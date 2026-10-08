Botladozással kezd a forint, még mindig törékeny a hangulat

Gyengüléssel kezdte a csütörtöki napot a forint, elsősorban a nemzetközi hangulat mozgatja a piacot jelenleg. A dollár az elmúlt napokban „erősen ragadt”, ez pedig nyomás alá helyezi a kockázatosabb befektetéseket, így a feltörekvő piaci devizákat is. Emellett a befektetők a kormány bejelentéseit várják a jövő évi költségvetéssel és a középtávú makropályával kapcsolatban.

Csütörtök reggel 367 közelében járt a forint az euróval szemben, ez 0,3%-os gyengülést jelentett tegnaphoz képest a magyar deviza szempontjából. Az elmúlt napokban 369 körül volt a jegyzés csúcsa, azt lesz érdemes figyelni a következő időszakban is, amíg a nemzetközi fejlemények a forint gyengülése irányába hatnak. A régiós jegybankok vannak fókuszban a piacon ezekben a napokban, tegnap a lengyel jegybank hagyta változatlan szinten a kamatot, ma pedig hasonlóra számítanak az elemzők Romániában is.

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Továbbra is a nemzetközi hangulat mozgatja elsősorban a forintot, a befektetők

elsősorban a magas fejlett hozamok miatt aggódnak, ez gyűrűzött be a piacra.

Ennek egyik jele volt a dollár erősödése, hiszen a biztos menedéknek tekintett eszközöket keresik. Az euró-dollár jegyzés most 1,12 alatt jár azt követően, hogy az elmúlt napokban majdnem másfél éves csúcsra kapaszkodott az amerikai deviza.

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Várhatóan a következő időszakban is a nemzetközi hírek lesznek elsősorban meghatározók, amennyiben a globális kötvénypiaci aggodalom nem csillapodik, akkor az a forint elé is pesszimista pályát vetíthet.

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