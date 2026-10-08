Kiderült, honnan szedte a pénzt Amerika a közel 30 éve nem látott akcióhoz

A New York-i Federal Reserve Bank a július végi beavatkozás során "kizárólag az amerikai pénzügyminisztérium fiskális ügynökeként" járt el – áll a Nyíltpiaci Bizottság (FOMC) szerdán közzétett jegyzőkönyvében. A Fed úgynevezett SOMA-portfóliója, amely az államkötvényeket és egyéb értékpapírokat tartalmazza, nem képezte a művelet részét. A dokumentum ugyanakkor a beavatkozás pontos időzítését és volumenét nem részletezte.

Scott Bessent pénzügyminiszter korábban "jelképes" összegnek nevezte az amerikai részvételt,

hozzátéve, hogy a lépés az Egyesült Államok érdekében állt. A közös beavatkozásra azt követően került sor, hogy a jen az 1980-as évek óta nem látott mélypontra zuhant a dollárral szemben – ez volt az első közös tokiói-washingtoni jenintervenció közel három évtizede.

A japán pénzügyminisztérium adatai szerint Tokió az augusztus 26-ig tartó egy hónapos időszakban rekordösszegű, 15,4 billió jen (mintegy 97,5 milliárd dollár) értékben avatkozott be a devizapiacon. Katajama Szacuki pénzügyminiszter és Bessent egyaránt jelezte, hogy szükség esetén készek az újabb intervencióra.

A jen gyengülése régóta fájó pont a japán döntéshozók számára, mivel növeli az importárakat és a háztartások megélhetési költségeit. Donald Trump amerikai elnök szintén bírálta a gyenge jent, azzal érvelve, hogy az tisztességtelen kereskedelmi előnyhöz juttatja a japán gyártókat.

Az elemzők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy az intervenció önmagában nem feltétlenül képes tartós fordulatot hozni. Ha a japán jegybank (Bank of Japan) nem tud lépést tartani a Fed szigorítási ütemével, a jen akár a 160-as szintig is visszagyengülhet a dollárral szemben. A japán fizetőeszközt emellett Takaicsi Szanae miniszterelnök expanzív költségvetési terveivel kapcsolatos aggodalmak is nyomás alatt tartják. A jen szerdán a 157,95-ös szinten forgott a dollárral szemben.

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