Megérkezett a hét legfontosabb adata, meg is ütötték a forintot

Nagy kilengések a devizapiacon
A vártnál magasabb amerikai inflációs adatok nagy kilengéseket idéztek elő a devizapiacon: az euró jegyzése megjárta a 364,4 forintot is (most 364 forint körül alakul a kurzus), míg a dolláré 327 forint fölé emelkedett.
Az MNB új célja – miért 2,5 és mit nyerünk rajta?
Két évtized után módosul a Magyar Nemzeti Bank inflációs célja. Az MNB eddigi, 3 százalékos céljának kitűzése óta a hazai árszínvonal érdemben közeledett az európai átlaghoz. Ehhez igazodva most a monetáris politika hazai keretrendszere is közeledik az európai gyakorlathoz: 2028-tól a jegybank inflációs célja 2,5 százalékra csökken. Az új cél tükrözi az elmúlt időszak során végbement felzárkózást és jobban illeszkedik a még előttünk álló konvergencia mértékéhez, emellett elősegíti az euróbevezetés feltételeinek teljesítését is. Hosszabb távon az alacsonyabb cél elérése kiszámíthatóbb gazdasági környezetet és olcsóbb finanszírozást teremt a háztartások, a vállalatok és az állam számára, a megfelelő időzítés pedig mérsékli az alkalmazkodás költségeit. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke, Kurali Zoltán, és ügyvezető igazgatója, fő közgazdásza, Banai Ádám vendégcikke.
Magas olajár, rekordprofitok, drága részvények, elszálló kötvényhozamok - Merre tovább a tőzsdéken?
A kötvényhozamok világszerte emelkednek, a részvénypiacok pedig ennek ellenére történelmi csúcsuk közelében állnak, miközben azért a felszín alatt jó néhány szektor és egyedi részvény már alaposan visszaesett. Az MBH Befektetési Bank két szakértője, Vince Péter és Debreczeni Csaba arról beszélt egy mai sajtóeseményen, hol lehetnek még lehetőségek a befektetők előtt, és mely kockázatokra érdemes most figyelni. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én, ahol Debreczeni Csaba is az előadók között lesz. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Gyorsult az amerikai infláció, azonnal reagáltak a piacok
Szeptemberben 3,7 százalékra gyorsult az amerikai infláció, a maginfláció 2,6 százalékra emelkedett. Mindkét mutató meghaladta az elemzői várakozást és a vártnál erősebb inflációs nyomást jelzett az amerikai gazdaságban. A kötvényhozamok gyors emelkedéssel, a dollár pedig erősödéssel reagált a hírekre, mivel a mai adatok érezhetően emelték a befektetők rövid távú kamatvárakozásait.
Megütötték a forintot
Negatív meglepetést okozott a szeptemberi inflációs adat, ami felerősítette a Fed októberi kamatemelésére vonatkozó piaci várakozásokat. A hírek megjelenése után a dollár erősödött, ez pedig negatívan érintette a forintot is.
A dollár-forint kurzus másodpercek alatt 326,6 forintig emelkedett.
Jól áll a forint
Jó helyzetből várja a forint az amerikai inflációs adatok megjelenését: az euró jegyzése 363,1, a dolláré 324,4 forintig csökkent az elmúlt percekben.
Megszólalt az EKB döntéshozója: újabb szigorításra készülhet a jegybank
Az Európai Központi Bank Kormányzótanácsának tagja, Pierre Wunsch szerint az EKB-nak valószínűleg ismét kamatot kell emelnie, miközben az infláció megközelíti a 4 százalékot. Christine Lagarde, az EKB elnöke ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az energiaárak által hajtott áremelkedés egyelőre nem gyűrűzött be a gazdaság egészébe - közölte a Bloomberg.
A hitelesség ára: Nobel-díjat kapott a modern jegybanki recept
A Svéd Királyi Tudományos Akadémia idén Robert E. Hall és Michael Woodford amerikai közgazdászokat tüntette ki a közgazdasági Nobel-emlékdíjjal. Az elismerés annak a paradigmaváltásnak szól, amely bebizonyította, hogy a gazdasági kilengéseket csak a háztartások és a vállalatok előretekintő viselkedésének megértésével lehet tompítani. A díjazottak gyakorlatilag megírták a modern monetáris politika használati utasítását, megmutatva, miért mozgat meg hetekkel a tényleges kamatlépés előtt gigantikus tőkéket egyetlen hiteles jegybanki mondat.
