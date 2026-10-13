Erősödni kezdett a forint - Most jön a menetelés?

Kedd reggel 364,88-nál járt a forint az euróval szemben, ez megegyezett a tegnap esti árfolyammal. Már hétfőn sem voltak nagy mozgások a devizapiacon, a jelek szerint

a befektetők most kivárnak.

A nemzetközi színtéren továbbra is a közel-keleti háború tartja nyomás alatt a devizákat, de a jelek szerint a piac továbbra is bízik abban, hogy sikerülhet lezárni a konfliktust. Emellett az utóbbi napokban felcsillant az ukrajnai fegyverszünet reménye is, bár olyan áron, hogy Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök alaposan összerúgták a port. A következő napokban elsősorban az határozhatja majd meg a hangulatot, merre haladnak ezek a geopolitikai fejlemények. Szerdán az amerikai inflációs adat érkezik, amire figyelhetnek a befektetők, a jegybankárok közül pedig megszólal Christine Lagarde EKB-elnök és Kevin Warsh, a Fed vezetője is, vagyis kaphatnak új impulzusokat a befektetők.

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Egyelőre úgy tűnik, hogy átmenetileg a dollár erősödése is csillapodott, bár a szakemberek hosszabb távon inkább további lejtmenetre számítanak az euró-dollár árfolyamban. Ez pedig hagyományosan rossz hír a kockázatosabbnak tekintett feltörekvő piaci eszközök, így a forint szempontjából is. Ma reggel 1,1176 körül jár a jegyzés, ami 0,2%-kal magasabb a tegnap estinél, vagyis egyelőre korrigál a dollár a hétfő esti erősödést követően.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

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