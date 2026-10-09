Elindult a dollár, ez pedig rossz hír a forintnak

Elillant a forint ereje
Az elmúlt percekben ledolgozta délelőtti erősödését a forint, már 365,3 körül jár az euróval szemben, ami minimális elmozdulás csütörtök estéhez képest. Ezzel párhuzamosan a dollár újra 1,12 alá erősödött az euróval szemben.
Alig mozdulnak a frontok a devizapiacon
A forint reggel óta kismértékű erősödésben van az euróval szemben, a jelenlegi 365 körüli árfolyam 0,15%-kal alacsonyabb a tegnap estinél.
Közben az euró-dollár megint az 1,12-es szintet közelíti a tegnapi dollárgyengülés után, ami nem túl jó előjel a forint szempontjából, mivel újabb fordulatot vetít előre.
Folytatódik a hozamok korrekciója
Pénteken is kismértékben estek a magyar referenciahozamok, főleg a hosszú oldalon, így a tízéves 5,6%-ra korrigált vissza:
Régiós szinten is erősödik a forint
A régiós devizákkal szemben is jó napja van eddig a forintnak:
- a lengyel zloty jegyzése 0,19,
- a cseh koronáé 0,21 százalékkal csökkent csütörtök estéhez képest.
Előbbi 83,31, míg utóbbi 14,97 forint most.
Ez vár a vezető globális devizákra az ING Bank szakértői szerint
A dollár az utóbbi napokban némileg veszített az erejéből, miután az amerikai államkötvényhozamok kissé mérséklődtek - kezdik pénteki devizapiaci kitekintőjüket az ING Bank közgazdászai. A szakértők azonban gyorsan megjegyzik, hogy
ez a gyengülés aligha jelzi egy tartós korrekció kezdetét.
Az olajpiacon továbbra is jelen van a geopolitikai kockázati prémium, így az árak az Öböl menti kínálat javulása ellenére is 100 dollár/hordó felett maradtak.
A Fed részéről Alberto Musalem és Christopher Waller egyaránt megerősítette a további kamatemelések szükségességét, ami fenntartja a decemberi szigorításra vonatkozó piaci várakozásokat.
A globális kötvénypiacok és a kockázati étvágy törékenysége mellett a dollár rövid távú, mérsékelt erősödése valószínűsíthető
- fogalmazzák meg friss várakozásukat a szaértők.
Nyomás alatt marad az euró
Az euró-dollár árfolyam eközben ugyan visszakapaszkodott az 1,120-as szint fölé, ám a közös valuta más európai devizákkal – a svájci frankkal, a brit fonttal és a svéd koronával – szemben nem mutatja a korrekció jeleit.
Ez arra utal, hogy a devizapiac még nem áll készen a francia költségvetési kockázati felár leépítésére
- vélik az ING Bank elemzői.
A kötvénypiac hasonló képet mutat, a 10 éves francia–német hozamkülönbözet (az OAT-Bund felár) ugyanis továbbra is 140 bázispont körül ingadozik. Marine Le Pen nagyszabású költségvetési megszorítási ígérete sem bizonyult elegendőnek a francia állampapírok iránti bizalom helyreállításához, így a franciaországi helyzet várhatóan továbbra is nyomás alatt tartja az eurót.
Az elemzők szerint rövid távon az 1,110–1,112-es szint tesztelése is reális lehetőség az euró-dollár árfolyamban.
Jól tartja magát a forint
Továbbra is jó napja van a forintnak, az euró árfolyama 364,8, a dolláré 324,9 forint most éppen.
Folytatódik a forint erősödése, továbbra is nyomás alatt az euró
Pénteken is folytatja a hét eleje óta tartó erősödését a forint, így a reggeli nyitáskor a közös európai fizetőeszköz árfolyama 365 forint alatt mozgott (364,9).
A dollár-forint kurzusban is inkább csökkenő tendencia figyelhető meg az elmúlt napokban, bár nagyobb volatilitása miatt ez a devizapár nem mutat olyan egyértelmű trendet, mint az euró-forint. A jegyzés péntek reggel a 235,1-es szintek környékén jár.
