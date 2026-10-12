Jön már a forint fordulat? - 350-es eurót jósol egy elemző

Bár az EUR/HUF árfolyam az utóbbi időben némi ingadozást mutatott, a kilengések jóval mérsékeltebbek voltak, mint amit korábban megszoktunk - írja havi összefoglalójában az ING Bank, hozzátéve, hogy a kisebb volatilitás az általános pozicionálást és az euróbevezetés tervére adott reakciót tükrözi.

Úgy véljük, hogy a 2027-es költségvetés és a középtávú költségvetési konszolidációs terv kapcsán egy sajátos sokk várható.

Ha a kormány – várakozásainknak megfelelően – hiteles tervet terjeszt elő, és bejelenti az ERM II-hez való csatlakozásról szóló hivatalos tárgyalások megkezdését, ez hitelességi lökést adhat a forintnak - vélik az ING elemzői.

A kockázati prémium jelentős csökkenése és a geopolitikai piaci zavaroktól való bizonyos mértékű elszigeteltség a következő hónapban az EUR/HUF árfolyamot a 350–355-ös tartományba süllyesztheti. Ez újraindítaná a Magyar Nemzeti Bank lazítási ciklusát, ezt a közgazdászok decemberre várják.