363,5 felé közelít az euró jegyzése
Három hete nem volt ilyen erős a forint az euróval szemben, a jegyzés a déli órákban 363,5 közelébe csökkent.
Betelt a pohár az európai vezetőknél: korlátoznák a keleti nagyhatalom olcsó termékeit
Németország arra készül, hogy az Európai Unióban újabb kínai importtermékekre vonatkozó kvóták bevezetését szorgalmazza. Ezzel a vegyipari, gépipari és esetleg a gyógyszeripari termékekre is kiterjesztenék azokat a védintézkedéseket, amelyekhez hasonlót az EU eddig csak a hibrid járművek esetében tervezett - írta a Bloomberg.
Erősödik a dollár
Kis mértékben erősödött az amerikai dollár az elmúlt percekben, így a dollár-forint jegyzés a kedd esti záróérték fölé emelkedett (325,0).
Az EURUSD jegyzése fokozatosan csökkent a mai nap, mostanra 1,119-ig süllyedt a kurzus.
Évek óta nem látott csúcsot döntött a távol-keleti óriás: megállíthatatlanul nő a kereskedelmi többlet
Kína szeptemberi gazdasági adatai vegyes képet mutatnak. Miközben a termelői árak 2022 óta nem látott ütemben emelkedtek, a fogyasztói infláció továbbra is visszafogott maradt. Az exportoldal eközben tovább erősödött, a külkereskedelmi többlet pedig 20 hónapos csúcsot ért el - írta meg az ING Bank.
Csendesen zajlik a kereskedés
Nincs érdemi elmozdulás a forint árfolyamában, az euró 363,7, a dollár 324,7 forintba kerül.
Beintett Japán a külföldi kötvényeknek? Húsz éve nem láttunk ilyen jelet a piacokon
A japán nagybankok és biztosítók az utóbbi hónapokban egyre nagyobb mértékben vásárolnak hazai államkötvényeket, miközben csökkentik külföldi kötvényállományukat. A piaci szereplők szerint ez egy évtizedes tőkekiáramlás megfordulásának első jele lehet – írja a Financial Times.
Jól kezdi a szerdát a forint
Az euró jegyzése 363,8, a dolláré 324,7 forint, azaz
a magyar fizetőeszköz árfolyama továbbra is háromhetes csúcsok közelében mozog a két legfontosabb globális tartalékvalutával szemben.
Olajársokkra figyelmeztet az IMF – a Hormuzi-szoros lett a világgazdaság egyik legnagyobb kockázata
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) legfrissebb World Economic Outlook jelentésében 7,2 százalékkal emelte az olaj idei és 11 százalékkal a 2027-es világpiaci átlagárára vonatkozó előrejelzését a júliusi WEO-hoz képest. Áprilishoz képest még durvább az igazítás: +16,4 és +15 százalék. A szervezet szerint az olaj átlagos ára jövőre is csak mintegy 8,7 százalékkal csökkenhet.
Rég látott erőben a forint
Fokozatosan erősödni tudott a forint az elmúlt napokban, kedd este pedig szeptember 22-e óta nem látott szintre csökkent az euró jegyzése.
A mozgás hátterében vélhetően a globális kötvénypiacokra nehezedő nyomás enyhülése áll, ami a feltörekvő devizákkal kapcsolatos hangulatot is javíthatta. A magyar kötvényhozamok ennek megfelelően szintén csökkentek az elmúlt napokban, ami a forint erősödésében is szerepet játszhatott.
A befektetők továbbra is a közel-keleti fejleményeket, a globális kötvényhozamok alakulását és az euróövezeti adósságok alakulását, illetve a Tisza-kormány 2027-es költségvetési tervét figyelhetik leginkább, de a nap legfontosabb eseménye kétségkívül az amerikai inflációs adat érkezése lesz.