Mélyponton az euró a francia pánik miatt
A közös európai valuta dollárral szembeni árfolyama hétfőn 17 hónapos mélypontra, 1,1161 egységre süllyedt a francia államadósság, valamint a költségvetési megszorítások körüli politikai bizonytalanságok miatt. Az euró azóta az 1,1226-os szintre kapaszkodott vissza, így ezen a héten már csak mindössze 0,1 százalékot gyengült.
Öt hét alatt ugyanakkor már több mint 3 százalékot esett a dollárral szemben.
Az euró kilátásairól alábbi elemzésünkben foglalkoztunk részletesebben:
A font ellenében az euró a 16 hónapos mélypontja közelében, 84,77 pennyen állt, míg a svájci frankkal szembeni keresztárfolyam 0,9322 frank körül stabilizálódott.
Matt Simpson, a StoneX vezető elemzője szerint a piaci mozgások mostanra túlzóvá váltak. A szakértő rámutatott, hogy
az euró esetében évente jellemzően két-három nagyobb elmozdulás látható, és a mostani is ezek közé tartozik, ám a negatív trend lendülete alábbhagy, így a jelenlegi mélypontokon már érdemes óvatosnak lenni.
A francia belpolitikai helyzet továbbra is érdemben befolyásolja a piaci hangulatot. Marine Le Pen a héten ismertette a költségvetési hiány csökkentését célzó terveit, amit a piacok megnyugtatónak értékeltek – különösen annak fényében, hogy a baloldali Jean-Luc Mélenchon az államadósság jegybanki eltörlését szorgalmazta. Ugyanakkor a francia diákok középiskolákat zártak le és tüntetéseket szerveztek az oktatási körülmények miatt, ami hűen tükrözi a lakossági kiadási igények és a piaci elvárások közötti feszültséget.
A Macquarie elemzői úgy látják, hogy
a francia kötvénypiaci eladási hullám és a társadalmi nyugtalanság egymást erősítő folyamattá vált, így az utcai megmozdulások fokozódása a hozamfelárak további emelkedését hozhatja maga után.
Kitart a dollárerő, de enyhe korrekció már érkezett
A dollár az ázsiai kereskedési szakaszban enyhén gyengült, mivel az amerikai kötvényhozamok az elmúlt három hónap legjelentősebb heti esése felé tartottak. Az ausztrál dollár 0,2 százalékkal, a font pedig 0,1 százalékkal erősödött a zöldhasúval szemben.
Az új-zélandi dollár eközben az elmúlt több mint négy év leghosszabb gyengülési sorozatának küszöbére érkezett, mivel az ország viszonylag alacsony kamatszintje miatt már a hetedik egymást követő héten csökkenhet az árfolyama.
A japán jen szintén a negyedik egymást követő heti gyengülése felé halad, bár az utóbbi időszakban a 158-as szint környékén szűk sávban mozgott.
Vishnu Varathan, a Mizuho Securities ázsiai és csendes-óceáni térségért felelős makrostratégiai vezetője kifejtette, hogy
a dollár bizonytalan vezető pozícióban van, amit leginkább az euró és a jen gyengélkedése tart fent.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Vagyonadó Magyarországon: kiszámoltuk, mennyit érnének a legnagyobb magyar cégek
Mennyit ér valójában egy vállalat? Mert hogy nyilvánvalóan ugyanaz a cég egészen eltérő értéket kaphat attól függően, milyen módszerrel számolunk. A vagyonadóról szóló törvénytervezet kapcsán most egy érdekes kérdésnek jártunk utána. Megnéztük, hogyan értékelnék a legnagyobb magyar tőzsdei vállalatokat, ha a nem tőzsdei cégekre vonatkozó szabályokat alkalmaznánk rájuk. Az OTP-től a Molon és a Richteren át a Magyar Telekomig, valamint az összes BUX-tagra elvégeztük a számításokat, az eredmények pedig több szempontból is meglepőek. Ráadásul az elemzés olyan kérdéseket is felvet, amelyek messze túlmutatnak a vagyonadón. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Már a franciákat kostólgatja a kötvénypiac, és ennek nagy ára lehet
Nagyon nehéz fél év jön.
