik, emiatt a jegybank már egy éve 1,75 százalékon tartja az irányadó kamatot, amely jelenleg az Európai Unió legalacsonyabb alapkamata.

A szeptemberi ülésen a monetáris tanács jelezte, hogy a gazdaság élénkülése és az iráni háború miatti inflációs kockázatok megnövelték egy idei, 25 bázispontos kamatemelés valószínűségét.

Erik Thedéen jegybankelnök akkor úgy fogalmazott, hogy bár egyelőre "teljes vitorlával" haladnak, a novemberi kamatdöntő ülésen valószínűleg "csökkenteni kell a vitorlafelületet".

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images