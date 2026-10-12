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Másfél éves csúcsán jár a dollár – Ez nyomasztja a forintot is
Deviza

Másfél éves csúcsán jár a dollár – Ez nyomasztja a forintot is

Portfolio
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A dollár a hét elején is másfél éves csúcsa közelében mozog, a befektetők figyelmét pedig a közel-keleti feszültségek és a szerdán érkező amerikai inflációs adat köti le. A jemeni húszik fokozták a szaúd-arábiai energetikai létesítmények elleni támadásaikat, a Brent ára mégis 103,3 dollárra csökkent, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette az ukrán–orosz energiaügyi tűzszünetet. A forint az euróval szemben 365 felett, a dollárral szemben 326 körül kezdte a hetet. A szerdai fogyasztóiár-index az egyik utolsó fontos adat a Fed október végi kamatdöntése előtt, a piac jelenleg 81 százalékos esélyt lát arra, hogy a jegybank nem változtat a kamaton. Elemzők szerint azonban egy vártnál erősebb inflációs adat ismét napirendre hozhatja a januári szigorítást.

A dollár a hét elején továbbra is másfél éves csúcsának közelében mozog, miközben a közel-keleti feszültségek és a szerdán érkező amerikai inflációs adat határozzák meg a devizapiaci környezetet. A hat főbb devizával szembeni teljesítményét mérő dollárindex hétfőn enyhén, 102,16 pontra csökkent, a kereskedés ugyanakkor szűk sávban zajlott az alacsony ázsiai likviditás mellett.

A közel-keleti helyzet az olajpiacon is éreztette hatását, miután a jemeni húszik fokozták a szaúd-arábiai energetikai létesítmények elleni támadásaikat, és a hétvégén két tartályhajót is találat ért. A Brent ára ugyanakkor az ázsiai kereskedésben 1,4 százalékkal, 103,3 dollárra csökkent, miután Donald Trump amerikai elnök vasárnap bejelentette az ukrán–orosz energiaügyi tűzszünetet.

A forint az euróval szemben 365 felett kezdte a reggelt.

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A dollár jegyzése 326 forint körül jár.

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A hét fontosabb eseménye a szerdán megjelenő amerikai fogyasztóiár-index lesz,

amely az egyik utolsó meghatározó makroadat a Fed október végi kamatdöntése előtt. Az amerikai jegybank szeptemberben 2023 óta először emelt kamatot, a CME FedWatch árazása alapján pedig jelenleg 81 százalékos valószínűséget tulajdonít a piac annak, hogy októberben változatlanul hagyja a kamatot, szemben az egy hónappal korábbi 51 százalékkal. Chris Weston, a Pepperstone kutatási igazgatója szerint magas a léc egy újabb októberi emeléshez, egy vártnál erősebb inflációs adat azonban ismét felvetheti a januári szigorítás lehetőségét.

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