Három hete nem volt ilyen erős a forint

Oldalazik a forint
Nincs érdemi elmozdulás a forint árfolyamában: az euró jegyzése 364,3, a dolláré 325,5 forint körül alakul.
Nyilatkoztak a profik: kiderült, mit várnak a 2027-es költségvetéstől
Magyarország új kormánya a legambiciózusabb gazdaságpolitikai célkitűzésének megvalósítására készül, amikor hiteles ütemtervet kíván felállítani az euró bevezetésére - állítják a Bloomberg által megkérdezett hazai és nemzetközi elemzők, befektetők. Magyar Péter miniszterelnök kabinetje 2030-ra ígéri a csatlakozási feltételek teljesítését, ám ehhez a GDP-arányosan 7,5 százalékos költségvetési hiányt három év alatt 3 százalék alá kell csökkenteni. Ez nem ígérkezik egyszerű feladatnak, de az elemzők szerint a kormánynak minden eszköze megvan hozzá, egy erős kezdeti lépés pedig nagyban segítheti a hitelesség építését.
Minimális mozgások a forint piacán
Egész nap szűk sávban mozog a forint az euróval szemben, most 364,3 körül jár a jegyzés, ami 0,15%-os erősödést jelent a magyar deviza szempontjából. tegnaphoz képest.
Továbbra is jó erőben a forint
Kora délutánra sem csillapodott a forint ereje, most 363,88 körül jár az euró jegyzése, ami 0,3%-os forinterősödést jelent, míg a dollár fél százalékkal lett olcsóbb, így 325,24 forintba kerül.
Kapaszkodik a forint
Az elmúlt percekben 364,15-ig erősödött a forint az euróval szemben, ez 0,2%-kal marad el a tegnap esti árfolyamtól.
Ezzel párhuzamosan a dollár 0,3%-os gyengülésben van az euróval szemben, ami segít a forintnak is.
Befagyott a forint 365-nél – Mi tudja kilendíteni innen?
Kedd reggel 364,88-nál járt a forint az euróval szemben, ez megegyezett a tegnap esti árfolyammal. Már hétfőn sem voltak nagy mozgások a devizapiacon, a jelek szerint
a befektetők most kivárnak.
A nemzetközi színtéren továbbra is a közel-keleti háború tartja nyomás alatt a devizákat, de a jelek szerint a piac továbbra is bízik abban, hogy sikerülhet lezárni a konfliktust. Emellett az utóbbi napokban felcsillant az ukrajnai fegyverszünet reménye is, bár olyan áron, hogy Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök alaposan összerúgták a port. A következő napokban elsősorban az határozhatja majd meg a hangulatot, merre haladnak ezek a geopolitikai fejlemények. Szerdán az amerikai inflációs adat érkezik, amire figyelhetnek a befektetők, a jegybankárok közül pedig megszólal Christine Lagarde EKB-elnök és Kevin Warsh, a Fed vezetője is, vagyis kaphatnak új impulzusokat a befektetők.
Egyelőre úgy tűnik, hogy átmenetileg a dollár erősödése is csillapodott, bár a szakemberek hosszabb távon inkább további lejtmenetre számítanak az euró-dollár árfolyamban. Ez pedig hagyományosan rossz hír a kockázatosabbnak tekintett feltörekvő piaci eszközök, így a forint szempontjából is. Ma reggel 1,1176 körül jár a jegyzés, ami 0,2%-kal magasabb a tegnap estinél, vagyis egyelőre korrigál a dollár a hétfő esti erősödést követően.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kész, vége: kirúgja Trump a súlyos botrányokba keveredett emberét, aki az elnök fiának a jegyese volt
Komoly vádakkal illették a diplomatát.
Újabb válság a Közel-Keleten: itt a következő Hormuz?
Éles a helyzet Szaúd-Arábiában.