A szerdai nap legfontosabb eseményeiről alábbi cikkünkben olvashatnak:
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
AI ide vagy oda, a magyar kkv-k versenyképessége a saját gyenge pontjaikon múlhat
Már nem elég jelen lenni a piacon, láthatónak, gyorsnak és ellenállóbbnak is kell lenni.
Parragh László: "Ne támogassatok egy senkiházit, egy fehér galléros bűnözőt"
Belső levélben bírálta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara jelenlegi elnökét a volt vezető.
Valósággal kilőttek a bevételek: nagyot ugrott a Morgan Stanley profitja
A részvénykereskedési a vagyonkezelési üzletág is nagyot ment.
Trump iszonyatosan ki van borulva Zelenszkijre: bénító ütést vihet be Ukrajnának
Fontolgatja, mi legyen a következő lépés - Kijev ennek nagyon nem fog örülni.
Karácsony Gergely az olimpiáról: "Ennek a társadalomnak iszonyatosan hiányzik egy nagy, közös siker"
A főpolgármester a párizsi játékok szervezőivel beszélgetett a sikeres esemény receptjéről.
Elmondta Gajdos László, miért mondott le a vízügy vezetője
Stratégiaváltás jön a területen.
Itt az új történelmi csúcs: soha nem kezelt ekkora vagyont a világ legnagyobb vagyonkezelője
Kijött a BlackRock negyedéves gyorsjelentése.
Szenved a Bank of America, ütik a részvényeket
Az 1,2 milliárd dolláros bírságon túl is vannak bajok a banknál.
Győzelem
A keynesiánus közgazdász, John Kenneth Galbraith 1968-ban megjelent Győzelem című regénye első látásra könnyed politikai szatíra. A történet egy képzeletbeli latin-amerikai országban, Puert
Pénzt vagy életet - Fordulat előtt az európai labdarúgás
A Manchester City ügye túlmutat egyetlen klub pénzügyi szabályszegésén: megmutatja, milyen nehéz külső tőkével belépni az európai futball élvonalába. Miközben a Manchester United és a...
A lakosságnak előbb fog fájni a francia kiigazítás, mint a bankoknak
Idén ősszel a francia tízéves államkötvény hozama a görög fölé került. Ilyenkor a korábbi adósságválságokból kiindulva egyből megnézzük a bankokra mért hatást, esetleges bankválság
NAIH ajánlás a bankok hagyatéki ügyintézéséről
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) új ajánlása alapján a banknak nem kell, és nem is szabad, a teljes hagyatékátadó végzést bekérnie és megőriznie, ha a cél ke
"Majd lesz nyugdíjam" - de az átlagbért keresőre havi 112 ezer forinttal kevesebb vár, mint a mostani fizetése
Sokan úgy gondolják, hogy nyugdíjba vonulva nagyjából az utolsó fizetésüknek megfelelő összeget kapják majd az államtól. Ez tévedés: az átlagbért kereső ember induló nyugdíja a nettó f
A lakosságnak előbb fog fájni a francia kiigazítás, mint a bankoknak
Idén ősszel a francia tízéves államkötvény hozama a görög fölé került. Ilyenkor a korábbi adósságválságokból kiindulva egyből megnézzük a bankokra mért hatást, esetleges bankválság
Tao- és Áfa-csoport együttes alkalmazása: adóelőnyök, megtakarítások és határidők 2026-ban
A csoportos adózás megfelelő alkalmazásával a vállalatcsoportok mérsékelhetik adóterheiket, csökkenthetik az adminisztrációt és javíthatják pénzforgalmi pozíciójukat. A Tao- és Áfa-csop
Kevesebb fogyasztással is a pokolba robogunk
Highway to Hell. Főzöm szegény békát. Ötven celsius foknál már szemrehányóan néz rám. Ekkor leveszem a fazék tetejét és megnyugtatom, hogy 100 fok fölé így... The post Kevesebb fogyasztá
Új korszak jön az energiatárolásban, ami már nem csak az áram áráról szól
Ez lehet a következő nagy lépés.
Ez már az új hidegháború? Világvégét kiabálnak a nagy AI-cégek, de a háttérben egészen más zajlik
Küszöbön az apokalipszis?
Újabb válság a Közel-Keleten: itt a következő Hormuz?
Éles a helyzet Szaúd-Arábiában.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!