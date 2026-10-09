Erővel búcsúzik a héttől a forint

Erősebb lett a forint
Az esti órákban mérsékelt erősödés bontakozott ki a forint piacán, az EUR/HUF kurzusa a 365-ös szint alá ért.
Ezzel az egész hetet meggyőző felértékelődéssel zárta a hazai fizetőeszköz.
Reagált a Fed-jegybankár Trump támadására
Lisa Cook, a Federal Reserve kormányzója elleni eljárásban a tisztségviselő jogi képviselői pénteki közleményükben úgy fogalmaztak, hogy amennyiben a Fehér Ház által tervezett meghallgatás akár csak minimálisan is objektív lesz, az igazolni fogja, hogy Cook nem követett el jelzáloghitel-csalást, így semmilyen jogalap nem áll fenn a tisztségéből való elmozdítására.
366-nál billeg a forint árfolyama
A délutáni órákra visszatért a forint árfolyama a 366-os szint közelébe az euró ellenében.
Összességében ezen a héten inkább erősödni tudott a forint, múlt pénteken még 368 felett járt a kurzus.
Nekiment a Fed egyik döntéshoizójának Donald Trump
Donald Trump amerikai elnök bizottságot hozott létre Lisa Cook, a Federal Reserve (Fed) egyik kormányzójának kivizsgálására – derült ki a Fehér Ház honlapján október 7-én közzétett elnöki feljegyzésből.
Elillant a forint ereje
Az elmúlt percekben ledolgozta délelőtti erősödését a forint, már 365,3 körül jár az euróval szemben, ami minimális elmozdulás csütörtök estéhez képest. Ezzel párhuzamosan a dollár újra 1,12 alá erősödött az euróval szemben.
Alig mozdulnak a frontok a devizapiacon
A forint reggel óta kismértékű erősödésben van az euróval szemben, a jelenlegi 365 körüli árfolyam 0,15%-kal alacsonyabb a tegnap estinél.
Közben az euró-dollár megint az 1,12-es szintet közelíti a tegnapi dollárgyengülés után, ami nem túl jó előjel a forint szempontjából, mivel újabb fordulatot vetít előre.
Folytatódik a hozamok korrekciója
Pénteken is kismértékben estek a magyar referenciahozamok, főleg a hosszú oldalon, így a tízéves 5,6%-ra korrigált vissza:
Régiós szinten is erősödik a forint
A régiós devizákkal szemben is jó napja van eddig a forintnak:
- a lengyel zloty jegyzése 0,19,
- a cseh koronáé 0,21 százalékkal csökkent csütörtök estéhez képest.
Előbbi 83,31, míg utóbbi 14,97 forint most.
Ez vár a vezető globális devizákra az ING Bank szakértői szerint
A dollár az utóbbi napokban némileg veszített az erejéből, miután az amerikai államkötvényhozamok kissé mérséklődtek - kezdik pénteki devizapiaci kitekintőjüket az ING Bank közgazdászai. A szakértők azonban gyorsan megjegyzik, hogy
ez a gyengülés aligha jelzi egy tartós korrekció kezdetét.
Az olajpiacon továbbra is jelen van a geopolitikai kockázati prémium, így az árak az Öböl menti kínálat javulása ellenére is 100 dollár/hordó felett maradtak.
A Fed részéről Alberto Musalem és Christopher Waller egyaránt megerősítette a további kamatemelések szükségességét, ami fenntartja a decemberi szigorításra vonatkozó piaci várakozásokat.
A globális kötvénypiacok és a kockázati étvágy törékenysége mellett a dollár rövid távú, mérsékelt erősödése valószínűsíthető
- fogalmazzák meg friss várakozásukat a szaértők.
Nyomás alatt marad az euró
Az euró-dollár árfolyam eközben ugyan visszakapaszkodott az 1,120-as szint fölé, ám a közös valuta más európai devizákkal – a svájci frankkal, a brit fonttal és a svéd koronával – szemben nem mutatja a korrekció jeleit.
Ez arra utal, hogy a devizapiac még nem áll készen a francia költségvetési kockázati felár leépítésére
- vélik az ING Bank elemzői.
A kötvénypiac hasonló képet mutat, a 10 éves francia–német hozamkülönbözet (az OAT-Bund felár) ugyanis továbbra is 140 bázispont körül ingadozik. Marine Le Pen nagyszabású költségvetési megszorítási ígérete sem bizonyult elegendőnek a francia állampapírok iránti bizalom helyreállításához, így a franciaországi helyzet várhatóan továbbra is nyomás alatt tartja az eurót.
Az elemzők szerint rövid távon az 1,110–1,112-es szint tesztelése is reális lehetőség az euró-dollár árfolyamban.
