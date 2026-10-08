Magára talált a forint, ledolgozta teljes veszteségét

Ez már tényleg történelmi: Napóleon óta nem néztek ki ilyen rosszul a francia kötvények, mint most
A francia államkötvények az elmúlt évtizedben a legrosszabb nominális hozamot érték el az elmúlt 223 évben, vagyis azóta, hogy a jakobinus terror időszaka még belefért a tízéves gördülő hozamszámításokba. A költségvetési hiány, a megugró eladósodás és a romló piaci hangulat együttesen történelmi mértékű nyomás alá helyezte Franciaország pénzügyeit - írta a Morningstar.
Megy tovább a forint
Az euró már csak 365,3, a dollár 326,2 forintba kerül.
Megszólalt a Fed döntéshozója: további kamatemelések várhatóak
Christopher Waller, a Federal Reserve igazgatótanácsának tagja szerint további kamatemelésekre lesz szükség az infláció leszorításához, ugyanakkor a jegybanknak van némi mozgástere az ütemezésben, így nem feltétlenül kell egymást követő üléseken szigorítania - közölte a Bloomberg.
Vagyonadó: megjött a legújabb csavar a Tisza-kormánytól
Teljesen új elemmel bővül a magyar adórendszer, a kormány ugyanis vagyonadót vezet be, amely az egymilliárd forint feletti magánvagyont terheli. Kármán András pénzügyminiszter szerint ma a fogyasztás adózik leginkább, a vagyon alig, miközben a vagyoni egyenlőtlenség nálunk a második legnagyobb az EU-ban. A 100 leggazdagabb magyar vagyona tíz év alatt 325 százalékkal nőtt, kétszer olyan gyorsan, mint a háztartások vagyona. Kövesdy Attila államtitkár szerint az adó 15-25 ezer embert érinthet, visszaható hatálya nem lesz, a külföldre költözőkre pedig szigorú szabályok vonatkoznak. Kövesy Attila bemondta azt is, hogy érkezik a személyi jövedelemadózásban az exit tax típusú szabályozás is még. A Portfolio kérdésére az államtitkár részleteket is elárult az exit adóval kapcsolatban.
Megszólalt az IMF Magyarországról: drasztikus adóreformot javasolnak a kormánynak
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) szakértői kéthetes budapesti tárgyalássorozatot követően tették közzé előzetes megállapításaikat Magyarország gazdasági helyzetéről. A szervezet szerint az ország gazdaságát egyszerre több tényező szorítja vissza, köztük a gyenge beruházási aktivitás, a bérnövekedés és a termelékenység közötti megnövekedett szakadék, a kedvezőtlen külső környezet, valamint a demográfiai nyomás. A költségvetési hiány idén várhatóan a GDP 7–7,5 százalékát éri el, miközben az államadósság tovább emelkedik. Az IMF álláspontja szerint emiatt átfogó reformcsomagra van szükség, amely a költségvetési kiigazítás mellett a termelékenységet javító szerkezeti átalakításokat is magában foglalja.
Magára talált a forint
Hirtelen mozdult a forint árfolyama, így az euró már csak 365,7, a dollár pedig 326,9 forintba kerül.
A magyar fizetőeszköz délutáni erősödése azt jelenti, hogy a kurzusok zöldbe fordultak szerda estéhez képest.
Jó hír Friedrich Merz széteső kormányának: legalább a gazdaság idén rendben van
Németország több mint megduplázta az idei évre vonatkozó gazdasági növekedési előrejelzését, miután az év első fele a vártnál kedvezőbben alakult. A kormány őszi prognózisa szerint a bruttó hazai termék (GDP) 2026-ban 1,3 százalékkal bővülhet – ami 2017 óta a leggyorsabb ütem lenne –, szemben az áprilisban jelzett 0,5 százalékkal. Az erős export és az állami kiadások megugrása érdemben ellensúlyozta a gyenge lakossági fogyasztást - jelentette a Bloomberg.
Szépített a forint
A mai napon először tudott érdemben erősödni a forint, az euró jegyzése 366,1, a dolláré 327,3-ig csökkent.
Nem talál kapaszkodót a forint a lejtőn
Tovább emelkedett az euró és a dollár jegyzése is az elmúlt percekben, előbbi most már 366,8, utóbbi pedig 328,3 forint körül jár.
Továbbra sem megy a forintnak
Délelőtt 366,9-ig emelkedett vissza az euró jegyzése, a dollár pedig már 328 felett jár. Továbbra is elsősorban a nemzetközi hangulat mozgatja a magyar devizát, az euró-dollár lassan 1,118-ig esik.
Nem talál magára a forint
Továbbra is mérsékelt, 0,1%-os gyengülésben van a forint, így 366,2 körül jár az euró jegyzése, míg a dollár 327,13 forintot ér.
Botladozással kezd a forint, még mindig törékeny a hangulat
Csütörtök reggel 367 közelében járt a forint az euróval szemben, ez 0,3%-os gyengülést jelentett tegnaphoz képest a magyar deviza szempontjából. Az elmúlt napokban 369 körül volt a jegyzés csúcsa, azt lesz érdemes figyelni a következő időszakban is, amíg a nemzetközi fejlemények a forint gyengülése irányába hatnak. A régiós jegybankok vannak fókuszban a piacon ezekben a napokban, tegnap a lengyel jegybank hagyta változatlan szinten a kamatot, ma pedig hasonlóra számítanak az elemzők Romániában is.
Továbbra is a nemzetközi hangulat mozgatja elsősorban a forintot, a befektetők
elsősorban a magas fejlett hozamok miatt aggódnak, ez gyűrűzött be a piacra.
Ennek egyik jele volt a dollár erősödése, hiszen a biztos menedéknek tekintett eszközöket keresik. Az euró-dollár jegyzés most 1,12 alatt jár azt követően, hogy az elmúlt napokban majdnem másfél éves csúcsra kapaszkodott az amerikai deviza.
Várhatóan a következő időszakban is a nemzetközi hírek lesznek elsősorban meghatározók, amennyiben a globális kötvénypiaci aggodalom nem csillapodik, akkor az a forint elé is pesszimista pályát vetíthet.
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