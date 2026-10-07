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Ütik az eurót, szenved a forint
Deviza

Ütik az eurót, szenved a forint

Portfolio
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Az elmúlt hetekben a dollárerő dominálja a devizapiacokat: az erősebb amerikai növekedés, a magas energiaárak és a francia költségvetési problémák egyaránt a dollár malmára hajtották a vizet. A szerda reggeli kereskedésben emelkedő olajár és erősödő dollár közepette gyengül a forint árfolyama. A nap folyamán európai konjunktúraadatokra, valamint a legutóbbi amerikai kamatdöntő ülés jegyzőkönyvére figyelnek a piacok, miközben Budapesten zajlik a Portfolio Economic Forum konferencia.
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367-et ostromolja az árfolyam

Az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Nagyot gyengül a forint is

A dollárral szemben már majdnem 328 az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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1,12 alá ütötték az eurót

A befektetők látszólag továbbra is anggódnak a francia helyzet miatt. A mai nap emelkednek a francia államkötvényhozamok, miután az EKB egyik döntéshozója bemondta, hogy a francia helyzet nem olyan, hogy a jegybanknak be kéne adatkoznia.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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327 fölé ütötték a forintot

A dollárral szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Hiába stagnált a maginfláció, emelhet a svéd jegybank

Szeptemberben stagnált a svéd maginflációs mutató, ami egyelőre nem írja felül a Riksbank várható negyed százalékpontos kamatemelési pályáját, annak ellenére sem, hogy az friss adat a piaci és a jegybanki várakozásoknál is valamivel alacsonyabb lett - írja a Bloomberg.

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Hiába stagnált a maginfláció, emelhet a svéd jegybank
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IMF a Magyarországon szükséges reformokról: nem szabad a kevésbé termelékeny vállalatokat védeni a versenytől

Közép- és Kelet-Európa elmúlt két évtizede "valódi sikertörténet" volt, a korábbi növekedési modell lendülete azonban kifulladóban van. A következő felzárkózási szakaszhoz már nem lesz elég az olcsó munkaerőre, a külföldi tőkére és az exportvezérelt iparosításra támaszkodni: makrogazdasági stabilitásra, jóval gyorsabb termelékenységnövekedésre és mélyebb európai integrációra van szükség – mondta Kristina Kostial, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) Európai Főosztályának igazgatóhelyettese a Budapest Economic Forumon. Magyarország esetében mindehhez kiszámíthatóbb üzleti környezetet és az állam gazdasági szerepének csökkentését is szükségesnek nevezte.

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IMF a Magyarországon szükséges reformokról: nem szabad a kevésbé termelékeny vállalatokat védeni a versenytől
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Emelkednek a francia kötvényhozamok

A mai nap újra emelkednek a francia kötvényhozam és fenáll a veszélye, hogy újra 5% felé veszi az irányt. Ez 18 éves csúcs lenne ismét.

francua hozam
A 10 éves francia államkötvényhozam alakulása (%)
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Behódolt a kötvénypiacnak a japán vezetés

Takaicsi Szanae japán miniszterelnök a parlament előtt kijelentette, hogy kormánya kész felülvizsgálni kiadási és bevételi terveit, amennyiben az államkötvény-hozamok váratlan irányba mozdulnának el - írja a Bloomberg. Ezzel párhuzamosan az élelmiszerek fogyasztási adójának ideiglenes csökkentéséhez kéri a törvényhozás támogatását.

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Behódolt a kötvénypiacnak a japán vezetés
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Nem avatkozik be az EKB a francia kötvénypiacon

Az Európai Központi Bank Kormányzótanácsának tagja, Emmanuel Moulin szerint a francia kötvénypiac helyzete ugyan komoly és összetett, az EKB beavatkozásának feltételei jelenleg nem állnak fenn. A francia jegybankelnök emellett a közeledő elnökválasztási kampány keltette politikai nyomásra is reagált - írja a Bloomberg.