Jól tartja magát a forint
Továbbra is jó napja van a forintnak, az euró árfolyama 364,8, a dolláré 324,9 forint most éppen.
Folytatódik a forint erősödése, továbbra is nyomás alatt az euró
Pénteken is folytatja a hét eleje óta tartó erősödését a forint, így a reggeli nyitáskor a közös európai fizetőeszköz árfolyama 365 forint alatt mozgott (364,9).
A dollár-forint kurzusban is inkább csökkenő tendencia figyelhető meg az elmúlt napokban, bár nagyobb volatilitása miatt ez a devizapár nem mutat olyan egyértelmű trendet, mint az euró-forint. A jegyzés péntek reggel a 235,1-es szintek környékén jár.
Mélyponton az euró a francia pánik miatt
A közös európai valuta dollárral szembeni árfolyama hétfőn 17 hónapos mélypontra, 1,1161 egységre süllyedt a francia államadósság, valamint a költségvetési megszorítások körüli politikai bizonytalanságok miatt. Az euró azóta az 1,1226-os szintre kapaszkodott vissza, így ezen a héten már csak mindössze 0,1 százalékot gyengült.
Öt hét alatt ugyanakkor már több mint 3 százalékot esett a dollárral szemben.
Az euró kilátásairól alábbi elemzésünkben foglalkoztunk részletesebben:
A font ellenében az euró a 16 hónapos mélypontja közelében, 84,77 pennyen állt, míg a svájci frankkal szembeni keresztárfolyam 0,9322 frank körül stabilizálódott.
Matt Simpson, a StoneX vezető elemzője szerint a piaci mozgások mostanra túlzóvá váltak. A szakértő rámutatott, hogy
az euró esetében évente jellemzően két-három nagyobb elmozdulás látható, és a mostani is ezek közé tartozik, ám a negatív trend lendülete alábbhagy, így a jelenlegi mélypontokon már érdemes óvatosnak lenni.
A francia belpolitikai helyzet továbbra is érdemben befolyásolja a piaci hangulatot. Marine Le Pen a héten ismertette a költségvetési hiány csökkentését célzó terveit, amit a piacok megnyugtatónak értékeltek – különösen annak fényében, hogy a baloldali Jean-Luc Mélenchon az államadósság jegybanki eltörlését szorgalmazta. Ugyanakkor a francia diákok középiskolákat zártak le és tüntetéseket szerveztek az oktatási körülmények miatt, ami hűen tükrözi a lakossági kiadási igények és a piaci elvárások közötti feszültséget.
A Macquarie elemzői úgy látják, hogy
a francia kötvénypiaci eladási hullám és a társadalmi nyugtalanság egymást erősítő folyamattá vált, így az utcai megmozdulások fokozódása a hozamfelárak további emelkedését hozhatja maga után.
Kitart a dollárerő, de enyhe korrekció már érkezett
A dollár az ázsiai kereskedési szakaszban enyhén gyengült, mivel az amerikai kötvényhozamok az elmúlt három hónap legjelentősebb heti esése felé tartottak. Az ausztrál dollár 0,2 százalékkal, a font pedig 0,1 százalékkal erősödött a zöldhasúval szemben.
Az új-zélandi dollár eközben az elmúlt több mint négy év leghosszabb gyengülési sorozatának küszöbére érkezett, mivel az ország viszonylag alacsony kamatszintje miatt már a hetedik egymást követő héten csökkenhet az árfolyama.
A japán jen szintén a negyedik egymást követő heti gyengülése felé halad, bár az utóbbi időszakban a 158-as szint környékén szűk sávban mozgott.
Vishnu Varathan, a Mizuho Securities ázsiai és csendes-óceáni térségért felelős makrostratégiai vezetője kifejtette, hogy
a dollár bizonytalan vezető pozícióban van, amit leginkább az euró és a jen gyengélkedése tart fent.
Forrás: Reuters
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Vagyonadó Magyarországon: kiszámoltuk, mennyit érnének a legnagyobb magyar cégek
Mennyit ér valójában egy vállalat? Mert hogy nyilvánvalóan ugyanaz a cég egészen eltérő értéket kaphat attól függően, milyen módszerrel számolunk. A vagyonadóról szóló törvénytervezet kapcsán most egy érdekes kérdésnek jártunk utána. Megnéztük, hogyan értékelnék a legnagyobb magyar tőzsdei vállalatokat, ha a nem tőzsdei cégekre vonatkozó szabályokat alkalmaznánk rájuk. Az OTP-től a Molon és a Richteren át a Magyar Telekomig, valamint az összes BUX-tagra elvégeztük a számításokat, az eredmények pedig több szempontból is meglepőek. Ráadásul az elemzés olyan kérdéseket is felvet, amelyek messze túlmutatnak a vagyonadón. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
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