Váratlan ajándék a Tisza-kormánytól: sok nyugdíjas még nagyobb emelést kap januárban
A törvénytervezetben rejtették el az örömteli hírt.
Hatalmas fordulat jön az időjárásban a hétvégén: itt a lehűlés, utána pedig érkezik az eső
Feloldozás az aszályos területeknek.
Egyetlen félreértés miatt söpört végig tegnap nagy esés az amerikai AI-részvényeknél
Az OpenAI bevételei kapcsán.
Mahmúd Abbász mégsem engedi meg a demokratikus fordulatot: elhalasztják a választásokat Palesztinában
Bár az indok jogos, valószínűleg más körülmények között is találtak volna valamilyen kibúvót.
Vagyonadó-tervezet: így kalkulálhatnak az ingatlantulajdonosok
A kormány mintegy 15 ezer magánszeméllyel és 2 ezer vagyonkezelési adóalannyal számol.
Rögvest Trumppal viccelődött a Nobel-békedíj idei kitüntetettje, miután megtudta a hírt
Egy nemzetközi büntetőjogász a díjazott.
Pontosan látjuk a problémát, mégsem szánjuk rá magunkat a váltásra – téged mi tart vissza?
A kérdőív kitöltése 5 perc.
Havi 140 ezer forint? Ennyibe kerül valójában egy használt autó fenntartása
Az Eurostat adatai szerint Magyarországon 461 autó jut minden 1000 lakosra, vagyis egy négyfős magyar családra átlagosan közel 2 autó esik. Kiszámoltuk, mennyibe kerül ma egy használt autó fenn
Rekordméretű visszavásárlás és új piacok: mi hajthatja tovább az Nvidiát?
Az Nvidia részvényeinek ára 2024 áprilisa óta mintegy 150 százalékkal emelkedett, a vállalat pedig újabb rekordot állított fel részvény-visszavásárlási programjának bővítésével. Eközb
FDI és beruházási tanácsadási üzletágat indít az RSM Hungary
FDI és beruházási tanácsadási üzletággal bővíti szolgáltatásait az RSM Hungary. Az RSM új FDI szakértői csapata a Magyarországon beruházást tervező külföldi vállalatokat, valamint a fe
A háború nyerteseit eladni, a veszteseit megvenni - a HOLD eltérő stratégiája
A piacok gyakorlatilag minden szinten ignorálják, hogy tovább tart ez a háború, mint azt korábban gondolták. A háborúnak tőkepiaci vesztesei és nyertesei is vannak, de... The post A háború nye
Rezsicsökkentés 2026: mennyit spórolhatna a költségvetés az átalakítással?
A 2026-os költségvetésben 792,5 milliárd forintot különítettek el lakossági rezsivédelemre, miközben a következő években több ezer milliárd forintos költségvetési kiigazításra lehet sz
Ahol az ember visszaadja, amit elvett: három történet a természet erejéről
Az elmúlt időszakban több helyen találkozhattunk ugyanazzal a fordulattal: egy élőhely, egy ökoszisztéma vagy egy faj visszakapott valamit abból, amit az ember korábban el
Forint alapú ETF-ek - kell ez neked?
Reklám Pár hete már írtam a K&H Értékpapír változásairól, amivel újat mutatott a TBSZ- és a befektetői piacon. Logikus következő lépésként beszéljünk kicsit az újönnan bevezetett
A Ratkó-korszak ma is alakítja Magyarország demográfiai helyét
Harminc éve még több mint öt munkaképes korú jutott egy időskorúra a BB tengely országaiban, ma már alig három. A régió minden országa idősödik, de... The post A Ratkó-korszak ma is alakí
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Véget ért a moratórium, újra vághatóak a védett erdők: mi volt a terv?
Kinek kell ennyi fa valójában?
Van közös nevező az állatvédőkkel? A szigorításból is lehet biznisz
Az új szabályozás még szigorúbb lesz?
Megremegett az OTP-sztori: 3 jel döntheti el a folytatást
Mindenkit a magyar bank részvényei érdekelnek: mi jöhet most?