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Nem avatkozik be az EKB a francia kötvénypiacon
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Három év után kamatemelésre kényszerült az indiai jegybank

2023 óta először emelt kamatot az indiai jegybank (RBI), az alapkamatnak számító repókamat 25 bázisponttal 5,50 százalékra nőtt, ami egyéves csúcsot jelent - írja a CNBC. A lépés az egyre makacsabb infláció megfékezését célozza, miközben az indiai gazdaság továbbra is kiemelkedő ütemben bővül.

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Három év után kamatemelésre kényszerült az indiai jegybank
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Várhatóan nem szigorít a lengyel jegybank

A lengyel jegybank várhatóan egymás után hetedszer is változatlanul hagyja az irányadó kamatot, miután a kormány üzemanyagár-csökkentő intézkedései teret adtak a döntéshozóknak az inflációs pálya kiértékelésére - írja a Bloomberg.

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Várhatóan nem szigorít a lengyel jegybank
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Tovább gyengül a forint árfolyama

366,3 felett jár az árfolyam az euróval szemben, a dollárral szemben pedig 326 felett.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Több, mint egy éve nem volt ilyen erős a német ipar

A német ipari termelés augusztusban tavaly március óta nem látott ütemben, 2 százalékkal ugrott meg, ami felülmúlta az elemzői várakozásokat, és a közberuházások által hajtott gazdasági fellendülést erősíti meg - írja a Bloomberg.

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Több, mint egy éve nem volt ilyen erős a német ipar
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Kármán András: a NER lebontása az alapja a növekedés újraindításának

A magyar gazdaság növekedését az elmúlt másfél évtizedben elsősorban a munka és a tőke termelésbe történő bevonása hajtotta, miközben a hatékonyság a régió legalacsonyabbjai között maradt - hangzott el Kármán András pénzügyminiszter előadásában a Portfolio Budapest Economic Forum konferencián. A pénzügyi tárca vezetője szerint a tartós jólét-növekedés motorja a termelékenység javítása, amely a bérfelzárkózás szempontjából is kulcskérdés. A tárcavezető ebben kiemelte a gazdasági szabályozás szerepét, amely ideális esetben a hatékony és innovatív szereplőkhöz allokálja a tőkét. Az elmúlt években azonban ez gyakran nem valósult meg, ezért a kormány az egészséges versenyfeltételek visszaállításával, a beruházási fordulattal és stabil munkaerőpiaci várakozásokkal igyekszik újraindítani a gazdasági növekedést. A pénzügyminiszter várakozásai szerint a változások eredményei idén még várhatóan kisebbek lesznek (a gazdaság 1,7 - 2 százakkal bővülhet), 2027-ben viszont már 2,5 százalék környékére gyorsulhat a magyar GDP bővülési üteme.

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Kármán András: a NER lebontása az alapja a növekedés újraindításának
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Megérkezett a magyar inflációs adat - Itt az újabb meglepetés!

Az augusztusihoz képest kissé magasabb, ám az elemzők által vártnál alacsonyabb szeptemberi inflációs adat érkezett Magyarországról. A friss számok alapján az inflációs nyomás továbbra is visszafogott.

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Megérkezett a magyar inflációs adat - Itt az újabb meglepetés!
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Erősödik a dollár, megbotlott a forint

Az elmúlt hetekben a dollárerő dominálja a devizapiacokat. Az erősebb amerikai növekedés, a magas energiaárak és és a francia költségvetési problémák egyaránt a dollár malmára hajták a vizet.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A ma reggeli órákban emelkedő olajár és erősödő dollár közepette gyengül a forint árfolyama. Haza fronton pedig zajlik a Portfolió legfontosabb konferenciája, a Budapesti Economic Forum, ahol a magyar gazdasági élet kulcsszereplői tartanak előadásokat.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A mai nap európai konjunktúra adatok, valamint a lgutóbbi amerikai kamatdöntő ülés jegyzőkönyvére figyelnek a piacok.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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Kármán András a Budapest Economic Forumon bemutatja, hogyan indítja újra a kormány a növekedést

Kármán András pénzügyminiszter előadásával kezdődik a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciája. A tárcavezető előadásáról élőben tudósítunk.

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Kármán András a Budapest Economic Forumon bemutatja, hogyan indítja újra a kormány a növekedést

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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