16°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Jön már a forint fordulat? - 350-es eurót jósol egy elemző
Deviza

Jön már a forint fordulat? - 350-es eurót jósol egy elemző

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A dollár a hét elején is másfél éves csúcsa közelében mozog, a befektetők figyelmét pedig a közel-keleti feszültségek és a szerdán érkező amerikai inflációs adat köti le. A jemeni húszik fokozták a szaúd-arábiai energetikai létesítmények elleni támadásaikat, a Brent ára mégis 103,3 dollárra csökkent, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette az ukrán–orosz energiaügyi tűzszünetet. A forint az euróval szemben 365 felett, a dollárral szemben 326 körül kezdte a hetet. A szerdai fogyasztóiár-index az egyik utolsó fontos adat a Fed október végi kamatdöntése előtt, a piac jelenleg 81 százalékos esélyt lát arra, hogy a jegybank nem változtat a kamaton. Elemzők szerint azonban egy vártnál erősebb inflációs adat ismét napirendre hozhatja a januári szigorítást.
Megosztás

350-355-ös euró-előrejelzés érkezett

Bár az EUR/HUF árfolyam az utóbbi időben némi ingadozást mutatott, a kilengések jóval mérsékeltebbek voltak, mint amit korábban megszoktunk - írja havi összefoglalójában az ING Bank, hozzátéve, hogy a kisebb volatilitás az általános pozicionálást és az euróbevezetés tervére adott reakciót tükrözi.

Úgy véljük, hogy a 2027-es költségvetés és a középtávú költségvetési konszolidációs terv kapcsán egy sajátos sokk várható.

Ha a kormány – várakozásainknak megfelelően – hiteles tervet terjeszt elő, és bejelenti az ERM II-hez való csatlakozásról szóló hivatalos tárgyalások megkezdését, ez hitelességi lökést adhat a forintnak - vélik az ING elemzői.

A kockázati prémium jelentős csökkenése és a geopolitikai piaci zavaroktól való bizonyos mértékű elszigeteltség a következő hónapban az EUR/HUF árfolyamot a 350–355-ös tartományba süllyesztheti. Ez újraindítaná a Magyar Nemzeti Bank lazítási ciklusát, ezt a közgazdászok decemberre várják.

Megosztás

Oldalazik a forint

Oldalazik a forint hétfő délelőtt, a főbb és a régiós devizákkal szemben sincsenek nagy mozgások.

Az euróval szemben lényegében stagnál, a jegyzés 365 forint körül jár. A dollárral szemben 0,3 egységet gyengült (0,1 százalék), az árfolyam 326 forint felett mozog.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A lengyel zlotyval és a cseh koronával szemben sincs érdemi változás.

Az euró-dollár árfolyam szintén stagnál, az EURUSD 1,119 körül jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Alig mozdul a forint

Alig mozdul a forint hétfő délelőtt, a főbb és a régiós devizákkal szemben sincs érdemi elmozdulás.

Az euróval szemben 0,2 forintot erősödött, a jegyzés 365 forint közelében jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben szintén 0,2 forintos az erősödés (0,1 százalék), az árfolyam 326 forint közelében mozog.

A lengyel zlotyval és a cseh koronával szemben lényegében stagnál a magyar deviza.

Megosztás

Másfél éves csúcsán jár a dollár – Ez nyomasztja a forintot is

A dollár a hét elején továbbra is másfél éves csúcsának közelében mozog, miközben a közel-keleti feszültségek és a szerdán érkező amerikai inflációs adat határozzák meg a devizapiaci környezetet. A hat főbb devizával szembeni teljesítményét mérő dollárindex hétfőn enyhén, 102,16 pontra csökkent, a kereskedés ugyanakkor szűk sávban zajlott az alacsony ázsiai likviditás mellett.

A közel-keleti helyzet az olajpiacon is éreztette hatását, miután a jemeni húszik fokozták a szaúd-arábiai energetikai létesítmények elleni támadásaikat, és a hétvégén két tartályhajót is találat ért. A Brent ára ugyanakkor az ázsiai kereskedésben 1,4 százalékkal, 103,3 dollárra csökkent, miután Donald Trump amerikai elnök vasárnap bejelentette az ukrán–orosz energiaügyi tűzszünetet.

A forint az euróval szemben 365 felett kezdte a reggelt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár jegyzése 326 forint körül jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hét fontosabb eseménye a szerdán megjelenő amerikai fogyasztóiár-index lesz,

amely az egyik utolsó meghatározó makroadat a Fed október végi kamatdöntése előtt. Az amerikai jegybank szeptemberben 2023 óta először emelt kamatot, a CME FedWatch árazása alapján pedig jelenleg 81 százalékos valószínűséget tulajdonít a piac annak, hogy októberben változatlanul hagyja a kamatot, szemben az egy hónappal korábbi 51 százalékkal. Chris Weston, a Pepperstone kutatási igazgatója szerint magas a léc egy újabb októberi emeléshez, egy vártnál erősebb inflációs adat azonban ismét felvetheti a januári szigorítás lehetőségét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hol lehet pénzt keresni 2027-ben? A profik elárulják, mire figyelnek most
Mindenkinél kihúzta a gyufát Trump döntése, megtört Kijev ellenállása az egyik legfontosabb kérdésben - Híreink az orosz-ukán háborúból hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility