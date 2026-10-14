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Megérkezett a hét legfontosabb adata, meg is ütötték a forintot
Deviza

Megérkezett a hét legfontosabb adata, meg is ütötték a forintot

Portfolio
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Háromhetes csúcsra erősödött kedd este a forint az euróval szemben, miután némileg csökkent a globális kötvényekre nehezedő nyomás. A mai nap legfontosabb eseménye az amerikai szeptemberi inflációs adat megjelenése volt, ami a devizapiacokon is nagy fordulatot hozott.
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Nagy kilengések a devizapiacon

A vártnál magasabb amerikai inflációs adatok nagy kilengéseket idéztek elő a devizapiacon: az euró jegyzése megjárta a 364,4 forintot is (most 364 forint körül alakul a kurzus), míg a dolláré 327 forint fölé emelkedett.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Az MNB új célja – miért 2,5 és mit nyerünk rajta?

Két évtized után módosul a Magyar Nemzeti Bank inflációs célja. Az MNB eddigi, 3 százalékos céljának kitűzése óta a hazai árszínvonal érdemben közeledett az európai átlaghoz. Ehhez igazodva most a monetáris politika hazai keretrendszere is közeledik az európai gyakorlathoz: 2028-tól a jegybank inflációs célja 2,5 százalékra csökken. Az új cél tükrözi az elmúlt időszak során végbement felzárkózást és jobban illeszkedik a még előttünk álló konvergencia mértékéhez, emellett elősegíti az euróbevezetés feltételeinek teljesítését is. Hosszabb távon az alacsonyabb cél elérése kiszámíthatóbb gazdasági környezetet és olcsóbb finanszírozást teremt a háztartások, a vállalatok és az állam számára, a megfelelő időzítés pedig mérsékli az alkalmazkodás költségeit. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke, Kurali Zoltán, és ügyvezető igazgatója, fő közgazdásza, Banai Ádám vendégcikke.

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Az MNB új célja – miért 2,5 és mit nyerünk rajta?
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Magas olajár, rekordprofitok, drága részvények, elszálló kötvényhozamok - Merre tovább a tőzsdéken?

A kötvényhozamok világszerte emelkednek, a részvénypiacok pedig ennek ellenére történelmi csúcsuk közelében állnak, miközben azért a felszín alatt jó néhány szektor és egyedi részvény már alaposan visszaesett. Az MBH Befektetési Bank két szakértője, Vince Péter és Debreczeni Csaba arról beszélt egy mai sajtóeseményen, hol lehetnek még lehetőségek a befektetők előtt, és mely kockázatokra érdemes most figyelni. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én, ahol Debreczeni Csaba is az előadók között lesz. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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Magas olajár, rekordprofitok, drága részvények, elszálló kötvényhozamok - Merre tovább a tőzsdéken?
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Gyorsult az amerikai infláció, azonnal reagáltak a piacok

Szeptemberben 3,7 százalékra gyorsult az amerikai infláció, a maginfláció 2,6 százalékra emelkedett. Mindkét mutató meghaladta az elemzői várakozást és a vártnál erősebb inflációs nyomást jelzett az amerikai gazdaságban. A kötvényhozamok gyors emelkedéssel, a dollár pedig erősödéssel reagált a hírekre, mivel a mai adatok érezhetően emelték a befektetők rövid távú kamatvárakozásait.

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Gyorsult az amerikai infláció, azonnal reagáltak a piacok
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Megütötték a forintot

Negatív meglepetést okozott a szeptemberi inflációs adat, ami felerősítette a Fed októberi kamatemelésére vonatkozó piaci várakozásokat. A hírek megjelenése után a dollár erősödött, ez pedig negatívan érintette a forintot is.

A dollár-forint kurzus másodpercek alatt 326,6 forintig emelkedett.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Jól áll a forint

Jó helyzetből várja a forint az amerikai inflációs adatok megjelenését: az euró jegyzése 363,1, a dolláré 324,4 forintig csökkent az elmúlt percekben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Megszólalt az EKB döntéshozója: újabb szigorításra készülhet a jegybank

Az Európai Központi Bank Kormányzótanácsának tagja, Pierre Wunsch szerint az EKB-nak valószínűleg ismét kamatot kell emelnie, miközben az infláció megközelíti a 4 százalékot. Christine Lagarde, az EKB elnöke ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az energiaárak által hajtott áremelkedés egyelőre nem gyűrűzött be a gazdaság egészébe - közölte a Bloomberg.

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Megszólalt az EKB döntéshozója: újabb szigorításra készülhet a jegybank
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A hitelesség ára: Nobel-díjat kapott a modern jegybanki recept

A Svéd Királyi Tudományos Akadémia idén Robert E. Hall és Michael Woodford amerikai közgazdászokat tüntette ki a közgazdasági Nobel-emlékdíjjal. Az elismerés annak a paradigmaváltásnak szól, amely bebizonyította, hogy a gazdasági kilengéseket csak a háztartások és a vállalatok előretekintő viselkedésének megértésével lehet tompítani. A díjazottak gyakorlatilag megírták a modern monetáris politika használati utasítását, megmutatva, miért mozgat meg hetekkel a tényleges kamatlépés előtt gigantikus tőkéket egyetlen hiteles jegybanki mondat.

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A hitelesség ára: Nobel-díjat kapott a modern jegybanki recept
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363,5 felé közelít az euró jegyzése

Három hete nem volt ilyen erős a forint az euróval szemben, a jegyzés a déli órákban 363,5 közelébe csökkent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Betelt a pohár az európai vezetőknél: korlátoznák a keleti nagyhatalom olcsó termékeit

Németország arra készül, hogy az Európai Unióban újabb kínai importtermékekre vonatkozó kvóták bevezetését szorgalmazza. Ezzel a vegyipari, gépipari és esetleg a gyógyszeripari termékekre is kiterjesztenék azokat a védintézkedéseket, amelyekhez hasonlót az EU eddig csak a hibrid járművek esetében tervezett - írta a Bloomberg.

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Betelt a pohár az európai vezetőknél: korlátoznák a keleti nagyhatalom olcsó termékeit
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Erősödik a dollár

Kis mértékben erősödött az amerikai dollár az elmúlt percekben, így a dollár-forint jegyzés a kedd esti záróérték fölé emelkedett (325,0).

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az EURUSD jegyzése fokozatosan csökkent a mai nap, mostanra 1,119-ig süllyedt a kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Évek óta nem látott csúcsot döntött a távol-keleti óriás: megállíthatatlanul nő a kereskedelmi többlet

Kína szeptemberi gazdasági adatai vegyes képet mutatnak. Miközben a termelői árak 2022 óta nem látott ütemben emelkedtek, a fogyasztói infláció továbbra is visszafogott maradt. Az exportoldal eközben tovább erősödött, a külkereskedelmi többlet pedig 20 hónapos csúcsot ért el - írta meg az ING Bank.

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Évek óta nem látott csúcsot döntött a távol-keleti óriás: megállíthatatlanul nő a kereskedelmi többlet
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Csendesen zajlik a kereskedés

Nincs érdemi elmozdulás a forint árfolyamában, az euró 363,7, a dollár 324,7 forintba kerül.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Beintett Japán a külföldi kötvényeknek? Húsz éve nem láttunk ilyen jelet a piacokon

A japán nagybankok és biztosítók az utóbbi hónapokban egyre nagyobb mértékben vásárolnak hazai államkötvényeket, miközben csökkentik külföldi kötvényállományukat. A piaci szereplők szerint ez egy évtizedes tőkekiáramlás megfordulásának első jele lehet – írja a Financial Times.

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Beintett Japán a külföldi kötvényeknek? Húsz éve nem láttunk ilyen jelet a piacokon
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Jól kezdi a szerdát a forint

Az euró jegyzése 363,8, a dolláré 324,7 forint, azaz

a magyar fizetőeszköz árfolyama továbbra is háromhetes csúcsok közelében mozog a két legfontosabb globális tartalékvalutával szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Olajársokkra figyelmeztet az IMF – a Hormuzi-szoros lett a világgazdaság egyik legnagyobb kockázata

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) legfrissebb World Economic Outlook jelentésében 7,2 százalékkal emelte az olaj idei és 11 százalékkal a 2027-es világpiaci átlagárára vonatkozó előrejelzését a júliusi WEO-hoz képest.  Áprilishoz képest még durvább az igazítás: +16,4 és +15 százalék. A szervezet szerint az olaj átlagos ára jövőre is csak mintegy 8,7 százalékkal csökkenhet.

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Olajársokkra figyelmeztet az IMF – a Hormuzi-szoros lett a világgazdaság egyik legnagyobb kockázata
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Rég látott erőben a forint

Fokozatosan erősödni tudott a forint az elmúlt napokban, kedd este pedig szeptember 22-e óta nem látott szintre csökkent az euró jegyzése.

A mozgás hátterében vélhetően a globális kötvénypiacokra nehezedő nyomás enyhülése áll, ami a feltörekvő devizákkal kapcsolatos hangulatot is javíthatta. A magyar kötvényhozamok ennek megfelelően szintén csökkentek az elmúlt napokban, ami a forint erősödésében is szerepet játszhatott.

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A 10 éves lejáratú kötvényhozamok alakulása Magyarországon. Forrás: TradingView.

A befektetők továbbra is a közel-keleti fejleményeket, a globális kötvényhozamok alakulását és az euróövezeti adósságok alakulását, illetve a Tisza-kormány 2027-es költségvetési tervét figyelhetik leginkább, de a nap legfontosabb eseménye kétségkívül az amerikai inflációs adat érkezése lesz.

A szerdai nap legfontosabb eseményeiről alábbi cikkünkben olvashatnak:

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A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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