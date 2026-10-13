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Erősödni kezdett a forint - Most jön a menetelés?
Deviza

Erősödni kezdett a forint - Most jön a menetelés?

Portfolio
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Minimális elmozdulással kezdett kedd reggel a forint az euróval és a dollárral szemben, a jelek szerint a nemzetközi devizapiac is lecsendesedett kicsit. A dollár továbbra is az erősödés felé hajlik, ami nem jó hír a forint számára, viszont a kormány a jövő héten mutathatja be a jövő évi költségvetés tervezetét, ami akár újabb lökést is adhat a hazai fizetőeszköznek.
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Kapaszkodik a forint

Az elmúlt percekben 364,15-ig erősödött a forint az euróval szemben, ez 0,2%-kal marad el a tegnap esti árfolyamtól.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ezzel párhuzamosan a dollár 0,3%-os gyengülésben van az euróval szemben, ami segít a forintnak is.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Befagyott a forint 365-nél – Mi tudja kilendíteni innen?

Kedd reggel 364,88-nál járt a forint az euróval szemben, ez megegyezett a tegnap esti árfolyammal. Már hétfőn sem voltak nagy mozgások a devizapiacon, a jelek szerint

a befektetők most kivárnak.

A nemzetközi színtéren továbbra is a közel-keleti háború tartja nyomás alatt a devizákat, de a jelek szerint a piac továbbra is bízik abban, hogy sikerülhet lezárni a konfliktust. Emellett az utóbbi napokban felcsillant az ukrajnai fegyverszünet reménye is, bár olyan áron, hogy Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök alaposan összerúgták a port. A következő napokban elsősorban az határozhatja majd meg a hangulatot, merre haladnak ezek a geopolitikai fejlemények. Szerdán az amerikai inflációs adat érkezik, amire figyelhetnek a befektetők, a jegybankárok közül pedig megszólal Christine Lagarde EKB-elnök és Kevin Warsh, a Fed vezetője is, vagyis kaphatnak új impulzusokat a befektetők.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Egyelőre úgy tűnik, hogy átmenetileg a dollár erősödése is csillapodott, bár a szakemberek hosszabb távon inkább további lejtmenetre számítanak az euró-dollár árfolyamban. Ez pedig hagyományosan rossz hír a kockázatosabbnak tekintett feltörekvő piaci eszközök, így a forint szempontjából is. Ma reggel 1,1176 körül jár a jegyzés, ami 0,2%-kal magasabb a tegnap estinél, vagyis egyelőre korrigál a dollár a hétfő esti erősödést követően.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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