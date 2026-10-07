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Várhatóan nem szigorít a lengyel jegybank
Deviza

Várhatóan nem szigorít a lengyel jegybank

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A lengyel jegybank várhatóan egymás után hetedszer is változatlanul hagyja az irányadó kamatot, miután a kormány üzemanyagár-csökkentő intézkedései teret adtak a döntéshozóknak az inflációs pálya kiértékelésére - írja a Bloomberg.

A Monetáris Tanács szerdán hoz döntést a kamatkondíciókról, és a Bloomberg által megkérdezett mind a 34 elemző arra számít, hogy az alapkamat 3,75 százalékon marad. A testület a határozatot várhatóan helyi idő szerint 16 óra előtt hozza nyilvánosságra, Adam Glapiński jegybankelnök pedig csütörtökön 15 órakor tartja meg szokásos sajtótájékoztatóját.

A döntést megelőzően a kormány ismét bevezette az üzemanyag-ársapkát, hogy megvédje a fogyasztókat az áremelkedéstől.

A Credit Agricole Bank Polska elemzői szerint ez az intézkedés októberben 3,3 százalékra mérsékelheti az inflációt a szeptemberben mért, 15 havi csúcsot jelentő 4 százalékról.

"A szeptemberi éles inflációemelkedés ellenére a jegybankelnök várhatóan hűteni fogja a kamatemelésre vonatkozó piaci várakozásokat" – fogalmazott Jakub Borowski, a bank vezető közgazdásza. Ugyanakkor novemberben kamatemelésre számít az inflációs várakozások lehorgonyzása és a magas üzemanyagárak másodkörös hatásainak mérséklése érdekében. A tíztagú tanács középtávú inflációs célja 2,5 százalék, plusz-mínusz egy százalékpontos toleranciasávval.

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A határidős kamatláb-megállapodások (FRA) árazása alapján a piacon alábbhagytak a kamatemelési várakozások,

miután a kormány múlt szombaton bevezette az üzemanyagár-plafont. A Wood Finance vezető közgazdásza, Raffaella Tenconi szerint ugyanakkor novemberben vagy decemberben továbbra is valószínű egy 25 bázispontos szigorítás.

Glapiński – aki a múlt hónapban még arról beszélt, hogy a kamatok 2027 közepéig változatlanok maradhatnak – szeptember 30-i megszólalásában határozottabb hangot ütött meg, csupán néhány nappal az új üzemanyagár-intézkedések bejelentése előtt. A jegybankelnök hangsúlyozta, hogy a jegybank felelősen és határozottan fog cselekedni az infláció alacsonyan tartása érdekében.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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