Száznegyvenmillióért kelt el az akt festmény, mégis csalódást hozott a hazai árverés
A Kieselbach Galéria tartott aukciót.
139 százalékkal többet érhet ez a részvény - Félreértett lehetőségről beszélnek a profik
Ígéretes technológiai területen lehet a következő évek nagy nyertese ez a vállalat.
Megszavazták a fuvarozók adócsökkentését
Szavazott az Országgyűlés.
Megsúgta a neves elemzőház: még mindig megjátszható a ritkán kínálkozó állampapír-trade
Szerintük ezzel lehet most nyerni.
Alakul a botrány: kíméletlenül odaszúrt Zelenszkij Kijev vezetőjének – Egyszerűen elégtelen, amit csinál
Újabb fronton alakul a belharc Ukrajna élén.
Ünnepelnek az oroszok: elmondták, hogyan fognak kaszálni a Trumppal kötött üzleten
Komolyan aggódnak most Amerika szövetségesei.
Tao- és Áfa-csoport együttes alkalmazása: adóelőnyök, megtakarítások és határidők 2026-ban
A csoportos adózás megfelelő alkalmazásával a vállalatcsoportok mérsékelhetik adóterheiket, csökkenthetik az adminisztrációt és javíthatják pénzforgalmi pozíciójukat. A Tao- és Áfa-csop
A lakosságnak előbb fog fájni a francia kiigazítás, mint a bankoknak
Idén ősszel a francia tízéves államkötvény hozama a görög fölé került. Ilyenkor a korábbi adósságválságokból kiindulva egyből megnézzük a bankokra mért hatást, esetleges bankválság
NAIH ajánlás a bankok hagyatéki ügyintézéséről
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) új ajánlása alapján a banknak nem kell, és nem is szabad, a teljes hagyatékátadó végzést bekérnie és megőriznie, ha a cél ke
"Majd lesz nyugdíjam" - de az átlagbért keresőre havi 112 ezer forinttal kevesebb vár, mint a mostani fizetése
Sokan úgy gondolják, hogy nyugdíjba vonulva nagyjából az utolsó fizetésüknek megfelelő összeget kapják majd az államtól. Ez tévedés: az átlagbért kereső ember induló nyugdíja a nettó f
A lakosságnak előbb fog fájni a francia kiigazítás, mint a bankoknak
Idén ősszel a francia tízéves államkötvény hozama a görög fölé került. Ilyenkor a korábbi adósságválságokból kiindulva egyből megnézzük a bankokra mért hatást, esetleges bankválság
Kevesebb fogyasztással is a pokolba robogunk
Highway to Hell. Főzöm szegény békát. Ötven celsius foknál már szemrehányóan néz rám. Ekkor leveszem a fazék tetejét és megnyugtatom, hogy 100 fok fölé így... The post Kevesebb fogyasztá
Milyen is volt a magyar vállalkozások helyzete 2026 nyarán, ha kiszűrjük a zajt és csak a számokat és az elemzéseket nézzük? - Vállalkozói Mozaik
Összegyűjtöttük és kiválogattuk, mit érdemes egy vállalkozónak átnézni a statisztikákból, elolvasni az elemzésekből, ha szeretné átlátni, milyen is volt a magyar gazdaság helyzete 2026 n
Rekordméretű visszavásárlás és új piacok: mi hajthatja tovább az Nvidiát?
Az Nvidia részvényeinek ára 2024 áprilisa óta mintegy 150 százalékkal emelkedett, a vállalat pedig újabb rekordot állított fel részvény-visszavásárlási programjának bővítésével. Eközb
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Újabb válság a Közel-Keleten: itt a következő Hormuz?
Éles a helyzet Szaúd-Arábiában.
Több tízezer család feje felett lebeg komoly tartozás - Mit lép a kormány?
A babavárósok érintettek.
Újdonságot hoz a Tisza a legfontosabb nyugdíjszabálynál
Farkas András nyugdíjszakértővel beszélgettünk.