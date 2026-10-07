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Hiába stagnált a maginfláció, emelhet a svéd jegybank
Deviza

Hiába stagnált a maginfláció, emelhet a svéd jegybank

Portfolio
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Szeptemberben stagnált a svéd maginflációs mutató, ami egyelőre nem írja felül a Riksbank várható negyed százalékpontos kamatemelési pályáját, annak ellenére sem, hogy az friss adat a piaci és a jegybanki várakozásoknál is valamivel alacsonyabb lett - írja a Bloomberg.
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A Svéd Statisztikai Hivatal szerdán közzétett előzetes adatai szerint az energiaáraktól megtisztított CPIF-mutató éves alapon 0,5 százalékon maradt szeptemberben. Ez elmaradt a Bloomberg elemzői felmérésében szereplő 0,7 százalékos mediánértéktől, ami egyben a Riksbank saját becslése is volt. A főmutatónak számító teljes CPIF-infláció ugyanakkor a várakozásoknak megfelelően 1,5 százalékra emelkedett éves összevetésben, ami több mint a duplája az előző havi értéknek.

A CPIF-mutató január óta tartósan a Riksbank 2 százalékos inflációs célja alatt tartózkodik, emiatt a jegybank már egy éve 1,75 százalékon tartja az irányadó kamatot, amely jelenleg az Európai Unió legalacsonyabb alapkamata.

A szeptemberi ülésen a monetáris tanács jelezte, hogy a gazdaság élénkülése és az iráni háború miatti inflációs kockázatok megnövelték egy idei, 25 bázispontos kamatemelés valószínűségét.

Erik Thedéen jegybankelnök akkor úgy fogalmazott, hogy bár egyelőre "teljes vitorlával" haladnak, a novemberi kamatdöntő ülésen valószínűleg "csökkenteni kell a vitorlafelületet".

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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