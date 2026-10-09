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Folytatódik a forint erősödése, továbbra is nyomás alatt az euró
Deviza

Folytatódik a forint erősödése, továbbra is nyomás alatt az euró

Portfolio
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Pénteken is folytatódik a forint óvatos erősödése: az euró jegyzése 365, míg a dolláré 325 forint alá csökkent, ami egyaránt elmarad a hét elején látott jegyzésektől. Az euró eközben már az ötödik egymást követő héten gyengülhet, ám a francia kötvénypiac stabilizálódása és az amerikai hozamok csökkenése arra utal, hogy az eladási hullám veszít a lendületéből.
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Folytatódik a forint erősödése, továbbra is nyomás alatt az euró

Pénteken is folytatja a hét eleje óta tartó erősödését a forint, így a reggeli nyitáskor a közös európai fizetőeszköz árfolyama 365 forint alatt mozgott (364,9).

A dollár-forint kurzusban is inkább csökkenő tendencia figyelhető meg az elmúlt napokban, bár nagyobb volatilitása miatt ez a devizapár nem mutat olyan egyértelmű trendet, mint az euró-forint. A jegyzés péntek reggel a 235,1-es szintek környékén jár.

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Mélyponton az euró a francia pánik miatt

A közös európai valuta dollárral szembeni árfolyama hétfőn 17 hónapos mélypontra, 1,1161 egységre süllyedt a francia államadósság, valamint a költségvetési megszorítások körüli politikai bizonytalanságok miatt. Az euró azóta az 1,1226-os szintre kapaszkodott vissza, így ezen a héten már csak mindössze 0,1 százalékot gyengült.

Öt hét alatt ugyanakkor már több mint 3 százalékot esett a dollárral szemben.

Az euró kilátásairól alábbi elemzésünkben foglalkoztunk részletesebben:

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Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A font ellenében az euró a 16 hónapos mélypontja közelében, 84,77 pennyen állt, míg a svájci frankkal szembeni keresztárfolyam 0,9322 frank körül stabilizálódott.

Matt Simpson, a StoneX vezető elemzője szerint a piaci mozgások mostanra túlzóvá váltak. A szakértő rámutatott, hogy

az euró esetében évente jellemzően két-három nagyobb elmozdulás látható, és a mostani is ezek közé tartozik, ám a negatív trend lendülete alábbhagy, így a jelenlegi mélypontokon már érdemes óvatosnak lenni.

A francia belpolitikai helyzet továbbra is érdemben befolyásolja a piaci hangulatot. Marine Le Pen a héten ismertette a költségvetési hiány csökkentését célzó terveit, amit a piacok megnyugtatónak értékeltek – különösen annak fényében, hogy a baloldali Jean-Luc Mélenchon az államadósság jegybanki eltörlését szorgalmazta. Ugyanakkor a francia diákok középiskolákat zártak le és tüntetéseket szerveztek az oktatási körülmények miatt, ami hűen tükrözi a lakossági kiadási igények és a piaci elvárások közötti feszültséget.

A Macquarie elemzői úgy látják, hogy

a francia kötvénypiaci eladási hullám és a társadalmi nyugtalanság egymást erősítő folyamattá vált, így az utcai megmozdulások fokozódása a hozamfelárak további emelkedését hozhatja maga után.

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A dollár az ázsiai kereskedési szakaszban enyhén gyengült, mivel az amerikai kötvényhozamok az elmúlt három hónap legjelentősebb heti esése felé tartottak. Az ausztrál dollár 0,2 százalékkal, a font pedig 0,1 százalékkal erősödött a zöldhasúval szemben.

Az új-zélandi dollár eközben az elmúlt több mint négy év leghosszabb gyengülési sorozatának küszöbére érkezett, mivel az ország viszonylag alacsony kamatszintje miatt már a hetedik egymást követő héten csökkenhet az árfolyama.

A japán jen szintén a negyedik egymást követő heti gyengülése felé halad, bár az utóbbi időszakban a 158-as szint környékén szűk sávban mozgott.

Vishnu Varathan, a Mizuho Securities ázsiai és csendes-óceáni térségért felelős makrostratégiai vezetője kifejtette, hogy

a dollár bizonytalan vezető pozícióban van, amit leginkább az euró és a jen gyengélkedése tart fent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Forrás: Reuters

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Vagyonadó Magyarországon: kiszámoltuk, mennyit érnének a legnagyobb magyar cégek

Mennyit ér valójában egy vállalat? Mert hogy nyilvánvalóan ugyanaz a cég egészen eltérő értéket kaphat attól függően, milyen módszerrel számolunk. A vagyonadóról szóló törvénytervezet kapcsán most egy érdekes kérdésnek jártunk utána. Megnéztük, hogyan értékelnék a legnagyobb magyar tőzsdei vállalatokat, ha a nem tőzsdei cégekre vonatkozó szabályokat alkalmaznánk rájuk. Az OTP-től a Molon és a Richteren át a Magyar Telekomig, valamint az összes BUX-tagra elvégeztük a számításokat, az eredmények pedig több szempontból is meglepőek. Ráadásul az elemzés olyan kérdéseket is felvet, amelyek messze túlmutatnak a vagyonadón. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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