Folytatódik a forint erősödése, továbbra is nyomás alatt az euró
Pénteken is folytatja a hét eleje óta tartó erősödését a forint, így a reggeli nyitáskor a közös európai fizetőeszköz árfolyama 365 forint alatt mozgott (364,9).
A dollár-forint kurzusban is inkább csökkenő tendencia figyelhető meg az elmúlt napokban, bár nagyobb volatilitása miatt ez a devizapár nem mutat olyan egyértelmű trendet, mint az euró-forint. A jegyzés péntek reggel a 235,1-es szintek környékén jár.
Mélyponton az euró a francia pánik miatt
A közös európai valuta dollárral szembeni árfolyama hétfőn 17 hónapos mélypontra, 1,1161 egységre süllyedt a francia államadósság, valamint a költségvetési megszorítások körüli politikai bizonytalanságok miatt. Az euró azóta az 1,1226-os szintre kapaszkodott vissza, így ezen a héten már csak mindössze 0,1 százalékot gyengült.
Öt hét alatt ugyanakkor már több mint 3 százalékot esett a dollárral szemben.
Az euró kilátásairól alábbi elemzésünkben foglalkoztunk részletesebben:
A font ellenében az euró a 16 hónapos mélypontja közelében, 84,77 pennyen állt, míg a svájci frankkal szembeni keresztárfolyam 0,9322 frank körül stabilizálódott.
Matt Simpson, a StoneX vezető elemzője szerint a piaci mozgások mostanra túlzóvá váltak. A szakértő rámutatott, hogy
az euró esetében évente jellemzően két-három nagyobb elmozdulás látható, és a mostani is ezek közé tartozik, ám a negatív trend lendülete alábbhagy, így a jelenlegi mélypontokon már érdemes óvatosnak lenni.
A francia belpolitikai helyzet továbbra is érdemben befolyásolja a piaci hangulatot. Marine Le Pen a héten ismertette a költségvetési hiány csökkentését célzó terveit, amit a piacok megnyugtatónak értékeltek – különösen annak fényében, hogy a baloldali Jean-Luc Mélenchon az államadósság jegybanki eltörlését szorgalmazta. Ugyanakkor a francia diákok középiskolákat zártak le és tüntetéseket szerveztek az oktatási körülmények miatt, ami hűen tükrözi a lakossági kiadási igények és a piaci elvárások közötti feszültséget.
A Macquarie elemzői úgy látják, hogy
a francia kötvénypiaci eladási hullám és a társadalmi nyugtalanság egymást erősítő folyamattá vált, így az utcai megmozdulások fokozódása a hozamfelárak további emelkedését hozhatja maga után.
Kitart a dollárerő, de enyhe korrekció már érkezett
A dollár az ázsiai kereskedési szakaszban enyhén gyengült, mivel az amerikai kötvényhozamok az elmúlt három hónap legjelentősebb heti esése felé tartottak. Az ausztrál dollár 0,2 százalékkal, a font pedig 0,1 százalékkal erősödött a zöldhasúval szemben.
Az új-zélandi dollár eközben az elmúlt több mint négy év leghosszabb gyengülési sorozatának küszöbére érkezett, mivel az ország viszonylag alacsony kamatszintje miatt már a hetedik egymást követő héten csökkenhet az árfolyama.
A japán jen szintén a negyedik egymást követő heti gyengülése felé halad, bár az utóbbi időszakban a 158-as szint környékén szűk sávban mozgott.
Vishnu Varathan, a Mizuho Securities ázsiai és csendes-óceáni térségért felelős makrostratégiai vezetője kifejtette, hogy
a dollár bizonytalan vezető pozícióban van, amit leginkább az euró és a jen gyengélkedése tart fent.
Forrás: Reuters
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