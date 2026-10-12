Jön már a forint fordulat? - 350-es eurót jósol egy elemző

350-355-ös euró-előrejelzés érkezett
Bár az EUR/HUF árfolyam az utóbbi időben némi ingadozást mutatott, a kilengések jóval mérsékeltebbek voltak, mint amit korábban megszoktunk - írja havi összefoglalójában az ING Bank, hozzátéve, hogy a kisebb volatilitás az általános pozicionálást és az euróbevezetés tervére adott reakciót tükrözi.
Úgy véljük, hogy a 2027-es költségvetés és a középtávú költségvetési konszolidációs terv kapcsán egy sajátos sokk várható.
Ha a kormány – várakozásainknak megfelelően – hiteles tervet terjeszt elő, és bejelenti az ERM II-hez való csatlakozásról szóló hivatalos tárgyalások megkezdését, ez hitelességi lökést adhat a forintnak - vélik az ING elemzői.
A kockázati prémium jelentős csökkenése és a geopolitikai piaci zavaroktól való bizonyos mértékű elszigeteltség a következő hónapban az EUR/HUF árfolyamot a 350–355-ös tartományba süllyesztheti. Ez újraindítaná a Magyar Nemzeti Bank lazítási ciklusát, ezt a közgazdászok decemberre várják.
Oldalazik a forint
Oldalazik a forint hétfő délelőtt, a főbb és a régiós devizákkal szemben sincsenek nagy mozgások.
Az euróval szemben lényegében stagnál, a jegyzés 365 forint körül jár. A dollárral szemben 0,3 egységet gyengült (0,1 százalék), az árfolyam 326 forint felett mozog.
A lengyel zlotyval és a cseh koronával szemben sincs érdemi változás.
Az euró-dollár árfolyam szintén stagnál, az EURUSD 1,119 körül jár.
Alig mozdul a forint
Alig mozdul a forint hétfő délelőtt, a főbb és a régiós devizákkal szemben sincs érdemi elmozdulás.
Az euróval szemben 0,2 forintot erősödött, a jegyzés 365 forint közelében jár.
A dollárral szemben szintén 0,2 forintos az erősödés (0,1 százalék), az árfolyam 326 forint közelében mozog.
A lengyel zlotyval és a cseh koronával szemben lényegében stagnál a magyar deviza.
Másfél éves csúcsán jár a dollár – Ez nyomasztja a forintot is
A dollár a hét elején továbbra is másfél éves csúcsának közelében mozog, miközben a közel-keleti feszültségek és a szerdán érkező amerikai inflációs adat határozzák meg a devizapiaci környezetet. A hat főbb devizával szembeni teljesítményét mérő dollárindex hétfőn enyhén, 102,16 pontra csökkent, a kereskedés ugyanakkor szűk sávban zajlott az alacsony ázsiai likviditás mellett.
A közel-keleti helyzet az olajpiacon is éreztette hatását, miután a jemeni húszik fokozták a szaúd-arábiai energetikai létesítmények elleni támadásaikat, és a hétvégén két tartályhajót is találat ért. A Brent ára ugyanakkor az ázsiai kereskedésben 1,4 százalékkal, 103,3 dollárra csökkent, miután Donald Trump amerikai elnök vasárnap bejelentette az ukrán–orosz energiaügyi tűzszünetet.
A forint az euróval szemben 365 felett kezdte a reggelt.
A dollár jegyzése 326 forint körül jár.
A hét fontosabb eseménye a szerdán megjelenő amerikai fogyasztóiár-index lesz,
amely az egyik utolsó meghatározó makroadat a Fed október végi kamatdöntése előtt. Az amerikai jegybank szeptemberben 2023 óta először emelt kamatot, a CME FedWatch árazása alapján pedig jelenleg 81 százalékos valószínűséget tulajdonít a piac annak, hogy októberben változatlanul hagyja a kamatot, szemben az egy hónappal korábbi 51 százalékkal. Chris Weston, a Pepperstone kutatási igazgatója szerint magas a léc egy újabb októberi emeléshez, egy vártnál erősebb inflációs adat azonban ismét felvetheti a januári szigorítás lehetőségét.
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