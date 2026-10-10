Radikális lépés a devizapiacokon: a saját tartalékaiból védik a rúpiát a drága olajtól

Újabb intézkedéseket jelentett be az indiai jegybank (RBI) a rúpia árfolyamának megtámasztására. A központi bank az állami olajvállalatok dollárvásárlásait eltereli az azonnali devizapiacról egy külön csatornára, emellett szigorítja a devizafedezeti ügyletekre vonatkozó szabályozást is. A lépésekre azt követően került sor, hogy az indiai fizetőeszköz idén több mint 7 százalékot veszített értékéből a dráguló olaj és a magas globális kötvényhozamok okozta nyomás miatt – számolt be a Reuters.

A jegybank külön devizaablakot nyit három állami olajkereskedelmi vállalat – az Indian Oil, a Hindustan Petroleum és a Bharat Petroleum – napi dollárigényének kielégítésére. Az intézkedés lényege, hogy

az RBI közvetlenül a saját devizatartalékából biztosít dollárt az olajcégeknek, így keresletük nem terheli az azonnali piacot.

Hasonló megoldást India korábban is alkalmazott már a devizapiaci feszültségek csillapítására.

Az ANZ Bank mumbai-i elemzője, Dhiraj Nim szerint az olajvállalatok dollárkeresletének kivezetése a devizapiacról mérsékli ugyan a volatilitást, ugyanakkor a devizatartalékok apadásához vezet. A bejelentést követően a rúpia mintegy 0,6 százalékkal erősödött a dollárral szemben a határidős piacon, bár alacsony kereskedési volumen mellett.

Az RBI emellett a fedezeti ügyletek terén is szigorításokat vezetett be: a devizakereskedőknek mostantól 20 százalékos devizakockázati tartalékot kell képezniük a rúpia elleni, folyó fizetési mérleg tételeihez kapcsolódó fedezési célú származékos ügyletekre, ha azok névértéke meghaladja a 2 millió dollárt.

Ez a követelmény megdrágítja a rúpia gyengülése elleni védelmet, és visszafogja a túlzott fedezeti aktivitást.

Hasonló kényszereszközöket korábban Kína is bevetett a jüan elleni egyirányú spekuláció visszaszorítására.

A jegybank radikálisan csökkentette azt a limitet is, amelyen belül a piaci szereplők a mögöttes kitettség igazolása nélkül köthetnek származékos ügyleteket, így a korábbi 100 millió dolláros határ 5 millió dollárra esett vissza. Az alacsonyabb küszöbérték minden származékos termékre vonatkozik, beleértve a tőzsdei határidős ügyleteket is.

Az intézkedések egy szélesebb körű védekezési stratégia részét képezik. India korábban egyedi szakpolitikai lépésekkel – többek között a devizabetétek ösztönzésével, valamint az állami vállalatok és bankok külföldi hitelfelvételeivel – több mint 140 milliárd dollárnyi tőkebeáramlást generált. A hét elején végrehajtott kamatemelés ellenére a rúpia továbbra is nyomás alatt áll, amit elsősorban a magas olajárak és a kedvezőtlen tőkeáramlási trendek okoznak.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images